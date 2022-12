„Kakė Makė“: apie drąsą, ambicijas ir brangiausią klaidą karjeroje

„NJ World“, vystanti prekės ženklus „Kakė Makė“ Lietuvoje ir „Nelly Jelly“ užsienio rinkose, skaičiuoja, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje pardavė beveik du kartus daugiau prekių ir paslaugų nei per visus 2021-uosius. Jau matyti, kad dar vienas stiprus šuolis į viršų bus fiksuotas ir per paskutinį šių metų ketvirtį.