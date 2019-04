Kuklumas pagal „Bentley“: legendinė britų markė turi keletą labai rimtų iššūkių

Praėjus ketveriems metams nuo gamybos pradžios, „Bentayga“ vėl turi kovoti dėl išlikimo: į jos pozicijas kėsinasi „Rolls-Royce“, „Lamborghini“ ir netgi „Mercedes“. Be to, akcininkai jau reikalauja parodyti pelną. Dėl šių ir kitų priežasčių rinkoje atsiranda naujos versijos, tarp kurių – ši su „mažu“ V8 tipo varikliu.

„Bentley“ visureigis jau nėra naujiena, nes „Bentaygos“ serijinė gamyba pradėta nuo 2015-ųjų. Tačiau dabar šis automobilis vėl turi kovoti dėl kadaise komfortiškai saugoto visureigių rinkos karaliaus titulo: greičiausio serijinio SUV automobilio titulą iš jo paveržė „Lamborghini Urus“, brangiausio – „Rolls-Royce Cullinan“, o prabangiausios naujojo G klasės „Mercedes“ versijos yra gal net labiau nesantūrios nei elitinės britų markės automobiliai.

Misija – statusas

„Bentayga“ tikrai nėra skirta žmonėms, manantiems, kad naujausios kartos „Volkswagen Touareg“ yra pernelyg brangus. Ir ji nebūtinai patenkins žmones, norinčius įsigyti patį tobuliausią visureigį. „Bentley“, kaip ir „Rolls-Royce“, svarbiausia ypatybė yra išskirtinumas. Šių britų markių gamintojai net neturi tikslo gaminti kuo daugiau ir kuo pigesnių automobilių. Todėl, kaip ir „Rolls-Royce“ atveju, kaina neturėtų būti diskusijų objektas.

Taip pat nevertėtų kalbėti apie tai, kad „Porsche Cayenne“ yra geriau valdomas, „Volkswagen Touareg“ yra gerokai techniškai pažangesnis, o G klasės „Mercedes“ yra nepalyginamai geresnis visureigis. Nes „Bentaygos“ misija yra pabrėžti jos savininko statusą. Na ir užtikrinti patogų naudojimą.

Platformos problema

Šiam aukščiausios klasės britiškam SUV modeliui naudojama „Volkswagen“ koncerno platforma, pavadinta „MLBevo“. Ji yra tokia pati kaip „Volkswagen Touareg“, „Audi Q7“ ir netgi „Audi A4“! Negana to, ji gaminama Slovakijoje, Bratislavoje esančioje koncerno „Volkswagen“ gamykloje.

Tūkstantį kartų esu girdėjęs teiginį, kad naudojant vieną platformą sukurti automobiliai yra vienodi. Atseit jie nelabai kuo skiriasi. Pavyzdžiui, „Volvo“ savo S40 sukūrė panaudodama „Ford Focus“ platformą, o „Porsche“ pirmajam SUV automobiliui „Cayenne“ – pirmojo „VW Touareg“ platformą. Tik nė karto iš arti šių automobilių nematę žmonės gali sakyti, kad jie – vienodi.

Meskite į mane akmenį, jeigu sugebėsite įrodyti „Bentaygos“ arba „Lamborghini Urus“ panašumą į „Audi A4“. Arba kad 2010 m. „Lexus RX“ yra „toks pats“, kaip panaudojant tą pačią „Toyota MC“ platformą sukurta 2007 m. „Toyota Corolla“. Baigdamas klausimą paminėsiu, kad jokio įsimintino pėdsako istorijoje nepalikęs „Jeep Compass“ dalijosi „Mitsubishi GS“ pavadinta platforma su automobilių aukso fondo grynuoliu – ralio ikona „Mitsubishi Lancer Evolution X“.

