Ryškiausios šių metų reklamos kampanijos

Bene ryškiausia šių metų reklama Lietuvoje – šalyje pasipiktinimo ir prieštaringų vertinimų, pasaulyje – pozityvaus dėmesio sulaukusi kampanija „Vilnius – Europos G taškas“.

Ši kampanija viršijo lūkesčius, o jos skleidėjai, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra VšĮ „Go Vilnius“, jau sėdo ruošti paraiškos kitų metų didžiausiam ir svarbiausiam reklamos festivaliui „Kanų liūtai“.

Agentūra skaičiuoja, kad užsienio spaudoje apie šią kampaniją pasirodė per 1.120 publikacijų (planuota – 300), pasiekta auditorija viršija 986 mln. (planuota – 500 mln.), o jų vertė siekia apie 9,12 mln. Eur.

Tikslinėms auditorijoms ši reklama socialiniuose tinkluose ir internete buvo parodyta virš 25 mln. kartų, o kampanijai sukurtoje svetainėje „vilniusgspot.lt“ apsilankė per 110.000 unikalių lankytojų (planuota – 50.000), iš kurių beveik 75% atliko siūlytą testą, t. y. susipažino su svetainės turiniu apie Vilniaus turistinius resursus. Beveik 60% svetainės lankytojų buvo iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir JAV.

VŽ primena, kad ryškioji kampanija buvo orientuota į Vilniaus žinomumo auginimą tikslinėse atvykstamojo turizmo rinkose – Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje. Ji skelbė: „Niekas nežino, kur jis, bet kai jį randa – būna nuostabu. Vilnius – Europos G taškas“ („Nobody knows where it is, but when you find it – it‘s amazing. Vilnius – the G-Spot of Europe“).

Maža to, kampanija neliko nepastebėta ir tyrimų bei konsultacijų bendrovės „Brand Finance“, sudarančios kasmetį šalių – 100-o vertingiausių valstybių prekės ženklų – reitingą. Naujausiame tyrime Lietuvos šalies prekės ženklo vertė skaičiuoja nemenką šuolį – 25%. O tarp priežasčių tyrėjai vardija ir akį traukusią sostinės kampaniją „Vilnius – Europos G taškas“.

„Ši kampanija sukėlė nemažą sumaištį. Be to, užsienyje buvo matomi ir kiti „Go Vilniaus“ veiksmai, bandant pristatyti Vilnių kaip alternatyvią Europos kryptį“, – teigia Sehr Sarwar, „Brand Finance“ komunikacijos vadybininkė. Ji priduria, kad prie šalies žinomumo per šiuos metus, o kartu ir išaugusios vertės prisidėjo ir aukšto rango asmenų vizitai į Lietuvą su popiežiumi Pranciškumi priešakyje.

Paradoksalu, tačiau, pradedant plačiai nuskambėjusią kampaniją „Vilnius – Europos G taškas“, didieji jos kritikai būtent ir skubėjo pabrėžti, kad kampanija startuoja pačiu netinkamiausiu metu – artėjant popiežiaus vizitui. O užsienio ekspertų akyse tai tebuvo du dideli pliusai, svariai prisidėję prie Lietuvos žinomumo didinimo, kartu ir šalies prekės ženklo vertės augimo per metus.

Gera reklama ta, kuri sujaudina

Nemažiau šurmulio Lietuvoje sukėlė ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kampanija „Palaikyk“, su kuria siekta paskatinti visuomenę palaikyti smurtą patiriančias moteris, o ne teisti. Tarnyba netgi buvo paraginta ją sustabdyti.

Kampanijos kritikai žėrė pareiškimus, kad reklama diskredituoja ir mažina pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis – policija, teismais, vaiko teisių apsaugos tarnyba – galinčias ir turinčias padėti smurtą patiriančiai moteriai.

„Nemanome, kad diskredituojame šias institucijas, tiesiog parodome, kad ne viskas čia yra gerai. Parodome, kaip kalba dalis jų darbuotojų. Kviesčiau ne įsižeisti tarnybas, o priešingai, kartu spręsti šią problemą, susimąstyti, kokiais žodžiais kalba jų personalas, darbuotojai“, – viliasi sprendimų kartu Agneta Skardžiuvienė, Lygių galimybių kontrolierė.

„Reakcijos yra labai skirtingos, turime dvi stovyklas, vieni palaiko mūsų drąsią kampaniją, kiti – baksnoja, kad neva mes priešiname institucijas ir visuomenę“, – kalba ji.

Dovilė Filmanavičiūtė, rinkodaros ir skaitmeninių sprendimų agentūros „Hook“ vadovė, kalbėdama apie šią kampaniją, teigia, kad reakciją visuomenėje sukelia tik ryškios, garsios tokio kalbėjimo formos, kitais žodžiais kalbant, sujaudina tik tuomet, kai peržengiamos tam tikros ribos.

„Žmonės pyksta, kai jiems pirštu parodoma kaip jie elgiasi, o negana to, jie atpažįsta save. Vertinant mūsų socialinių problemų mastą, turbūt viena kampanija, problemų neišspręs, tačiau norisi naiviai tikėtis, kad šie šokiruojantys sprendimai padarys savo darbą ir bent vienas žmogus prisiims atsakomybę imtis veiksmų, jei matys smurto artimoj aplinkoj apraiškas“, – kalba p. Filmanavičiūtė.

Į pokštą atsakė šmaikščiu ėjimu

Greita reakcija šį rudenį sužibėjo Lietuvos IKEA: į jaunuolių poros iškrėstą pokštą ir parduotuvėje jų pakeistas nuotraukas asmeninėmis, prekybininkės darbuotojai priėmė iššūkį ir savaitei visas nuotraukas pakeitė savo šeimų akimirkomis. Šis sprendimas ne tik nuskambėjo žiniasklaidoje, bet ir kilstelėjo pardavimus.

„Komandos sprendimas į poros pokštą reaguoti kūrybiškai buvo pozityviai priimtas visuomenės, žiniasklaidos atstovų. Preliminariu skaičiavimu, po šios komunikacijos IKEA rėmelių pardavimai tą savaitę išaugo 17%. Pastarąjį savaitgalį, kai dar buvo eksponuojamos darbuotojų nuotraukos, sulaukėme ir rekordiškai daug lankytojų, nors čia nuotraukų pokštui visų laurų neatiduodame. Prisidėti galėjo ir tai, kad prasidėjo kalėdinis pirkinių maratonas, be to, baigėsi kitose prekybos vietose rengtos masinės išpardavimų akcijos“, – kalbėjo Kristina Mažeikytė, IKEA rinkodaros vadovė.

Žvilgsnis į vyresniuosius

Senstant visuomenei ir trūkstant darbo jėgos, verslai žvalgosi ir į vyresnius darbuotojus. Apie tai kalbama ir „Rimi“ kampanijoje „#AmžiusNesvarbu“, kurią prekybininkė pradėjo besiremdama šokiruojančia statistika – kas antras Lietuvos gyventojas, bandydamas įsidarbinti, yra patyręs diskriminaciją dėl amžiaus.

Eksperimente sutikusių dalyvauti suaugusiųjų ir vaikų buvo paklausta, ką jie pakviestų dirbti į savo komandą, jei reikėtų remtis tik pirmu įspūdžiu. Jų buvo paprašyta išsirinkti sau komandą iš salėje sėdinčių įvairaus amžiaus žmonių. Suaugusieji daugiausia rinkosi jaunus žmones, tuo tarpu visiškai priešingai savo „svajonių komandą“ rinkosi į eksperimentą pakviesti vaikai – jų dėmesys krypo į vyresniąją kartą.

Suaugusieji norėjo suburti jauną ir ambicingą komandą, o vaikai vėliau minėjo, kad amžius jų pasirinkimui visiškai nebuvo svarbus.

Labiausiai apdovanotos reklamos

Bene daugiausiai skirtingų svarių apdovanojimų per 2018 m. susirinkusi kampanija – „Tele2“ reklaminis projektas „Laisvas internetas“ (reklamos agentūra – „Adell Taivas Ogilvy“). Kampanija „Laisvas internetas“ šiemet pateko tarp finalininkų „Kanų liūtų“ festivalyje, JAV laimėjo prestižinį „Clio“ apdovanojimą. Slovėnijoje „Golden Drum“ reklamos festivalyje pelnė prestižinę „Grand Prix“ statulėlę „U. Funkcinio efektyvumo“ (angl. U. Functional Efficiency) kategorijoje, taip pat čia buvo įvertinta ir sidabru „T. Prekės ženklo kūrimo“ (angl. T. Brand Building) kategorijoje.

