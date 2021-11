Sparti automatizacija: „Pienas LT“ popierinius vaþtaraðèius keièia elektroniniais

Pienas LT“ IT projektų vadovas Vytautas Rimkus.

Spartėjanti aplinka šiandien sunkiai dera su ranka pildomais važtaraščiais. Kuo greičiau ir „neskausmingiau“ pakeisti popierinius dokumentus elektroniniais, pildyti bei valdyti juos mobiliąja programėle, – tokio rezultato greitu metu tikisi pieno gamintojų kooperatyvas „Pienas LT“, pradėjęs šio proceso skaitmenizavimą kartu su programavimo paslaugų bendrove „Novian Systems“.

„Greiti veiklos procesai, operatyvūs duomenys ir iš jų kylančios įžvalgos bei rezultatai šiandien yra būtinybė daugumai verslų ar organizacijų. Tad, nors esame automatizavę nemažai veiklos sričių, globalios pandemijos akivaizdoje pamatėme, jog dirbti kaip iki šiol nebegalime ir šiuo metu vykdome mums itin aktualaus proceso – važtaraščių duomenų bei apskaitos skaitmenizacijos – projektą“, – pasakojo „Pienas LT“ IT projektų vadovas Vytautas Rimkus.

Pasak jo, „popieriniai“ procesai vis labiau tampa nepatogūs ir bendrovės darbuotojams sukuria perteklinio techninio darbo. Tikimasi, kad po šio automatizacijos etapo jie savo darbo laiką galės panaudoti kur kas produktyviau. Be to, pasak V. Rimkaus, toks pokytis leis išvengti ir žmogiškųjų klaidų, o reikalingi duomenys sistemose atsiras realiuoju laiku.

Pasirinktas „low-code“ sprendimas

„Pienas LT“ atstovas pasakojo, kad automatizacijos bei skaitmenizacijos procesai jau nuo gamyklos starto buvo integrali veiklos strategijos dalis.

„Skaitmenizacijos kelią pradėjome nuo pilnai automatizuotos gamybos. Toliau sekė apskaitos bei verslo valdymo procesų skaitmenizacija bei intelektuali, informatyvi ir moderni analitika. Šiuo metu šia linkme dirbame su vienu iš pagrindinių veiklos procesų – pieno surinkimo važtaraščių duomenų bei apskaitos skaitmenizacija, o tai yra tiesiogiai susiję su daugeliu suinteresuotų šalių: pieno tiekėjais, vairuotojais, įmonės administracijos darbuotojais“, – pasakojo V. Rimkus.

Jo teigimu, būtent todėl buvo svarbu, kad šis žingsnis atitiktų visų šalių lūkesčius bei būtų modernus, netruktų ilgai, o rezultatas būtų patogus naudoti: bendrovė siekia duomenis apie surenkamą pieno kiekį perduoti elektroniniu būdu vietoj kasdien pildomų daugiau nei 100 popierinių važtaraščių.

Po išsamaus analizės ir projektavimo etapo procesui skaitmenizuoti buvo pasirinktas „Microsoft Power Platform“ technologijomis paremtas „low-code“ išmaniosios programėlės sprendimas, galintis duomenis tiesiogiai siųsti į apskaitos sistemą.

„Vienas didžiausių vadinamosios „low-code“ technologijos privalumų yra tas, kad ji leidžia per trumpą laiką realizuoti mūsų kuriamą programėlę, o, keičiantis procesui, greitai bei adaptyviai atlikti programinius pakeitimus“, – sakė V. Rimkus.

Prieš startą – „namų darbai“ organizacijai

Pasakodamas apie pradėtus automatizavimo procesus bendrovėje, „Pieno LT“ atstovas pabrėžė, kad prieš startuojant, buvo svarbu gerai pasirengti pačioje organizacijoje. „Pradėjome nuo balto popieriaus lapo, kuriame nusipiešėme svarbiausias proceso dalis, pabandėme išsiaiškinti, kuriose vietose labiausiai „stringame“ ir kaip bei su kokiais IT sprendimais tai galime pakeisti“, – sakė V. Rimkus.

