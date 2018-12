Technologijų sektorius: sulaužytos ietys, brangūs pokyčiai ir augimas

Štai ir prabėgo 2018-ieji. Atrodo, tik vakar ruošėmės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui. O šiandien – jau gruodis, ir po visą internetą mus vaikosi elektronikos gamintojų ir pardavėjų reklamos, primenančios, kad jų finansų vadovai paskutinį metų ketvirtį iš mūsų daug tikisi.

Tačiau ir be to šie metai technologijų įmonėms buvo gana sėkmingi. Pykčių, ginčų ir sukrėtimų, žinoma, buvo, bet Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rinka bei atlyginimai joje auga, valstybės IT ūkis tvarkomas, o investuotojų daugėja. V ...

Šį straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti