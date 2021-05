„Homanit“ Vilniaus rajone kuria grupės IT bei tyrimų ir plėtros centrą 

Vizualizacija.

Vokietijos medienos produktų gamintoja „Homanit“ viešam svarstymui pateikė administracinio pastato ir sandėlio patalpų Pagiriuose (Vilniaus rajonas) projektinį siūlymą. Patalpose turėtų įsikurti visos „Homanit“ grupės IT centras bei tyrimų ir plėtros padalinys.

Senoje pramoninėje zonoje ? buvusioje Pagirių šiltnamių teritorijoje ? įsikūrusi „Homanit Lietuva“ užsiims ne tik gamyba, bet ir inovacijomis. Čia numatomame įrengti tyrimų ir plėtros centre (R&D) bus kuriami visiškai nauji medienos gaminiai, tobulinami jų gamybos procesai.

„Pagiriuose turėsime savo intelektinį centrą. Taip šalies baldų gamintojams, kurie Lietuvą pavertė vienu iš Europos baldų pramonės centrų, galėsime tiekti ne tik naujas vidutinio (MDF) ir aukšto (HDF) tankio medžio pluošto plokštes, bet ir naujas idėjas. Tai gerokai kilstels ir įmonės, ir viso regiono kuriamą pridėtinę vertę. Jau esame surinkę tyrimų ir plėtros cento vadovybę – tai didelę patirtį medžio apdirbimo pramonėje sukaupę užsienio ekspertai, kurie kartu su vietiniais specialistais formuos savo komandas. Šiose komandose subrendę Lietuvos profesionalai didins šalies baldų pramonės inovatyvumą“, — pranešime spaudai cituojamas Andrius Ostrauskas, UAB „Homanit Lietuva“ vadovas.

Jo teigimu, „Homanit Lietuva“ įsikurs tik dalyje buvusių Pagirių šiltnamių teritorijos. Likusioje teritorijoje bus kviečiamos įsikurti kitos aukštą pridėtinę vertę kuriančios įmonės.

„Pagiriuose norime užkurti gerą ekonominį variklį, kuris neštų naudą visiems: atsiras naujos gerai apmokamos darbo vietos rajono ir miesto žmonėms, naudą pajus šalies baldininkai bei valstybės biudžetas“, ? sako A.Ostrauskas.

Projekte numatyta statyti dviejų aukštų administracinį pastatą ir beveik 6.000 kv. m. sandėlį.

„Administraciniame pastate nemažai vietos numatėme IT komandai. Lietuva turi gerai išvystytą ir didelį potencialą turintį IT sektorių, todėl Pagiriuose įkursime centrinį visos „Homanit“ grupės IT padalinį. Pagrindinė jo funkcija ? procesų ir gamybos skaitmenizavimas. Tam skirsime didelį dėmesį, nes be skaitmenizacijos sprendimų sunku įsivaizduoti ilgai ir sėkmingai veikiančią įmonę. Sandėlis bus pritaikytas ilgalaikiam saugojimui – jis skirtas tyrimų ir plėtros centro poreikiams“, ? projektą komentuoja A. Ostrauskas.

Jo teigimu, administraciniame pastate turėtų įsikurti ir klientų aptarnavimo padalinys, kuris užsiims pardavimų vystymu bei darbu su klientais ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione.

Kaip jau rašyta, Vokiško kapitalo „Homanit Lietuva“ iš AB „Pagirių šiltnamiai“ įsigijo dar 36 ha žemės su statiniais ir, suformavusi 77 ha sklypą, pradėjo projektuoti medžio plaušo plokščių gamyklą, į kurią investuos 100 mln. Eur. Anksčiau buvo planuota, kad gamykla savo veiklą pradės 2022 m.

Sprendimą statyti gamyklą Lietuvoje lėmė auganti paklausa iš vietos baldų gamintojų, kuriems savo produkciją „Homanit“ šiuo metu tiekia iš dviejų gamyklų Lenkijoje.