Pasak jo, buvo nustatyti trys pagrindiniai reikalavimų analizės bei projektavimo etapai: veiklos procesų modeliavimas, funkcinių bei nefunkcinių reikalavimų apibrėžimas bei realizacijai naudojamų technologijų pasirinkimas. „Svarbu pabrėžti, kad tokiu būdu sumodeliavus net ir nedidelius procesus, mažėja potencialios projekto valdymo išlaidos bei trumpėja realizacijos laikas“, – pasakojo V. Rimkus.

Šiuo metu bendrovė „Pienas LT“ yra pabaigusi projektavimo dalį ir testuoja elektroninius važtaraščius. Galiausiai, pilnai įdiegus minėtą sprendimą, pieną iš ūkininkų surenkantiems vairuotojams nebereikės pildyti popierinių važtaraščių, ranka perskaičiuoti pieno kiekių iš litrų į kilogramus – viskas bus suvedama per mobiliąją programėlę. Buhalteriams nereikės duomenų perkėlinėti iš popierinių dokumentų į apskaitos sistemą, – pakaks, patikrinus jų korektiškumą, užregistruoti; pieno tiekėjai važtaraščius gaus elektroniniu būdu.

„Svarbu ir tai, kad informacija apie surinkto pieno kiekius bus operatyviai gaunama tiesiai iš apskaitos sistemos, taip užtikrinant, kad ir apskaitoje, ir pieno tiekėjui pateikiami duomenys yra tapatūs“, – sakė V. Rimkus.

Kai reikia greito bei paprastai palaikomo sprendimo

Pasak „Novian Systems“ komercijos vadovo Pauliaus Skamarako, sparčiai populiarėjantys vadinamieji paprastojo kodo arba „low-code“ sprendimai, kaip ir bendrovės „Pienas LT“ atveju, yra puiki išeitis, kai reikia greito, nesudėtingai kuriamo sprendimo aiškiam, ne itin kompleksiškam procesui automatizuoti.

nuotrauka::1 left

„Iš patirties galime pasakyti, kad šie sprendimai vis dažniau yra sėkmingai pritaikomi daugybėje sričių: nuo kasdienės veiklos, administravimo, personalo iki gamybos. Jų paklausa ženkliai auga ypač šiuo metu, kai rinkoje jaučiamas programuotojų trūkumas, o mobiliųjų aplikacijų poreikis yra žymiai didesnis nei IT skyriai gali sukurti“, – sakė P. Skamarakas.

Kodėl aktualu automatizuoti procesus?

Išvaduoja darbuotojus nuo rutininių techninių darbų

Racionalu finansiškai

Leidžia išvengti žmogiškų klaidų

Suteikia lankstumo dirbant per nuotolį

Didina darbuotojų pasitenkinimą ir našumą

Jo teigimu, tokiems ne itin technologiškai sudėtingiems sprendimams kurti ir plėtoti ypač tinka „Microsoft Power Platform“ aplinka, kuri suteikia vieningą infrastruktūrą bei sutelkia informacijos talpinimo, apdorojimo bei analitikos procesus.

„Jos pagrindu kuriami sprendimai leidžia greitai, be itin didelių pastangų ir resursų realizuoti maksimaliai organizacijos poreikius atitinkančius sprendimus“, – sakė P. Skamarakas.

Pagrindinės naudos

Pasak P. Skamarako, viena svarbiausių „low-code“ sprendimų naudų yra ta, kad jie leidžia greitai kurti aplikacijas, ir tai daryti gali net ir patys organizacijų darbuotojai, pasitelkę paruoštus pažangius įrankius.

Jo teigimu, šiuo metu sprendimo sukūrimo laikas yra vienas svarbiausių faktorių.