Nepaprastas sprendimas

Platforma įprastai apibrėžia variklio komponavimo būdą (išilgai arba skersai kėbulo), varomuosius ratus, pedalų nišos formą, priekinę „ugniasienę“, atskiriančią variklį nuo salono, priekinio tilto įtvirtinimo vietą ir netgi priekinio stiklo kampą. Kiti konstrukcijos parametrai pritaikomi lengvai padaromiems pokyčiams, todėl, švelniai tariant, negudru tvirtinti, kad tie keli fiksuoti elementai gali nulemti skirtingų automobilių panašumą. Galutiniam vartotojui automobilio platforma tėra veiksnys, kurio tiesioginį poveikį – valdymo savybes, konstrukcijos niuansus ar apsaugą susidūrimo metu – galima įvertinti, tik pasiekus eksperto lygį.

Platforma yra brangiausiai sukuriamas automobilio konstrukcijos elementas, galintis kainuoti kad ir milijardą eurų. Todėl bet kokia galimybė ją naudoti kuo didesniam modelių skaičiui leidžia ypač sėkmingai mažinti kūrimo ir gamybos kaštus. Dar ne labai seniai didieji automobilių koncernai naudojo dešimtis platformų, o dabar pažangiausieji bando apsiriboti keliomis modulinėmis platformomis, kuriomis dar galima dalytis su kitais gamintojais.

Pabaigoje galima pasakyti, kad jeigu ne „Volkswagen“ suteikta platforma, „Bentley“ gamoje iki šiol nebūtų visureigio. Beje, „Porsche“ ir „Lamborghini“ taip pat.

Svoris ir greitis

Kuo sunkesnis automobilis – tuo jis sunkiau greitėja ir lėtėja. Taip pat nenoriai keičia judėjimo trajektoriją.

Ettore Bugatti, jo pavarde pavadintos automobilių markės įkūrėjas ir aistringas sportininkas, lenktyninius „Bentley“ automobilius vadino greičiausiais pasaulyje sunkvežimiais. Žinant, kaip atrodė XX a. pradžios lenktyniniai „Bentley“ automobiliai su milžiniškais 12 cilindrų varikliais, šis apibūdinimas neatrodo perdėtas. Tačiau dydis ir gremėzdiškos konstrukcijos britų markei netrukdė net 5 kartus laimėti legendinėse Le Mano varžybose.

Sportiškai kuklus V8

Po devynių dešimtmečių „Bentley“ salonuose pasirodė „Bentayga“, o prieš kiek mažiau nei metus – ir ši kuklioji versija su V8 tipo 550 AG varikliu. Šis 4 litrų tūrio agregatas su dviem dvigubais turbokompresoriais mums pažįstamas iš „Porsche Cayenne Turbo“ ir jau montuojamas į antros kartos „Bentley Continental GT“ kupė automobilius.

Vertinant bazinę kainą, „mažoji“ versija yra maždaug 40 000 eurų pigesnė. „Bentley“ atstovai Lietuvoje tvirtina, kad versijos W12 įranga yra gerokai gausesnė. O įvertinus papildomos įrangos skirtumus, V8 būtų maždaug 10 000 eurų pigesnė.

Tiesa, gamintojas pastarąją pristato ne kaip bazinę, o kaip sportišką. Kitos dvi šio elitinio SUV automobilio versijos varomos W12 tipo benzininiu ir mūsų rinkoje nesiūlomu V8 tipo dyzeliniu varikliu.

„Volkswagen“ indėlis

Naujoji V8 versija pateikia visai patrauklų pasiūlymą sutaupyti pinigų, klausytis nuostabaus variklio gaudimo ir visai neliūdėti dėl dinamikos trūkumo. Važinėjant mieste, masyvus ir labai greitas automobilis naudojo apie 15 litrų 100 kilometrų. Užmiestyje gali užtekti 12–13 litrų. Tokį rezultatą leidžia pasiekti cilindrų atjungimo sistema. Automobiliui važiuojant tolygiu nedideliu greičiu, 4 cilindrai išjungiami ir degusis mišinys tiekiamas tik į 4 likusius „Bentaygos“ cilindrus.

