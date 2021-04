Eterinės televizijos dažnių keitimas: Telecentras pasiruošęs žiūrovams suteikti pagalbą

Telecentro vadovas Remigijus Šeris: Telecentras šiemet peržiūrėjo eterinės televizijos plėtros strategiją ir išsikėlė tikslą užtikrinti eterinės TV paslaugos kokybę nuo TV studijos iki žiūrovo televizoriaus visoje Lietuvoje.

Gegužę ir birželį keliuose Lietuvos regionuose vyksiantis eterinės (antžeminės) televizijos dažnių ir kanalų keitimas taps svarbiu įvykiu šalies televizinėje ekosistemoje – kanalus perskanuoti turės apie 200 000 šalies namų ūkių. Kodėl reikalingas šis pokytis, kaip jis vyks ir kokios pagalbos gali tikėtis TV žiūrovai, komentuoja Telecentro vadovas Remigijus Šeris.

– Pirmiausia reikėtų priminti, kad šis pokytis susijęs su ES sprendimais dėl dažnių perskirstymo 700 MHz diapazone, remiantis kuriais valstybės narės priėmė nacionalinius reguliavimo aktus. Tuo būdu mūsų Ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planą, kuris įpareigojo Telecentrą iki 2021 m. birželio 30 d. atlaisvinti 700 Mhz dažnių diapazoną. Šie dažniai bus grąžinti RRT ir vėliau bus naudojami 5G tinklų vystymui šalyje.

Kalbant apie dažnių keitimą, būtina žinoti, kad eterinės (antžeminės) televizijos dažniai bus keičiami ne visoje Lietuvoje, bet tose šalies vietovėse, kuriose TV programos siunčiamos 700 MHz dažnių ruože. Vietovių, kuriose bus keičiami transliacijos dažniai, namų ūkiai ir gyventojai, žiūrintys televiziją per anteną, turės atlikti automatinę kanalų paiešką, kad toliau galėtų matyti visas nemokamos televizijos programas. Skaičiuojame, kad tokių namų ūkių, kuriems reikės perskanuoti TV kanalus, bus apie 200 tūkstančių.

Svarbu pabrėžti, kad šis dažnių keitimas palies tik komercinių televizijų programas, siunčiamas per Telecentro siųstuvų tinklą LRTC1, t. y. LNK, BTV, TV1, „Info TV“, 2TV, TV3, TV6, TV8, „Lietuvos ryto televizija“, „Delfi TV“, „Current time/Nastojaščeje Vremia“. Nacionalinio transliuotojo LRT programos LRT, LRT HD, LRT Plius ir LRT Plius HD yra siunčiamos kitais dažniais per kitą siųstuvų tinklą, todėl šios programos be sutrikimų bus rodomos ir po dažnių perjungimo.

– Kada ir kokiose vietovėse vyks siųstuvų perjungimas?

– Vietovių, kurių gyventojams teks perskanuoti kanalus, sąrašas netrumpas. Kalbant apie jas, reikia pasakyti, kad mūsų įmonės naudojamas Lietuvos žemėlapis yra truputį kitoks – jame šalis yra suskirstyta ne pagal administracinį padalijimą, bet pagal Telecentro TV bokštų lokacijas ir iš šių bokštų TV signalu padengiamas teritorijas. Kadangi siųstuvai bus perjungiami konkrečiuose TV bokštuose, žiūrovai, priimantys TV signalus būtent iš šių bokštų, turės savo televizoriuose paleisti automatinę kanalų paiešką. Dažnių keitimas ir kanalų perjungimas vyks 4 etapais 4 skirtingose zonose:

Gegužės 11 d. siųstuvai bus perjungiami TV bokštuose Tauragėje, Telšiuose ir Laukuvoje;

Gegužės 13 d. – Biržuose, Rokiškyje ir Viešintose;

Gegužės 18 d. – Giruliuose, Mažeikiuose, Nidoje, Plungėje, Skuode ir Švėkšnoje;

Birželio 1 d. bus perjungiami siųstuvai didžiajame Vilniaus TV bokšte, taip pat TV bokštuose Molėtuose, Šalčininkuose ir Dieveniškėse.

Kaip minėjau, jeigu vieną gražią gegužės ar birželio dieną jūsų televizorius nustos rodyti komercinių televizijų kanalus, o LRT kanalus rodys, tai ženklas, kad atėjo laikas paleisti automatinę kanalų paiešką, ką ir reikėtų nedelsiant padaryti.

LRTC1 transliacinio tinklo žemėlapis

nuotrauka::1 nocrop

– Kaip manote, ar visi TV žiūrovai susidoros su šia užduotimi?

– Esu tikras, kad didžioji dauguma žiūrovų atliks kanalų perskanavimą be jokių problemų. Tiems, kam šis veiksmas pasirodys pernelyg sudėtingas, visada gali kreiptis į Telecentrą telefonu (85) 200 15 15 arba techninės pagalbos puslapyje www.turiutv.lt užpildyti kreipinį. Mūsų konsultantai susisieks ir patars, kaip atstatyti „dingusias“ TV programas.

– Kaip apskritai vertinate eterinės televizijos signalų priėmimo lietuvių namuose būklę?

– Pagal istoriškai susiklosčiusį viešosios eterinės televizijos modelį TV programų siuntėjas ilgą laiką buvo įpareigotas užtikrinti nustatytos teritorijos padengimą kokybišku TV signalu, šie įpareigojimai buvo fiksuojami sutartims su TV programų gamintojais – televizijomis. TV signalo priėmimas gi buvo pačių žiūrovų rūpestis, jiems patiems buvo palikta pasirūpinti tinkama antena, priedėliu, jungtimis. Todėl šiandien mes matome labai įvairią situaciją: randame ir kokybiškos įrangos bei profesionalios instaliacijos pavyzdžių, bet taip pat susiduriame ir su labai netinkamai įrengta ar suorientuota antena bei kitokiomis klaidomis. Vertinant bendrai visą TV programų kelią nuo televizijos studijos iki eterinės televizijos žiūrovo, akivaizdu, kad didesnė dalis problemų vis tik glūdi TV signalo priėmimo grandyje.

Dėl šios priežasties Telecentras šiemet peržiūrėjo eterinės televizijos plėtros strategiją ir išsikėlė tikslą užtikrinti eterinės TV paslaugos kokybę nuo TV studijos iki žiūrovo televizoriaus visoje Lietuvoje.

– Kokiu būdu Telecentras užtikrins šį tikslą?

– Tuo tikslu sukūrėme techninės pagalbos eterinės TV žiūrovams paslaugą turiutv.lt, kuri apima sutrikimų registravimą, konsultavimą telefonu ir TV signalo priėmimo įrangos sutvarkymą/įrengimą žiūrovo namuose. Pirmosios dvi paslaugos dalys nemokamos, trečioji mokama – mokestis didžia dalimi priklauso nuo to, kiek laiko inžinieriai užtruks sutvarkyti ar įrengti anteną ir kitą įrangą, taip pat nuo remontui/įdiegimui sunaudotų priemonių ir medžiagų. Šią paslaugą pilotiniu režimu paleidome nuo balandžio pradžios ir jau dabar matome esant didelę paklausą ir gerą perspektyvą jos vystymui. Tikiu, kad turiutv.lt paslauga leis sustiprinti nemokamos eterinės televizijos pozicijas kitų televizinių platformų atžvilgiu.

– Tyrimai fiksuoja karantino metu išaugus prie televizoriaus praleidžiamą laiką. O kaip karantinas paveikė eterinės televizijos padėtį?

– Nemokama eterinė televizija kaip buvo, taip ir toliau lieka populiariausia technologinė televizijos žiūrėjimo platforma Lietuvoje – šią televiziją žiūri apie 39 proc., t.y. virš 400 000 visų namų ūkių. Lietuvos ir Europos valstybių patirtis rodo, kad ši televizijos programų siuntimo platforma COVID-19 pandemijos kontekste ne tik nepraranda savo reikšmės, tačiau ji šiuo metu, COVID-19 pandemijos kontekste, dar ir didėja, nes tai yra vienas pigiausių ir greičiausių būdų su savo TV turiniu pasiekti dideles auditorijas.

Telecentras televizijos tinklai aprėpia virš 95 proc. šalies teritorijos, per juos nemokamai retransliuojamas Lietuvoje žiūrimiausias turinys – Lietuvos televizijų programos. Televizijos auditorijos tyrimų duomenimis, apie 65 proc. viso prie TV ekranų praleisto laiko žiūrovai žiūri lietuviškus kanalus. Kanalų laisvame eteryje gausinimas yra svarbi Telecentro televizijos plėtros strategijos sudedamoji dalis. 2018 metais kartu su lietuviškomis televizijomis Pietryčių Lietuvos regione pradėti retransliuoti 5 nekoduoti lenkiški TV kanalai, taip pat 2019 m. pridėjome kanalus rusų kalba „Nastojaščeje Vremia“ („Current Time“) ir lenkų kalba „TVP Wilno“, 2020 metais eterį papildė Delfi.tv kanalas. Turime planų į nemokamą eterį pritraukti ir daugiau TV programų.

Lygiagrečiai 2019 metais paleidome hibridinės televizijos (anglų k. – Hybrid Broadcast Broadband TV) platformą HiTV, kuri suteikia galimybę televizijų mediatekų turinį vartotojui patogiu metu, bet ir klausytis per televizorių virš 20 radijo stočių, naudotis orų prognozėmis ir elektroniniu programų gidu. Tam tereikia turėti prie interneto prijungtą ir antžeminės TV programas per lauko ar kambarinę anteną priimti galintį išmanųjį televizorių. Mūsų duomenys atskleidžia, kad karantino metu vaizdo įrašų peržiūrų skaičius HiTV platformoje išaugo net 30 %. Užklausos klientų aptarnavimo telefonu rodo, kad paslaugą vis dažniau išbando vyresnio amžiaus žmonės.

Šaltinis: RRT.