Kaip skelbiama „Tele2“ vaizdo klipe, pristatančiame kampaniją, kurios metu mobilus namas su internetu buvo pakeltas į orą balionu, šios paslaugos pardavimai per pirmąjį kampanijos mėnesį padidėjo net 156%, o vartotojų srautai svetainėje išaugo dvigubai.

Į apdovanojimus šis projektas pretendavo tik užsienio šalių kūrybingumo festivaliuose.

Labiausiai apdovanota kampanija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse 2018 m. – kampanija „Mirštu, kaip noriu gyventi“. Ją Irenos Matijošaitienės fondo užsakymu įgyvendino rinkodaros komunikacijos agentūra „Autoriai“.

Organų donorystę skatinusi rinkodaros kampanija „Mirštu, kaip noriu gyventi“ beveik 5 kartus išaugino mėnesio prašymų gauti donoro kortelę skaičių ir gerokai viršijo projekto pradžioje keltus tikslus.

Šiemetiniame „Password“ konkurse ši kampanija pelnė tris apdovanojimus: Efektyviausios viešojo sektoriaus kampanijos kategorijoje, taip pat Auditorijos simpatijų prizą ir Metų kampanijos titulą.

Su šia kampanija „Autoriai“ laimėjo bronzinį apdovanojimą „Balticbest 2018“ festivalyje, Baltijos regiono ryšių su visuomene apdovanojimuose „Mi:t&links. Baltic Communication Awards“ buvo pripažinta geriausia Socialinių kampanijų ir Integruotos komunikacijos kategorijose, čia „Autoriai“ tapo „Lietuvos Metų agentūra“. Reklamos festivalyje „Adrenalinas“ kampanija buvo pripažinta geriausia socialine reklama.

„Šie metai mums – nesibaigiančių apdovanojimų metai. „Mirštu, kaip noriu gyventi“ triumfavo kone kiekvienuose apdovanojimuose, kur teikėme paraiškas. Žiuri buvo pastebėti ir kiti projektai – „Pozuoja intelektas“ bei Jaunimo linijos begėdystės kampanija. Sėkmės priežastis – taiklios įžvalgos ir kruopštus įgyvendinimas“, – tuokart teigė Giedrė Šileikytė, „Autoriai“ vadovė.

Jokių „bet“ – pavasario šaukliai

Prasidėjus astronominiam pavasariui, kovo 20 d. agentūrų „Love“ ir „Clear Channel“ socialinė iniciatyva skatino „Nebetžodžiauti“.

„Su šia socialine akcija kviečiame pozityviau pažvelgti į pasaulį ir atsisakyti žodelio „bet“, dažnai sugriaunančio bet kokią pozityvią idėją. Dirbote puikiai, bet premijų nebus; aš atsiprašau, bet tu pats pirmas pradėjai; norėjau jai pasipiršti, bet.... tas „bet“ dažnai taip sugadina pačias geriausias idėjas. Ateina pavasaris, atsinaujina gamta, atsinaujinkime ir mes. Be jokių „bet“, – kalba Asta Buteikytė, agentūros „Love“ kūrybos vadovė.

Prisijungti prie „nebetžodžiauk“ akcijos atsisakant „bet“ kvietė lauko reklamos stendai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Interaktyvūs stendai

Šiemet vartotojų akį traukė ir netradiciniai sprendimai lauko reklamoje – vasaros pabaigoje Kudirkos aikštėje buvo pastatyta inovatyvi kolona su „Pepsi Max“ reklama – paskambinę nurodytu telefonu ir atsakę į nesudėtingą klausimą mainais vartotojai gali atsigaivinti nauju gaminiu.

„Pastatę stendą, per pirmąsias dvi valandas sulaukėme 400 skambučių ir išdalinome 50 skardinių. Vertinant kampanijos pradžią ir vartotojų įsitraukimą, tai – vienas sėkmingiausių mūsų inovatyvių darbų“, – pasidžiaugia Artūras Olšauskas, žiniasklaidos planavimo agentūros „Media House“ verslo plėtros vadovas.