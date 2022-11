Už mėlyną varnelę „Twitter“ – 20 USD per mėnesį

Constanzos Hevios (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Elonas Muskas, naujasis socialinio tinklo „Twitter“ savininkas, jau artimiausiu metu ruošiasi pristatyti naujovę. Naudotojai, norintys šalia savo profilio turėti mėlyną varnelę, patvirtinančią jų paskyros autentiškumą, turės susimokėti 20 USD. Žiniasklaidoje skelbiama, kad su šiuo projektu dirbantiems kompanijos inžinieriams nustatytas griežtas terminas.

Šiuos E. Musko planus atskleidė technologijų portalas „The Verge“, cituodamas su situacija susipažinusius asmenis bei vidinius susirašinėjimus.

Naujovė būtų susijusi su šiuo metu 4,99 USD per mėnesį kainuojančio „Twitter Blue“ prenumeratos paketo, atrakinančio papildomus socialinio tinklo funkcionalumus, pertvarka. Šis paketas turėtų pabrangti keturis kartus ir apimti paskyrų verifikavimo funkciją, kuri šiuo metu yra nemokama.

E. Muskas planuoja, kad šiuo metu verifikuoti „Twitter“ naudotojai turės 90 dienų prenumeruoti „Twitter Blue“, antraip jie praras mėlyną varnelę prie savo paskyrų.

Be to, kaip rašo „The Verge“, su projektu dirbantys „Twitter“ darbuotojai dirbs griežtais terminais – esą jiems pokyčius nurodyta užbaigti iki lapkričio 7 d. To nepadarius, jie bus atleisti iš darbo.

VŽ primena, kad E. Muskas 44 mlrd. USD vertės „Twitter“ įsigijimo sandorį užbaigė praėjusią savaitę. Iškart po to naujasis savininkas atleido dabar jau buvusį vadovą Paragą Agrawalį bei finansų vadovą Nedą Segalą.

Dėl 44 mlrd. USD sandorio buvo sutarta pavasarį, vėliau E. Muskas iš jo bandė pasitraukti. „Twitter“ vadovybei padavus „Tesla“ vadovą į teismą, šio mėnesio pradžioje E. Muskas vėl pasiūlė pirkti socialinį tinklą už tą pačią kainą.

Apie darbuotojų laukiančius pokyčius „Twitter“ žiniasklaida skelbė dar prieš E. Muskui užbaigiant sandorį. „Washington Post“ rašė, jog „Tesla“ vadovas ir įkūrėjas „Twitter“ darbuotojų skaičių gali nurėžti net 75%. Iki užbaigiant sandorį kompanijoje dirbo apie 7.500 žmonių.