„Akivaizdu, kad naudojant paruoštus IT sprendimus konkrečios aplikacijos sukūrimo laikas yra trumpesnis, tačiau galutinė sprendimo kūrimo trukmė, žinoma, priklauso nuo sprendimo sudėtingumo ir masto – kuo jie didesni, tuo ilgiau užtrunka. Ne mažiau yra svarbus ir pačios organizacijos pasirengimas skaitmenizuotis, aiškus procesų suvokimas, – visa tai palengvina transformacijos kelią“, – sakė „Novian Systems“ atstovas.

Jo teigimu, svarbu pabrėžti ir finansinę šių sprendimų naudą – bet koks automatizavimas turi būti finansiškai racionalus.

„Diegdamos, plėsdamos ir palaikydamos tokius sprendimus, organizacijos sutaupo. Viena vertus, jos patiria mažesnes išlaidas IT darbams, kadangi naudoja jau iš dalies parengtą sprendimą, kur dalį procesų gali padaryti ir patys bendrovės darbuotojai. Kita vertus, automatizavus procesus, taupomas darbuotojų laikas, o jie gali atlikti kūrybiškesnius darbus“, – pabrėžė P. Skamarakas.

Kodėl populiarėja „low-code“ sprendimai?

Greitesnė reakciją į paklausą: aplikacijos kuriamos greitai, galima įdarbinti „pro-dev“ resursus, daugkartinio naudojimo komponentus bei „low-code“ įrankius;

Mažesnės išlaidos: per trumpesnį laiką sukuriamas ir įdiegiamas sprendimas, galima pasitelkti esamus resursus;

Sklandus programų valdymas: „low-code“ sprendimai valdomi per integruotas saugos, valdymo ir atitikties galimybes;

Lengvai integruojama ir išplečiama: paruoštos jungtys ir sąsaja su debesijos paslaugomis leidžia lengvai integruoti ir išplėsti „low-code“ sprendimus.

Pasak jo, šių sprendimų naudingumą, kaip ir „Pienas Lt“ atveju, padidina ir patogi mobilioji prieiga – programos pasiekiamos išmaniuosiuose įrenginiuose arba žiniatinklio naršyklėje. Aktualu ir tai, kad ateityje, atsiradus papildomam poreikiui, šias aplikacijas galima plėsti ir integruoti su kitomis informacinėmis sistemomis.

„Novian“ išmano klasikinius ir naujausius sprendimus

Pasak P. Skamarako, be populiarėjančių „low-code“ sprendimų „Novian“ įmonės, veikdamos kaip grupė ir turėdamos programavimo, IT infrastruktūros priežiūros bei skaitmeninimo patirties, gali pasiūlyti klientams itin platų IT sprendimų ir paslaugų spektrą.

„Novian“ grupę Lietuvoje sudaro programavimo bendrovės „Novian Systems“ ir „Elsis PRO“, IT infrastruktūros paslaugas teikianti bendrovė „Novian Technologies“, kitos bendrovės Estijoje, Norvegijoje bei Moldovoje.

Nuo 2020 m. pabaigos „Novian“ grupės įmonės sujungė pajėgas ir klientams teikia bendrus IT sprendimus pagal konkrečius jų poreikius – nuo miesto ar šalies masto, atskirų sričių informacinių sistemų programavimo ar dokumentų skaitmeninimo iki IT infrastruktūros kūrimo ir priežiūros. „Novian“ įmonių projektai 2016-2021 m. apėmė daugiau kaip 50 šalių nuo Europos iki Afrikos, Azijos ir Amerikos.

„Novian“ įmonės jau ne vienus metus įgyvendina projektus įvairiose verslo, e. valdžios srityse, sprendimus aviacijos, gynybos, energetikos srityse. Išsamiau su „Novian“ grupės patirtimi ir siūlomomis galimybėmis galima susipažinti įmonės tinklalapyje www.novian.lt.

„Novian Systems“ komercijos vadovas Paulius Skamarakas.