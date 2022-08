LKU kredito unijų grupei ekonomikos perspektyvos susirūpinimo nekelia

„Magnus“ kredito unijos, vienos iš LKU narių, iškaba. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos kredito unijų grupės kredito unijos ir toliau demonstruoja tvarų augimą, todėl gresiantis ekonomikos stabtelėjimas didesnio susirūpinimo nekelia, tikina 2,82 mln. Eur pelno uždirbusi finansų institucijų grupė.

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 44 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), per pirmą šių metų pusmetį uždirbo 2,82 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 13,87% daugiau nei prieš metus.

Vien antrojo ketvirčio pelnas siekė 1,52 mln. Eur.

Konsoliduota kredito unijų grupė per metus nuosekliai didino gyventojams, ūkiui ir verslui išduotų paskolų portfelį.

Bendras konsoliduotos LKU grupės suteiktų paskolų portfelis per pirmą pusmetį augo 10,25% iki 542,31 mln. Eur. Paskolų, suteiktų verslo subjektams, portfelis per šešis mėnesius augo 21,36% iki 165,29 mln. Eur.

Grynoji konsoliduotos LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė 2022 m. birželio pabaigoje sudarė 542,31 mln. Eur, o tai – 10,25% daugiau nei prieš šešis mėnesius. Vien per antrąjį šių metų ketvirtį pasirašyta 50,86 mln. Eur vertės naujų kreditavimo sutarčių, 21,94% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

LCKU administracijos vadovo ir valdybos pirmininko Mindaugo Vijūno teigimu, kredito unijos ir toliau demonstruoja tvarų augimą, todėl gresiantis ekonomikos stabtelėjimas didesnio susirūpinimo nekelia.

„LKU kredito unijų grupės paskolų portfelis yra plačiai diversifikuotas – panašiu tempu augo tiek būsto, tiek vartojimo paskolų portfeliai, taip pat įvairių sričių verslo ir žemės ūkio finansavimo apimtys. Taip pat tarp kredito unijų narių dominuoja smulkus ir vidutinis verslas, todėl esama mažos priklausomybės nuo sąlyginai didelės vertės paskolų ir itin maža sąsajų su sankcionuotomis valstybėmis“, – bendrovės pranešime cituojamas M. Vijūnas.

Reikšmingiausiai augo paskolų verslui portfelis. Naujų paskolų verslui konsoliduotoje LKU kredito unijų grupėje suteikta už 23,52 mln. Eur per ketvirtį ir už 40,3 mln. Eur per pusmetį. Bendras paskolų verslui portfelis birželio 30 d. sudarė 165,29 mln. Eur – 43,42% daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

„Kasdien atidžiai sekame situaciją, nes antras šių metų pusmetis ir greitai kintanti ekonominė aplinka gali sukelti naujų iššūkių tiek paskolų gavėjams, tiek skolintojams. Be to, kredito unijos, be jau išvardintų priežasčių, pasižymi ir lokalia savo veiklos specifika, todėl savo plėtros tempų mažinti neketiname“, – teigia M. Vijūnas.

Grynosios palūkanų pajamos siekė 12,64 mln. Eur ir buvo 21,84% didesnės nei prieš metus (2021 m. – 10,38 mln. Eur). Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų gauta 172,37% daugiau nei prieš metus ir suma siekė 207.000 Eur. Pernai tuo pačiu laiku šis rodiklis siekė 76.000 Eur.

LCKU per pirmą šių metų pusmetį uždirbo 715.000 Eur grynojo pelno – 81,47% daugiau negu per 2021 m. pirmąjį pusmetį, kai suma siekė 394.000 Eur. Taip pat augo ir grynosios palūkanos, kurių LCKU uždirbo 1,87 mln. Eur, arba 20,31% daugiau negu pernai (2021 m. – 1,56 mln. Eur).

Tuo tarpu LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 3,2% per pirmąjį šių metų pusmetį ir 17,98% per metus iki 671,89 mln. Eur.

LCKU valdomas turtas per pusmetį augo mažiau – 1,28 mln. Eur iki 232,81 mln. Eur. Neaudituotais duomenimis, 2022 m. birželio 30 d.

LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 26,72% (normatyvas – 12,9%), o LKU konsoliduotos grupės – 15,12% (normatyvas – 11,84%). LKU kredito unijų likvidumo rodiklis 2022 m. antrąjį ketvirtį siekė 181,92%.

LKU kredito unijų grupė, reaguodama į įvykius Ukrainoje, dar birželį sustabdė mokėjimų vykdymą į Rusiją, Baltarusiją bei lėšų, gautų iš šių šalių, įskaitymą. Toks sprendimas buvo priimtas siekiant išvengti rizikų, susijusių su karu Ukrainoje ir nuolat plečiamų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, kai kuriems šių šalių piliečiams ir verslo subjektams, atskiroms prekių grupėms.

