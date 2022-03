Lietuvoje jau įšaldyta 14 mln. Eur su Rusija ir Baltarusija susijusio turto

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija, daugėja įšaldyto turto – bendra įšaldytų lėšų suma siekia apie 13,9 mln. Eur: daugiau nei 10,8 mln. Eur, beveik 3,4 mln. USD ir per 645.000 Rusijos rublių.

Per savaitę papildomai įšaldyta beveik 0,9 mln. Eur ir virš 200.000 USD, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Sankcijos, susijusios su Rusija, taikomos dviem juridiniams asmenims, kurie yra įtraukti į sankcijų sąrašą, ir aštuoniems juridiniams asmenims bei keturiems fiziniams asmenims, remiantis sąsajomis per nuosavybę ar kontrolę.

Sankcijos pritaikytos dėl sąsajų su Aleksejumi Nečajevu, „Vnešekonombank“, Aleksejumi Mordašovu, Andrejumi Melničenka, Rusijos statybų įmone „Mostotrest“, plieno ir kasybos pramonės gigantu „Severstal“, Andrejumi Guryjevu, Igoriu Sečinu, Sergejumi Chemezovu.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Be to, dėl sankcijų, taikomų keturiems su Baltarusija susijusiems juridiniams ir vienam fiziniam asmeniui, įšaldyta 46.200 Eur. Sankcijos jiems pritaikytos dėl sąsajų su Aliaksandru Šakustinu, „Vnešekonombank“. Ši suma per savaitę nepakito.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.