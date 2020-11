„Blue Bridge“ įvardino perspektyviausias IT paslaugas

„Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Povilas Kaminskas.

Nepaisant kasdienių IT iššūkių, kuriuos organizacijoms atnešė 2020-ieji metai, rinka nenustoja domėtis pažangiausiomis technologijomis – metus apibendrina IT įmonės „Blue Bridge“ atstovai. „Kovą, prasidėjus karantinui, išaugo paslaugų, susijusių su nuotoliniu darbu ir duomenų saugumu, paklausa. Tačiau lygiagrečiai matome ir investicijas į kompleksinius saugumo sprendimus, tokius kaip saugumo operacijų centro paslaugos, kurias rinkai pristatėme tik šiemet“, – komentuoja „Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Povilas Kaminskas. Panašios tendencijos ir debesų kompiuterijos bei IT priežiūros paslaugų kategorijoje – naujausių paslaugų, susijusių su DevOps ir pasauliniais debesų kompiuterijos tiekėjais, apimtys didėjo.

Nuotolinės darbo vietos priežiūra – vis svarbesnė

Karantino situacija aktualizavo ne tik duomenų ir darbuotojų saugumą užtikrinančius sprendimus, bet ir darbo vietos priežiūrą nuotoliniu būdu. Vis daugiau dėmesio skiriama ir centralizuotiems naudotojų tapatybės valdymo sprendimams. Šios tendencijos rodo, kad ilgalaikės IT valdymo priemonės tampa vis reikalingesnės, pasakoja „Blue Bridge“ Infrastruktūros valdymo sprendimų skyriaus vadovas Algirdas Lunys.

„Pavasarį pristatėme nuotolinės darbo vietos paslaugas. Jos apima ne tik bazinius nuotolinės darbo vietos elementus: VPN (virtualaus privataus tinklo), tinklo prieigos kontrolės diegimą, darbo kompiuterių parengimą, kelių faktorių autentifikavimo sprendimus, bet ir nuotolinio prisijungimo bei IT administravimo įrankių diegimą. Šie įrankiai padeda IT administratoriams prižiūrėti darbuotojų kompiuterius ir užtikrina, kad atnaujinimų diegimas bei kiti procesai, užtikrinantys ir kibernetinį, ir jautrių duomenų saugumą, nenutrūktų dėl darbo iš namų“, – pasakoja A. Lunys.

Tapatybės valdymo sprendimai – brandesnis požiūris į duomenų saugumą

Susidomėjimas naudotojų paskyrų, o drauge – jautrios informacijos bei sistemų saugumo užtikrinimu, paskatino „Blue Bridge“ komandą stiprinti ir tapatybės valdymo sprendimų krepšelį.

„Jei bazinius nuotolinės darbo vietos elementus galima įvardyti kaip konkrečius sprendimus, tai tapatybės valdymą teisingiausia apibrėžti kaip kompleksišką įrankių ir procesų rinkinį“, – sako pašnekovas ir paaiškina, kad tapatybės valdymas apima visą naudotojų ciklo valdymą: bendrą prisijungimo (angl. single sign on) funkcionalumą, kelių faktorių autentifikaciją, kredencialų valdymą, mažesnius saugumą didinančius sprendimus, privilegijuotų naudotojų valdymą, stebėjimo bei analizės įrankius ir įvairių procesų tobulinimą.

„Blue Bridge“ paslaugos tapatybės valdymo srityje apima visus šiuos elementus, kadangi siekiame atliepti ir didele IT branda pasižyminčių organizacijų, turinčių įdirbio centralizuotai apsaugant naudotojų kredencialus, poreikius“, – pastebi A. Lunys ir prognozuoja, kad tapatybės valdymo sprendimų populiarumas turėtų tik augti: „Naujausi tyrimai, kuriuos atliko tokie gamintojai kaip IBM ir „Centrify“, parodė, kad didžioji dalis sėkmingų kibernetinių atakų ir jautrių duomenų vagysčių per karantiną pavyko dėl blogai apsaugotų naudotojų prisijungimų. Tad tikėtina, kad tapatybės valdymas, leidžiantis apsaugoti galutinius naudotojus, dirbančius nuotoliniu būdu, išliks dėmesio centre dar ilgai.“

Kyla susidomėjimas kompleksinėmis saugumo technologijomis

Nepaisant IT saugumo higienos problemų, dalis rinkos kryptingai investavo į pažangias saugumo technologijas ir siekė kurti visapusę saugumo ekosistemą, saugančią ir privilegijuotos, ir eilinius naudotojus nuo bandymų užvaldyti jų tapatybes ir informaciją, prie kurios jie gali prieiti, pastebi „Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas Povilas Kaminskas.

Pašnekovas pabrėžia, kad nors projektai, susiję su tokiomis technologijomis kaip SD-WAN (liet. programinės įrangos apibrėžtas plačiajuostis (WAN) tinklas, angl. Software defined wide-area networking) ir SOC (saugumo operacijų centras) dar pavieniai, jie atspindi augančią IT brandą.

