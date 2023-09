„Gubernija“ tęsia pasaulinį triumfą: nealkoholiniam „Tamsiajam Eliui“ – keturi apdovanojimai

„Gubernijos“ alaus darykla sulaukia pripažinimo ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Vieno didžiausių pasaulinių konkursų „World Beer Awards 2023“ komisija „Gubernijos“ darykloje išvirtam nealkoholiniam „Tamsiajam Eliui“ skyrė net keturis aukščiausius apdovanojimus.

„World Beer Awards 2023“ konkurso ekspertai „Gubernijos“ nealkoholinį „Tamsųjį Elį“ išrinko geriausiu metų nealkoholiniu alumi pasaulyje. Nealkoholinis „Tamsusis Elis“ taip pat triumfavo geriausio pasaulyje tamsiojo nealkoholinio alaus kategorijoje. Pelnytas ir dvigubas apdovanojimas už geriausią nealkoholinį tamsųjį alų Lietuvoje.

Šiauliuose įsikūrusios daryklos gamybos direktorius Artūras Perednis.

„2023-ieji neabejotinai yra vieni sėkmingiausių metų „Gubernijai“ per pastarąjį dešimtmetį. Gegužę vykusiuose „European Beer Challenge 2023“ apdovanojimuose mūsų gaminiai pelnė net keturis medalius, tačiau tai buvo tik pradžia. Dar tiek pat apdovanojimų už nealkoholinį „Tamsųjį Elį“ pelnėme ir pasauliniu mastu. Tokie gausūs aukščiausios kategorijos įvertinimai mums ypač svarbūs, kadangi šiame konkurse dalyvauja viso pasaulio aludariai. Tačiau užmigti ant laurų tikrai neketiname – gauti įvertinimai mūsų komandą dar labiau įkvepia ir įpareigoja vartotojams pasiūlyti naujų, unikalių ir kokybiškų produktų. Nenustosime eksperimentuoti ir stebinti mūsų vartotojų, nes palankūs jų atsiliepimai – pats didžiausias apdovanojimas“, – sako Šiauliuose įsikūrusios daryklos gamybos direktorius Artūras Perednis.

Komisijoje – garsiausi pasaulio ekspertai

„World Beer Awards 2023“ konkursą organizuoja didžiausia gėrimų profesionalų platforma internete thedrinksreport.com. Aukščiausių įvertinimų jame sulaukiantys gėrimai universaliai laikomi geriausiais savo kategorijose.

„World Beer Awards 2023“ konkurso komisiją sudaro garsiausi viso pasaulio gėrimų degustatoriai, aludariai, prekybininkai, žurnalistai ir someljė. 2023 metais komisijos pirmininku tapo žinomas britų žurnalistas Adrian Tierney-Jones. Jo apžvalgos yra publikuojamos tokiuose leidiniuose, kaip „The Daily Telegrapgh“, „Sunday Times“ ar „Travel Magazine“. Žurnalistas yra parašęs alaus antologiją „Beer“ (liet. „Alus“) ir knygą „1001 Beers You Must Try Before You Die“ (liet. „1001 alus, kurio privalote paragauti prieš mirdami“).

„Visų šių gėrimų gamybos grandų įvertinimas mūsų nealkoholiniam alui žymi pasaulinį „Gubernijos“ daryklos komandos pripažinimą. Juk apdovanojimai skirti kiekvienam mūsų komandos nariui, prisidėjusiam prie „Tamsiojo Elio“ kūrimo, - nuo receptūras kūrusių technologų iki sklandų gamybos procesą užtikrinančių kolegų. Nuoširdžiai didžiuojamės ne tik galėdami atstovauti Lietuvai pasauliniu mastu, bet ir palikti reikšmingą įrašą pasauliniame alaus žemėlapyje“, - sako A. Perednis.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/2158?placement=

„Gubernijos“ nealkoholinis „Tamsusis Elis“ – pirmasis toks produktas Lietuvoje, pasižymintis grynu ir sodriu skoniu, kuriam subalansuotą kartumą suteikia Herkules ir SAAZ apyniai. Trijų salyklų mišinys sukuria salsvą karamelės ir džiovintų vaisių aromatą, o „World Beer Awards 2023“ konkurso komisija dėmesį atkreipė ir į dar daugiau gėrimo privalumų.

Jų vertinimas pateiktas oficialioje „World Beer Awards 2023“ apdovanojimų interneto svetainėje: „Šis nealkoholinis alus išsiskiria kaštono atspalvio tamsiai ruda spalva ir turi švelnią putą. Nosį maloniai kutena aviečių ir juodųjų serbentų aromatai. Alus maloniai užpildo burną, papildomai juntamos šokoladinio pyrago ir saldymedžio skonio užuominos.“

Bendrovės „AC Nielsen“ pernai atlikto tyrimo duomenimis, „Gubernijos“ nealkoholinis „Tamsusis Elis“ yra Nr. 1 tamsusis nealkoholinis alus Lietuvoje. Iš viso nealkoholinio „Tamsiojo Elio“ pernai buvo pagaminta 131 tūkst. litrų – beveik dvi pilnos traukinio cisternos. 2022 m. pradėtas gaminti jis nuo pirmų gamybos metų eksportuojamas į Serbiją, Japoniją ir Gruziją, o nuo šių metų – ir į Lenkiją.