Tyrimas: sveikesnių produktų vartojimas didėja, o ribotinų mažėja 

Duona, cukrus ir sviestas – šiuos produktus kasdien vartoja daugiausia Lietuvos gyventojų. Beveik pusė žmonių kasdien valgo duonos (47%), o daugiau kaip trečdalis (37%) – kasdien vartoja cukraus. Vis dėlto pastebima, kad per trejus metus kasdien vartojančių cukraus sumažėjo 15% punktų.

„Matome tendenciją, kad žmonės stengiasi valgyti sveikesnį ir įvairesnį maistą, todėl produktų, dominuojančių kasdien, yra santykinai nedaug. Žymiai daugiau produktų – mėsos, sūrio, kiaušinių, makaronų ir pan. – kuriuos žmonės valgo kelis kartus per savaitę. Kita vertus, nors grynojo cukraus vartojimas mažėja – saldžių dalykų gyventojai nelinkę atsisakyti: pavyzdžiui, valgančiųjų šokoladą, šokoladinius batonėlius, saldainius gyventojų kiekis per trejus metus beveik nekito“, – sako Justina Dundulytė, „Kantar“ tyrimų vadovė.

Pasak tyrimų ekspertės, žiūrint į produktų, vartojamų bent kartą per savaitę, lentelę, pastebima tendencija, kad sveikesnių produktų vartojimas po truputį didėja, o ribotinų – po truputį mažėja.

„Pavyzdžiui, žuvies vartojimas per pastaruosius metus padidėjo 4% punktais, nors šią produkto grupę bent kartą per savaitę valgo vis dar tik kiek daugiau trečdalio gyventojų (36%). Labiausiai augo sūrio ir jogurto vartojimas, o labiausiai mažėjo – baltos duonos, kečupo ir dešrelių vartojimas“, – analizavo ekspertė.

Anot jos, cukraus vartojimas per trejus metus sumažėjo visose amžiaus grupėse, tačiau moterys ir vyresnio amžiaus žmonės cukraus apskritai vartoja mažiau. Vis dėlto vaisiai ir daržovės dar netapo daugumai kasdienio raciono dalimi – kasdien juos vartoja tik apie ketvirtadalį gyventojų.

Kartų skirtumai

J. Dundulytė pastebi, kad 16–29 m. amžiaus grupėje žmonės vartoja įvairesnius maisto produktus, bet nebūtinai sveikus. Tyrimas rodo, kad jie dažniau nei kitos amžiaus grupės valgo šaldytus ar greitai paruošiamus produktus, pusfabrikačius, dažniau vartoja kečupą ir valgo daugiau saldumynų. 30–49 m. grupė taip pat valgo įvairius produktus, tačiau išsiskiria kiek didesniu šviežių vaisių vartojimu, dažniau renkasi baltos duonos gaminius, jautieną, kiaulieną bei sūrį. Vyriausia grupė pasižymi tuo, kad vartoja ne tokį įvairų maistą, dažniau nei kitos amžiaus grupės valgo sviestą ir varškės sūrį.

Net įprastai sveikais laikomi produktai – pienas, jogurtas, varškė, mėsa – turi po dešimtadalį ir daugiau žmonių apskritai nevartojančių šio produkto. Iš viso yra beveik 40 produktų kategorijų, kurių nevalgo 5 ir daugiau procentai gyventojų.

„Daugėja žmonių, nevalgančių mėsos produktų ar atsisakančių kažkurios kitos maisto produktų grupės, pavyzdžiui, grūdų. Save laikančių vegetarais dabar yra apie 7%.

Kita tendencija susijusi su paruoštais vartojimui produktais: nors maždaug kas antras žmogus jų nevartoja, kategoriškai jų atsisakančių dalis per trejus metus mažėja.

Moterys labiau linkusios rinktis tradiciškai sveikais laikomus produktus. Jos dažniau vartoja šviežius vaisius, daržoves, jogurtą, o vyrai dažniau nei moterys renkasi baltą duoną, cukrų, makaronus, šaldytą ar jau paruoštą maistą. Vyrai labiau linkę rinktis mėsos produktus ir daugiau užkandžiauti. Kita vertus, kalbant apie šokoladą, sausainius ir saldainius, moterys ir vyrai panašūs smaližiai – bent kartą per savaitę pasmaguriauja beveik trečdalis.

„Kantar Atlas“ tyrimas analizuoja įvairius žmonių pirkimo ir vartojimo įpročius bei nuostatas. Tyrimą sudaro klausimai apie daugiau nei 90 produktų grupių vartojimą, prekės ženklų žinomumą ir polinkį rinktis tam tikrus dalykus. Klausimai apima respondentų požiūrį į prekes ar paslaugas, reklamą žiniasklaidoje, laisvalaikį, vertybines nuostatas. Kasmetinis tyrimas buvo atliktas 2019 m. vasario–balandžio mėn, apklausti 1.799 15–74 m. Lietuvos gyventojai.

„Kantar“ yra viena didžiausių pasaulyje duomenų, įžvalgų ir konsultacijų bendrovių, vienijanti 30.000 tyrimų specialistų daugiau nei 100 šalių. Tarptautinės „Kantar“ grupės paslaugomis naudojasi daugiau nei pusė „Fortune Top 500“ kompanijų, o klientų skaičius viršija 8.000 Bendrovės įmonėje Lietuvoje dirba 119 darbuotojų.