„Džiaugiamės, kad vieni pirmųjų galime pasiūlyti SOC ir SIEM (saugumo informacijos ir įvykių valdymo) paslaugas, kurios leidžia bet kurio dydžio organizacijoms turėti pažangiausią apsaugą nuo įvairių kibernetinių grėsmių nesamdant saugumui dedikuotų IT specialistų ir neinvestuojant į pažangiausius saugumo sprendimus, kuriuos anksčiau turėjo tik stambios įmonės“, – pasakoja P. Kaminskas ir paaiškina, kad SOC leidžia centralizuotai stebėti saugumo situaciją ir operatyviai spręsti įvairaus sudėtingumo incidentus, o SIEM sistema yra vienas pagrindinių SOC elementų, kuris leidžia apdoroti informaciją iš skirtingų saugumo įrenginių.

Be to, įmonės paslaugų krepšelyje atsirado poreikis papildyti privilegijuotų naudotojų valdymo (PAM) sprendimus, leidžiančius apsaugoti plačias prieigos teises turinčius naudotojus, pažangiais galutinio naudotojo elgsenos stebėjimo (angl. User Activity Monitoring, UAM) sprendimais, kurie padeda pastebėti net sunkiausiai atsekamas atakas ir išvengti duomenų vagysčių.

„Drauge su mūsų ilgamečiu partneriu „Thycotic“ ir jų kuriamais PAM sprendimais, šiemet savo klientams pasiūlėme naujojo partnerio „Teramind“ naudotojo elgsenos stebėjimo sprendimus, leidžiančius greitai aptikti bandymus pavogti jautrius duomenis“, – sako „Blue Bridge“ Tinklų ir saugumo sprendimų skyriaus vadovas ir priduria, kad vis dėlto lyderių pozicijų tarp kibernetinių paslaugų jau kelerius metus neužleidžia įsilaužimų testai (angl. Penetration Testing), kurių metu testuojamos ne tik IT sistemos, išorinė bei vidinė IT infrastruktūra, bevielis tinklas, API sąsajos, bet ir darbuotojų atsparumas socialinės inžinerijos metodams.

Investicijos į patikimesnį naujos kartos aplikacijų veikimą

Lietuvoje daugėja įmonių, vystančių aplikacijas veikiančias debesų kompiuterijos infrastruktūroje. Todėl auga ir DevOps (angl. Development & Operations) paslaugų, leidžiančių greičiau kurti, testuoti ir atnaujinti tokias sistemas bei užtikrinti patikimesnį jų veikimą, paklausa, sako „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas.

„Kalbant apie šias pažangias paslaugas, verslui jos patrauklios ne tik todėl, kad atitinka galutinio naudotojo poreikius, bet ir todėl, kad leidžia taupyti programuotojų bei IT inžinierių laiką“, – pastebi pašnekovas.

Šiemet pagreitį įgavusios „Blue Bridge“ paslaugos DevOps srityje apima sistemų konteinerizavimą ir „Kubernetes“ diegimą, IT architektūros pritaikymą viešajam debesiui, CI/CD proceso sudarymą, IT valdymo automatizacijos įrankių parinkimą ir diegimą.

Kita svarbi tendencija, kurią pastebi M. Maraulas – didesnis susidomėjimas pasaulinių debesų tiekėjų, tokių kaip AWS, „Google Cloud“ ir „Microsoft Azure“ paslaugomis: „Ateinančiais metais ši tendencija turėtų stiprėti, todėl džiaugiamės, kad „Blue Bridge“ tapo oficialiu AWS partneriu ir jau galime pasiūlyti savo klientams didelę patirtį šioje srityje bei sertifikuotų specialistų pagalbą konkrečios įmonės poreikiams pritaikant pažangiausias debesų kompiuterijos paslaugas.“

Atranda paprastus sprendimus geresnei sistemų greitaveikai

Rinkos siekis užtikrinti greitesnį ir patikimesnį aplikacijų veikimą paskatino vystyti ir IT infrastruktūrą gerinančias „Blue Bridge“ paslaugas. Didelio susidomėjimo šiemet sulaukė „Microsoft SQL Server“ infrastruktūros bei duomenų bazių įvertinimas. Šios paslaugos padeda išmatuoti sistemos veikimo parametrus, padidinti jos greitaveiką ir patobulinti IT infrastruktūrą taip, kad sistemų veiktų greičiau, be to, išsprendžiami ir dažnai pasitaikantys licencijavimo iššūkiai.

„Microsoft SQL Server“ infrastruktūros ir duomenų bazių įvertinimo paslaugas siūlome rinktis ir iškilus konkrečioms aplikacijų veikimo problemoms, ir kaip dalį IT higienos, padedančios užtikrinti tinkamą kritinės reikšmės aplikacijų veikimą. „Microsoft SQL Server“ infrastruktūros ir duomenų bazių įvertinimas padeda nustatyti dažniausias sistemos veikimo problemas – nuo sistemos konfigūracijos iki netinkamos duomenų bazių ar serverių architektūros – ir jas išspręsti“, – sako „Blue Bridge“ Infrastruktūros valdymo sprendimų skyriaus vadovas Algirdas Lunys.

