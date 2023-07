Nomeda, Gediminas ir pelkės

Bent kiek įdėmiau meno lauką stebintiems jo prašalaičiams menininkai Nomeda ir Gediminas Urbonai, ko gero, labiausiai siejasi su pelkėmis – nuo tada, kai 2018 m. Venecijos architektūros bienalėje jiedu atidarė „Pelkių mokyklą“ (The Swamp School). Liepos 27 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) atidaroma Urbonų retrospektyvinė paroda iškalbingu pavadinimu „Dalinai užpelkinta institucija“, bene išsamiausiai lig šiol Lietuvoje pristatanti jų meno praktikas. Be to, menininkai Juodkrantėje eksponuos savo „gimtajame“ Masačusetso technologijų institute (MIT) sukurtą instaliaciją „Ateitybės sala“.