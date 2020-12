Didžiausių mokesčių nepriemokų sukaupė prekybos įmonės

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija pirmadienį paskelbė 1.085 įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, kurios naudojasi mokestine pagalba ir yra nesumokėjusios daugiau kaip 100.000 Eur mokesčių.

Iš viso šios bendrovės į biudžetą šiemet sumokėjo 582,2 mln. Eur, o jų bendra mokesčių nepriemoka siekia 528,9 mln. Eur.

Daugiausiai mokestinių nepriemokų sukaupė alkoholio prekybos UAB „Bennet distributors“ (19,9 mln. Eur), automobilių prekybos UAB „Autobrava“ (16,8 mln. Eur), žemės ūkio technikos prekybos AB „Lytagra“ (11,2 mln.Eur), komercinio NT vystymo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (9,9 mln. Eur) ir transporto priemonių prekybos UAB „Ardovitė“ (6,7 mln.Eur).

Sąrašą atnaujins kiekvieną pirmadienį

Pilnas sąrašas, kuris skelbiamas VMI svetainėje, bus atnaujinamas kiekvieną pirmadienį.

Sąraše, gruodžio 14 d. duomenimis, yra 1.085 įmonės, apie kurias skelbiama tik nekonfidenciali informacija: įmonės pavadinimas, jos kodas, bendra mokestinės nepriemokos suma (kai yra sudaryta mokestinės paskolos sutartis) bei įmonės sumokėtų mokesčių sumos 2020 m. ir 2019 m.

„Atkreipiame dėmesį, jog įmonės, nukentėjusios nuo COVID-19, net ir tuo atveju, kai turi mokestinę nepriemoką, yra laikomos neskolingomis biudžetui ir skelbiama informacija neturi įtakos nei jų veiklos vykdymui, nei dalyvavimui viešuose pirkimuose“, – pranešime cituojama Rasa Virvilienė, VMI Teisės departamento direktorė.

Vieną eurą sumokėjo, kitą – atidėjo

VMI pažymi, kad nuo pandemijos nukentėjusios įmonės, kurių nepriemoka viršija 100.000 Eur, į biudžetą šiemet sumokėjo 582,2 mln. Eur, o jų bendra mokesčių nepriemoka – 528,9 mln. Eur.

VMI primena, jog į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus yra įtraukta virš 62.000 įmonių, iš kurių VMI teikiamomis mokestinėmis pagalbos priemonėmis naudojasi maždaug kas trečia (apie 22.000). Iš viso COVID-19 neigiamas pasekmes patyrusios įmonės yra sukaupusios apie 735,1 mln. Eur mokestinę nepriemoką.

Sąrašo paprašė Seimo BFK vadovas

VŽ rašė, kad praėjusią savaitę Seime kilo diskusija, ar per pandemiją pagrįstai buvo atidėti mokesčiai kai kurioms bendrovėms, tarp kurių įvardinti didieji mokesčių mokėtojai. Be to, Valstybės kontrolė (VK) atkreipė dėmesį, kad nuo koronaviruso krizės nukentėjusiam verslui skirtą valstybės paramą per „Invegą“ gavo ir kai kurios įmonės, kurias VMI identifikavo kaip nenukentėjusias.

Mykolas Majauskas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, paragino VMI paviešinti nuo koronaviruso krizės nukentėjusių įmonių, kurios negali laiku sumokėti mokesčių, sąrašą.

M. Majauskas kartoja, kad tik „skaidrumas ir viešumas“ gali išsklaidyti abejones.

VŽ kalbinti teisininkai, mokesčių ekspertai teigė, kad tokių sąrašų skelbimas pažeistų informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumo principą, tačiau neturėtų turėti įtakos įmonių dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose.

VMI nurodė, kad pusės mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, bendra mokestinė nepriemoka nesiekia 1.000 Eur eurų. Tik 1% įmonių turi nepriemoką, kuri viršija 0,5 mln. Eur ir tai sudaro 54% visų bendros mokestinės nepriemokos.

Atleidimas nuo delspinigių ir mokesčių išieškojimo veiksmų stabdymas galioja mokesčiams, susidariusiems iki š. m. gruodžio 31 d., ir galios dar du mėnesius po to. Iki kitų metų vasario 28 d. įmonės turi teisę supaprastinta tvarka ir nustatytomis sąlygomis sudaryti mokestinės paskolos sutartį be jokių palūkanų.

Nuo kovo 16 d. jau yra sudaryta 2.000 mokestinės paskolos sutarčių su įmonėmis ir gyventojais, 131,2 mln. Eur sumai.

Jeigu nauja Vyriausybė labiausiai nukentėjusioms nuo koronaviruso krizės įmonėms vėl leistų pasinaudoti tokia lengvata, tokių klientų , anot VMI, galėtų būti apie 35.000 vietoje dabar esančių 62.000 įmonių.