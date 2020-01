Klimatas: reikia tris kartus daugiau pastangų

Labiausiai prie atšilimo prisideda pasaulyje iškastiniu kuru prekiaujančios bendrovės – joms tenka 70 proc. visų žmonijos išmetamų dujų. Rodgerio Boscho / AFP nuotr.

Šiuo metu pasaulis dėl klimato kaitos per metus praranda apie 0,12 proc. BVP, tačiau kol kas temperatūra pasaulyje yra padidėjusi vienu laipsniu, o pagal pagrindinį scenarijų, jeigu nebus pokyčių iki 2100 m., ji gali išaugti 3 laipsniais.

„Intergovernmental Panel on Climate Change“ skaičiuoja, kad klimato kaita iki 2100 m. pasauliui kainuos nuo 13 iki 23 proc. jo BVP. „Swedbank“ ir „Our World in Data“ duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį ekstremalūs klimato reiškiniai pasaulio BVP kas ...