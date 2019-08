Pienininkų rezultatai: Rokiškyje, Vilkyškiuose – nuostolis, Telšiuose – augantis pelnas

Biržoje kotiruojami pieno perdirbėjai „Rokiškio sūris“ ir Vilkyškių pieninė pusmetį užbaigė su minuso ženklu apatinėje eilutėje. „Žemaitijos pienas“ didino pardavimus ir pelną.

Vilniaus biržoje listinguojami pieno perdirbėjai, išskyrus „Pieno žvaigždes“, paskelbė pirmo pusmečio rezultatus.

[infogram id="814a1187-80e5-487c-a9b0-5a39125865a6" prefix="ckP" format="interactive" title="pienininku rezultatai"]

RSU

„Rokiškio sūrio“ vadovybė pajamų sumažėjimą aiškina sprendimu keisti strategiją ir didinti kietųjų sūrių gamybą.

„Pagaminti kietieji sūriai gali būti parduodami tik po brandinimo, kuris trunka mažiausiai vienerius metus. Dėl to per praėjusius metus pagamintos produkcijos atsargų vertė nokinime ir sandėliuose padidėjo 32,4 mln. Eur. Šiai pagamintai produkcijai išlaidos jau patirtos, o ji realizuota bus artimiausiu metu. Finansiniai pusmečio rezultatai, pasikeitus įmonės strategijai, nevisiškai tiksliai atspindi įmonės padėtį. Teigiami rezultatai pasimatys realizavus per praėjusius metus pagamintą produkciją“, – pranešime nurodo bendrovė.

Iš viso pusmečio pabaigoje „Rokiškio sūrio“ atsargos sudarė 67,6 mln. Eur.

Nuo metų pradžios „Rokiškio sūrio“ akcijos yra atpigusios 5,18%.

VLP

Vilkyškių pieninė pirmą pusmetį užbaigė su 0,76 mln. Eur grynuoju nuostoliu. Prieš metus skaičiuotas 0,24 mln. Eur grynasis pelnas.

Palyginamuoju laikotarpiu bendrovei pavyko padidinti pardavimus – per pusmetį gauta 53,6 mln. Eur pajamų, arba 12,9% daugiau.

Per metus daugiau kaip keturiskart, iki 6,5 mln. Eur, išaugo sausų pieno produktų (WPC, pieno miltelių, permeato ir išrūgų miltų) pardavimai, kurie dabar pardavimų struktūroje sudaro 12%. Kiek mažėjo šviežių pieno produktų pardavimai.

Pasukta didesnės sūrių gamybos link. Vilkyškių pieninė pirmą šių metų pusmetį pagamino 50.800 tonų sūrių, sūrio ir kitų produktų, arba 26,7% daugiau nei prieš metus. Sausų pieno produktų gamyba per metus padidėjo 2,5 karto, iki 6.800 tonų. Šviežio pieno gamyba sumažėjo 16,7%, iki 7.700 tonų.

Savo ruožtu antrojo ketvirčio pardavimai, palyginti su laikotarpiu prieš metus, mažėjo 1,2%, iki 26,2 mln. Eur. Grynasis pelnas sumažėjo perpus, iki 0,06 mln. Eur.

Nuo metų pradžios Vilkyškių pieninės akcijos yra pabrangusios 12,2%.

ZMP

„Žemaitijos pienas“ penktadienį paskelbė tik preliminarių pusmečio rezultatą. Kol kas paskelbti pora skaičių.

Nuo metų pradžios „Žemaitijos pieno“ akcijos yra pabrangusios 20%.