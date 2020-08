„Lifosa“ paleido pirmą visiškai automatizuotą liniją

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nepaisant koronaviruso protrūkio ir Lietuvoje įvesto karantino, Kėdainių fosforo trąšų gamybos bendrovė „Lifosa“ tęsė plėtrą ir bendradarbiaudama su Danijos bendrove „PanPac Engineering”, baigė diegti ir paleido visiškai automatizuotą didmaišių užpildymo liniją.

Tai pirmoji tokia linija gamykloje, kur produkcijos fasavimui naudojamas robotas, rašoma bendrovės išplatintame pranešime. Nauji įrenginiai gamyklos fasavimo pajėgumus leis padidinti šešeriopai.

„Visiškai automatizuotų įrenginių diegimas įmonėje yra bendros „Lifosos“ strategijos, kuria siekiama didinti gamybinės veiklos efektyvumą, dalis. Be to, automatizacija leidžia išvengti kokybės svyravimų, sumažina žmogiškų klaidų skaičių“, – komentuoja Jonas Dastikas, akcinės bendrovės „Lifosa” generalinis direktorius.

Įmonės vadovas skaičiuoja, kad jei iki šiol „Lifosa“ per metus galėjo į didmaišius sufasuoti 50.000 tonų trąšų, dabar metinis pajėgumas siekia 300.000 tonų trąšų.

Visiškai automatizuotos fasavimo linijos įrengimas yra trečiasis bendrovės plėtros projekto etapas. 2019 m. AB „Lifosa“ pradėjo gaminti kompleksines mineralines trąšas, praturtintas siera, rekonstravusi vieną iš savo cechų, buvo pastatytas sandėlis mikroelementų saugojimui.

Trąšų sandėliavimui buvo pastatytas naujas produkcijos sandėlis, kurio vertė siekia 1,35 mln. Eur, čia bendrovė gali laikyti 3.500 t fasuotos produkcijos. Sandėlio statybos darbus atliko UAB „Daimena“.

2019 m. rudenį bendrovė nutarė įsigyti modernią produkcijos fasavimo įrangą iš Danijos gamintojų „PanPac Engineering“. Bendros įmonės investicijos į šį plėtros projektą siekė 6,3 mln. Eur.

Bandymuose dalyvavo nuotoliniu būdu

Kilusi koronaviruso pandemija ir Lietuvoje įvestas karantinas sukėlė iššūkių įrengiant automatizuotą fasavimo liniją gamykloje — Danų įmonės specialistai nebegalėjo atvykti į Kėdainius ir išsiaiškinti būtinų techninių parametrų bei su „Lifosos“ specialistais aptarti svarbių įrangos detalių. Ši komunikacija buvo organizuojama nuotoliniu būdu.

„Pirmą kartą savo darbo istorijoje teko susidurti su tokiu projekto įgyvendinimo iššūkiu, kada užsakovas ir tiekėjas negali susitikti ir visas projekto detales reikia aptarti nuotoliniu būdu. Tai buvo nauja patirtis, bet abi pusės reagavo lanksčiai ir darė viską, kad projektas būtų sėkmingai užbaigtas“, ? apie neįprastą darbo patirtį pasakoja Aivaras Bačkys, AB „Lifosa“ Amofoso cecho viršininkas.

Anot jo, kai pagal kliento poreikius pagaminama įranga, ji išbandoma gamintojo bandymų centre, dalyvaujant užsakovui. Šiuo atveju teko ieškoti kitokių sprendimų: bandymai buvo atlikti, bet „Lifosos“ specialistai stebėjo juos nuotoliniu būdu. Po sėkmingo įrangos išbandymo, ji buvo išsiųsta į Lietuvą. Nenorėdama atidėlioti projekto įgyvendinimo, įrangą AB „Lifosa“ sumontavo bendradarbiaudama su Lietuvos rangovais, bendrove „Montuotojas“.

Reagavo į pasaulio poreikius

Pradėti gaminti siera praturtintas kompleksines mineralines trąšas „Lifosa“ nusprendė atkreipusi dėmesį į pastaraisiais metais vis dažniau pastebimą svarbaus mikroelemento, sieros, trūkumą pasėliuose.

Per beveik pusantrų metų „Lifosa“ pagamino apie 140.000 t NP(S)+B+Zn trąšų. Nuo naujo produkto gamybos pradžios, siera praturtintos trąšos iškeliavo į Brazilijos, Čilės, Peru, Paragvajaus, JAV, Ukrainos rinkas, nedideli kiekiai buvo parduoti ir Lietuvos ūkininkams.

Per metus „Lifosa“ gali pagaminti 300.000 t NP(S)+B+Zn trąšų. Jos pakuojamos į 1 t ar 0,5 t didmaišius, naudojantis visiškai automatizuota pakavimo sistema. Šios linijos pajėgumas yra 120 didmaišių per valandą (0,5 t) arba iki 100 1 t didmaišių per valandą.

Akcinė bendrovė „Lifosa" nuo 2002 m priklauso Šveicarijoje registruotai „EuroChem Group AG". „Lifosa“ pajamos iš pagrindinės veiklos 2019 m. siekė 352,5 mln. Eur ir buvo 3,8% mažesnės lyginant su 2018 m.