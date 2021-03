Nuotoliniai notariniai veiksmai. Ko galime tikėtis?

Dar praėjusių metų pavasarį pirmoji pandemijos banga išjudino ilgai brandintą nuotolinių notarinių veiksmų idėją. Procesas užtruko. Seimas tik š. m. kovo 23 d. priėmė Notariato įstatymo pataisas, kurias pasirašius prezidentui, nuo liepos 1 d. notarai galės nuotoliniu būdu atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą, jų priėmimą saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą. Latvijos notarai visus notarinius veiksmus be išimčių nuotoliniu būdu atlieka jau nuo 2018 m. liepos 1 d., o Estijos notarai dalį notarinių veiksmų tuo pačiu būdu pradėjo sėkmingai vykdyti nuo 2020 m. vasario 1 d.

Viena iš esminių sąlygų nuotolinių notarinių veiksmų atlikimui — užtikrinti notaro tvarkomos elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą. Tai visiškai suprantama, ypač pastarųjų kelių mėnesių įvykių kontekste, kuomet neteisėtai buvo nutekinti dideli kiekiai įvairių bendrovių klientų asmens duomenų. Galima manyti, kad šiam reikalavimui notarai yra pasirengę, kadangi jau nuo 2017 m. turi veikiančią informacinių technologijų platformą www.enotaras.lt. Jau iki šiol per nurodytą platformą buvo galima užsisakyti notarines paslaugas, pateikti notariniam veiksmui reikalingų dokumentų kopijas, keistis informacija ir kt. Tačiau visą tai buvo ir vis dar galima daryti telefonu bei el. paštu. Be kita ko, net jei dokumentai notarui ir būdavo pateikiami per šią platformą, vis tiek klientui galiausiai reikėdavo fiziškai atvykti į notaro biurą notarinio veiksmo atlikimui. Tikėtina, kad po liepos 1 d. šio portalo žinomumas ir vartotojų skaičius turėtų ženkliai išaugti, kadangi visą notarinio veiksmo atlikimo procesą bus galima ne tik pradėti, bet ir užbaigti neišėjus iš savo namų ar biuro.

Remiantis Lietuvos notarų rūmų oficialiai skelbiama informacija, notariniai veiksmai bus atliekami klientams prisijungus prie minėtos platformos ir naudojant saugaus vaizdo ryšio kanalą, kurio pagalba notaras bendraus su klientais.

Kokios yra kitos notarams keliamos privalomos sąlygos nuotolinių notarinių veiksmų atlikimui?

Pirma, užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatyta asmens tapatybė;

Antra, sugebėti nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes bei įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Asmens tapatybės nustatymą Lietuvos notarų rūmai planuoja vykdyti techninėmis veido atpažinimo priemonėmis bei notarui patvirtinus asmens atvaizdo ir registro duomenų atitikimą. Apie kokias konkrečias technines veido atpažinimo priemonės yra kalbama, kol kas neaišku. Šiuo konkrečiu atveju būtų galima pasinaudoti kolegų iš Estijos patirtimi, kai speciali programinė įranga sprendžia, ar ekrane matomo asmens biometriniai požymiai sutampa su asmens atvaizdu dokumento nuotraukoje, kuri saugoma registruose. Tai būtų papildoma notarinių veiksmų teisėtumo garantija, įvertinus tai, jog asmenys tiek prisijungdami prie platformos, tiek pasirašydami notarinius dokumentus privalės naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. Tačiau net ir naudojant nurodytas priemones, išlieka reali grėsmė dėl svetimos/netikros tapatybės duomenų panaudojimo.

Sugebėti išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes bei įsitikinti asmens valia yra kiekvieno notaro pareiga. Ar tai būtų atliekama notaro biure, ar nuotoliniu būdu — didelio skirtumo tame nebūtų. Visi notarai yra teisininkai profesionalai ir puikiai tai atlieka. Vis dėlto, viena yra atlikti, o kita – kilus ginčui dėl notarinių veiksmų teisėtumo, teisme įrodyti, jog tai buvo atlikta ir buvo atlikta ne bet kaip, o tinkamai. Nors įrodyti paprastai turi ta šalis, kuri teigia, tačiau nuo tokių kaltinimų notarams vis tiek tenka gintis. Didžioji dalis visų teisminių ginčų dėl notarinių veiksmų yra grindžiami asmenų teiginiais, jog jiems notaras tinkamai nepaaiškino arba iš viso nieko neaiškino apie notarinį veiksmą, jiems aiškino ne ta kalba, kuria jie supranta, juos suklaidino, apgavo ir pan. Manytina, jog viso to būtų galima išvengti, jeigu nuotolinių notarinių veiksmų atlikimas būtų įrašomas vaizdo įraše ir saugomas bent 10 metų. Būtent tokį sprendimą yra pasirinkę Latvijos notarai. Apie tai, jog toks pat modelis bus naudojamas ir Lietuvoje, bent jau Notariato įstatyme, nėra užsimenama.

Taip pat svarbu pažymėti, kad asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo spręs tik pats notaras. Net jei notaras galės užtikrinti visas pirmiau aptartas nuotolinio notarinio veiksmo atlikimo sąlygas, siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras galės šio būdo atsisakyti ir pasiūlyti fiziškai atvykti į notaro biurą. Toks notaro atsisakymas bus galutinis ir neskundžiamas. Tačiau atsisakyta gali būti ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, notarui esant tam nepasirengus. Ką tai gali reikšti?

Dažnu atveju fizinė notaro biuro buvimo vieta nulemdavo klientų pasirinkimą dėl notaro biuro. Tai galbūt mažiau aktualu kalbant apie didžiuosius Lietuvos miestus. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, jog klientai, kurie norės notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu, galės būti bet kurioje pasaulio vietoje, taps visiškai nebesvarbu, kur yra įsikūręs fizinis notaro biuras. Klientas nuotolinio notarinio veiksmo atlikimui galės rinktis bet kurį Lietuvos notaro biurą. Ši pasirinkimo laisvė gali lemti, kad tokie klientai rinksis būtent tuos notarų biurus, kurie bus inovatyvūs, lankstūs ir technologiškai pažangūs, t. y. greitai persiorientuos į nuotolinių notarių veiksmų atlikimą.

Nors notarų atsisakymai atlikti notarinius veiksmus nuotoliniu būdu konkrečiam klientui yra ketinami registruoti pirmiau minėtoje platformoje, jog būtų išvengta galimų piktnaudžiavimo atvejų, tačiau vienam notarui atsisakius, tai neribos kito notaro galimybės šį darbą atlikti. Tad kai kuriems notarų biurams norint išlikti, neabejotinai reikės pasistengti ir prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių. Atsižvelgiant į vis augančias elektroninių paslaugų poreikio apimtis — tai neišvengiama.