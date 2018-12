Licencijas prekiauti degalais išduos Kainų komisija

Vyriausybė siūlo, kad licencijas prekiauti nefasuotais naftos produktais išdavinėtų ne savivaldybės, bet Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Be to, tokias licencijas turinčios įmonės privalėtų kasmet audituoti savo veiklą.

Ministrų kabinetas ketvirtadienį pritarė atitinkamiems įstatymų projektams, kurie perduoti Seimui priimti. Tikimasi, kad naujosios priemonės padės bent penktadaliu sumažinti šešėlinę prekybą degalais ir tokiu būdu į biudžetą surinkti kelias dešimtis milijonų eurų nuslepiamų mokesčių.

„Jau 2017 m. viduryje buvo įstatymais sugriežtintos priemonės prekybos nefasuotais naftos produktais srityje – be kitų, numatytas reikalavimas šioms įmonėms turėti banko garantiją. Bet reikalingos ir papildomos priemonės, siekiant skaidrinti šią veiklą. Pagrindinis siūlomas pakeitimas – VKEKK perduoti savivaldybių administracijų šiuo metu vykdomą leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkciją. Be to, tokios įmonės būtų įpareigotos kasmet pasibaigus finansiniams metams per keturis mėnesius atliktas įmonės veiklos auditą“, – Vyriausybės posėdyje sakė Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras.

Įstatymų korekcijos taip pat numatys leidimų stabdymo procedūrų efektyvumo didinimą, kai, kaip teigė p. Vaičiūnas, „netenkinamos reguliuojamosios veiklos sąlygos, nustatant šios veiklos sąlygų pažeidimus, kuriems esant leidimą išduodanti institucija stabdytų leidimo galiojimą nedelsiant“. Tai reiškia, kad esant ypač dideliems prekybos degalais pažeidimams, įskaitant ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ar akcizų nuslėpimą, VKEKK turės teisę tuojau pat, nelaukdama teismo sprendimo, sustabdyti licencijos galiojimą.

Jeigu Seimas pritartų šiems pakeitimams kovą prasidedančioje pavasario sesijoje, jie įsigaliotų nuo 2019 m. liepos 1 d.

Ministras atkreipė dėmesį, kad papildomos VKEKK veiklos finansavimas būtų atliekamas ne iš valstybės biudžeto, bet iš rinkos, t. y. iš tų pačių licencijų mokesčio.

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą visų 60-ties šalyje veikiančių savivaldybių administracijų direktoriai turi teisę atitinkamus kriterijus atitinkančioms įmonėms išdavinėti licencijas verstis nefasuotų naftos produktų prekyba. Tokių leidimų išduota apie beveik 900.

Teisėsauga tikisi, kad leidimų išdavimo centralizavimas Kainų komisijos rankose leis paprasčiau ir efektyviau kontroliuoti tiek patį licencijų išdavimo procesą, tiek ir jas gavusių įmonių veiklą. Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliktos analizės, „tarptautinės organizuotos grupės, vykdydamos prekybą nefasuotais naftos produktais bei siekdamos išvengti mokesčių už realizuotą kurą, sukuria dirbtines sandorių grandines, į kurias įtraukiamos realios ekonominės veiklos nevykdančios, bet leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais turinčios įmonės ir tuo pasinaudojant nesumoka PVM“.

2016–2018 m. FNTT pradėjo 14 ikiteisminių tyrimų, kurių metu nustatyta žala dėl nesumokėtų mokesčių viršija 32 mln. Eur. Šioms veikoms panaudotos 124 fiktyvios įmonės.