Visa tai puikiai dera su žvitria dinamika: 2,4 tonos sverianti „Bentayga V8“ nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 4,5 sekundės ir gali važiuoti 290 km/val. greičiu. Variklis nepriekaištingai suderintas su 8 laipsnių automatine ZF transmisija.

„Volkswagen“ koncerno platforma ir jo inžinierių indėlis leido užtikrinti tai, kad, neatsižvelgiant į dydį ir svorį, „Bentayga“ yra padoriai valdomas greitaeigis visureigis. Prie to labai prisidėjo sprendimas panaudoti elektronikos kontroliuojamą pneumatinę pakabą su aktyviais stabilizatoriais.

Be perkrovų

„Bentley“ tvirtina, kad vidutinis „Bentaygos“ pirkėjas papildomai įrangai išleidžia apie 45 000 eurų. Į Lietuvą atvežto demonstracinio egzemplioriaus bazinė įranga buvo papildyta 77 180 eurų kainuojančiais elementais, o galutinė automobilio kaina siekė 273 965 eurus.

Už šiuos pinigus britai siūlo labai patogų, itin tyliai ir minkštai važiuojantį galingą SUV automobilį. Negalima nepastebėti išskirtinės salono apdailos ir jos kokybės, tačiau „Bentayga“ nebandys priblokšti intelektu kaip naujasis BMW X5 arba „VW Touareg“. Britiško automobilio įrangoje radau visko, ko galėtų reikėti tokio automobilio savininkui, įskaitant naktinio matymo įrangą. Tačiau salone viskas pateikta stilingai ir korektiškai, nesimėgaujant informacijos perkrovomis.

Stebina tai, kad gale vietos yra mažiau nei, pavyzdžiui, kompaktiniame SUV automobilyje „Volkswagen Tiguan“, ką ir kalbėti apie kitus didžiuosius SUV automobilius. Dydžiu nenustebins ir 431 litro bagažinė. Manykime, kad elitinio visureigio praktiškumo kūrėjai neįvertino kaip kritinio veiksnio.

„Bentayga V8“ žavi variklio garsu, galia, išskirtine salono apdaila ir puikia garso izoliacija. Ji stebėtinai tolygiai važiuoja net labai nelygiu keliu – visa tai suformuoja harmoningą elitinio automobilio kompleksą. Tai – neabejotinai vienas geriausių „Bentley“ modelių.

Hibridinis atsakas

Šiais metais „Bentley“ minės šimtmetį, tačiau šventinę nuotaiką temdys ne vienas rūpestėlis. Be „Brexit“ poveikio, legendinė britų markė turi keletą labai rimtų iššūkių: atitikti vis griežtėjančius automobilių taršos reikalavimus ir dirbti pelningai.

Su taršos ribojimais britai dorosis pradėdami hibridinės „Bentaygos“ prekybą. Pernai Ženevos automobilių parodoje pristatyta versija dar nepasiekė savo klientų dėl pernelyg ilgai užtrukusio degalų sąnaudų ir taršos parametrų matavimo. Šiame automobilyje bus panaudota iš „Porsche Cayenne Hybrid“ „pasiskolinta“ iš tinklo įkraunama hibridinė pavaros sistema. Bendra sistemos su 3 litrų tūrio V6 tipo turbokompresoriniu varikliu galia turėtų siekti apie 460 AG, o anglies dioksido tarša turėtų neviršyti juokingai mažų 75 g/km. Su viena akumuliatorių įkrova hibridinė „Bentayga“, naudodama vien elektros energiją, turėtų nuvažiuoti 50 km atstumą. Iki 2025 m. „Bentley“ ketina elektrifikuoti visus savo modelius ir taip sumažinti jų taršos duomenis.

Kova su nuostoliais

Antrąjį uždavinį „Bentley“ turi įgyvendinti per dvejus metus: akcininkai pareikalavo, kad per šį laikotarpį legendinė markė taptų pelninga. Naujausiose „Volkswagen AG“ ataskaitose nurodoma, kad per pirmuosius devynis 2018-ųjų mėnesius „Bentley“ prarado 137 mln. eurų, nors per tą patį 2017 m. laikotarpį netgi gavo nedidelį pelną.

Įvertinus svaro kursą, „Brexit“ ir muitų karų perspektyvas, pelno gauti nebus lengva. Didžiąją dalį komponentų gamintojas atsiveža iš Europos Sąjungos, todėl dabar jie pabrangs. Be to, markė pernelyg lėtai į rinką įvedė naujos kartos „Continental GT“ modelį ir taip apribojo gaunamas pajamas.

Pergalė prieš „Lamborghini“

Britai praskaidrins savo šimtmečio šventę „Bentaygai“ grąžindami greičiausio serijinio SUV automobilio statusą. Mat kai pasirodė 305 km/val. greitį pasiekiantis „Lamborghini Urus“, „Bentley“ pasididžiavimas liko antroje vietoje.

Dabar britai nusprendė pagaminti versiją „Bentayga Speed“, kurios 6 litrų W12 tipo turbokompresorinio variklio galia buvo padidinta nuo 608 iki 635 AG. Po tokios konversijos automobilio greitis padidėjo 5 km/val. ir pasiekė 306 km/val. Tai reiškia 1 km/val. pergalę prieš tam pačiam „Volkswagen“ koncernui priklausančios italų markės automobilį.

Ir kažkodėl nekyla abejonių, kad italai vieną dieną išleis greitesnę „Urus“ versiją, kuri pabaigs šitą netvarką.

Kitas kalibras

„Bentaygos“ potencialių konkurentų skaičius labai nedidelis: į jį galima įtraukti prabangiausias „Range Rover“ ar G klasės „Mercedes-Benz“ versijas ir dar gal „Maserati Levante“.

Visas šitas itin prabangių visureigių pulkelis neužkabina hierarchijos viršūnėje esančio pirmojo „Rolls-Royce“ visureigio „Cullinan“ teritorijos. Ir ne tik dėl to, kad jo bazinė kaina siekia apie 260 000 eurų. Po neilgos pažinties su šiuo BMW koncerno kūriniu vingiuotoje ledo trasoje galiu drąsiai teigti, kad „Cullinan“ neturi priežasčių jausti pigesnių SUV automobilių spaudimo: tai visiškai „Rolls-Royce“ standartus atitinkantis didelis, galingas ir labai komfortiškas visureigis, stebinantis vykusiai subalansuotomis valdymo savybėmis. Taip atrodo savo segmentų etalonai.

Pirmoji rinkos reakcija rodo, kad „Cullinan“ pataikė į dešimtuką. Ir tai sukelia šiokių tokių problemų: į eilę sustoję klientai skatina spartinti gamybos procesą, bet tai kertasi su „Rolls-Royce“ ideologija. Ši markė tiesiog negali sau leisti masiškai gaminti automobilių, nes tai sukurs tam tikrą vertybinę infliaciją. Galima paminėti, kad 2018 m. „Rolls-Royce“ pasiekė visų laikų rekordą – pagamino 4107 automobilius. Šio gamintojo atstovai tvirtina, kad negali būti net kalbos apie 10 000 vienetų per metus siekiančią išskirtinių automobilių gamybą. Jie tada nebebus išskirtiniai!

Galima palyginti – vien „Bentaygos“ metinė produkcija siekia apie 6000 vienetų. Tai – visų laikų populiariausias markės modelis.

Vietos dar yra

„Cullinan“ užsakymai jau verčia maksimaliai išnaudoti Jungtinėje Karalystėje, Gudvude, esančios gamyklos potencialą, bet tai nedžiugina dar 200 naujų darbuotojų priėmusių bendrovės strategų. Atrodo, čia niekas nekalba nei apie „Brexit“, nei apie svaro kursą.

Ši istorija rodo, kad „Bentley“ strategai dar turi galimybę geriau išnaudoti pačių brangiausių visureigių rinkos potencialą.

