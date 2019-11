Darnus judumas sostinėje: mažėtų spūstys, visi eismo dalyviai judėtų saugiau ir patogiau

Vilnius, įgyvendindamas darnaus judumo idėją, nesisuka užburtame rate. Sostinėje pastebimai tobulėja tam reikalinga infrastruktūra, keičiasi ir gyventojų įpročiai. Sveikintinos politikos imasi ir kai kurios verslo įmonės.

Netrūksta sėkmės istorijų

Prieš kelerius metus įmonės „Manpower Lit“ vadovai priėmė sprendimą darbuotojus papildomai motyvuoti, apmokant jiems viešojo transporto bilietus. „Pradžioje norėjome motyvuoti žmones, kurie neturi automobilių, kad jie nesijaustų skriaudžiami. „Manpower Lit“ biuras yra įsikūręs Šeimyniškių g., kuri parkavimo atžvilgiu nėra dėkinga, todėl tiems, kuriems įmonė už automobilių parkavimą neapmoka, sugalvojome kitokį kompensacinį mechanizmą. Jau pora metų perkame vilniečio korteles ir jas reguliariai papildome. Tokiu būdu mūsų darbuotojai gali patogiai atvykti į darbą tiek viešuoju transportu, tiek miesto dviračiais. Taip palaipsniui ši mūsų iniciatyva išaugo į darnaus judumo idėjos palaikymą“, — sakė Živilė Švežauskienė, bendrovės „Manpower Lit“ direktorė.

O štai bendrovę „Arimex“ jungtis prie darnaus judumo idėjos paskatino siekis gyventi aktyviai, sveikai ir darniai. „Mums tai yra gyvenimo dalis, todėl džiaugiamės kiekviena galimybe parodyti pavyzdį sau ir kitiems, kad viskas prasideda nuo mažų žingsnių“, — tvirtino „Arimex“ direktorius Gražvydas Jukna. Bendrovės darbuotojai fiziniam aktyvumui palaikyti pasirinko keliones dviračiu į darbą ir iš jo.

„Per šių metų sezoną darbuotojai į darbą ir atgal numynė 14407 km. Turėjome išsikėlę tikslą įveikti 16362 km. Tai tikslus atstumas iki Tokijo, kuriame vyks vasaros olimpiada, ir atgal. Pritrūko visai nedaug, todėl nenusimename, žinome, kad kitą sezoną šį tikslą tikrai pasieksime“, — tikino G. Jukna.

Reguliariai dviračiais į darbą važiavo 19 „Arimex“ darbuotojų, o didžiausias dviračių fanas Vytautas Miliukas į darbą atvyko net 131 kartų ir iš viso įveikė 4585 km. Siekiant paskatinti rinktis šią transporto priemonę, sezonui pasibaigus bendrovėje apdovanojami visi dalyvavusieji akcijoje bei daugiausiai kartų ir daugiausiai kilometrų įveikę darbuotojai.

Daugiau sėkmės istorijų bus galima išgirsti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ gruodžio 3 d. Menų fabrike „Loftas“ rengiamoje idėjų mugėje verslui „Verslas juda. Darni patirtis“. Mugės organizatoriai verslo atstovus supažindins su miesto judumo politika, darnaus judumo planu, pristatys galimybę individualiai išanalizuoti įmonės darbuotojų keliavimo įpročius. Tuo tarpu pačios verslo įmonės pasidalins, kaip skatina darbuotojus keliauti alternatyviai, automobilius palikus namuose.

Tikslo dirbtinai išsodinti žmones iš automobilių neturi

„Mūsų, kaip susisiekimą koordinuojančios įmonės, tikslas nėra žmones dirbtinai išsodinti iš automobilių. Suprantame, kad tam tikrose situacijose jie yra ir bus reikalingi, tokia ir miesto infrastruktūra, tačiau ji žingsnis po žingsnio keičiasi. Keičiasi ir įpročiai bei suvokimas iš esmės apie judėjimą mieste. Visam – ir automobilių – eismo valdymui ir reguliavimui taip pat nuolat diegiami nauji sprendimai, kad judėjimas būtų subalansuotas: kad mažėtų spūstys, kad visi eismo dalyviai, vairuotojai, dviratininkai, pėstieji, judėtų saugiau ir patogiau“, — sakė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė.

Kaip sostinė judės darnaus judumo keliu, apibrėžta pernai patvirtintame Vilniaus miesto darnaus judumo plane. „Bendra strateginė kryptis, o ir tikslas yra, jog bendrame judėjimo paveiksle, kuriame dabar tikrai daug automobilių, atsirastų alternatyvų. Darnaus judumo skatinimas yra ne dirbtinis noras žmogų išsodinti iš automobilio, kai jo tikrai reikia, o raginimas pagalvoti apie alternatyvas, kurių jau tikrai yra, jas išbandyti, atrasti tai, kas pačiam patogiausia, greičiausia. Ir tai daryti dažnu atveju neprarandant laiko, taip pat sveikiau, ekologiškiau, galvojant ir apie savo, ir apie kitų miestiečių gyvenimo kokybę“, — teigė „Susisiekimo paslaugų“ komunikacijos vadovė.

Vilnius taps jauniausią autobusų parką turinčia ES sostine

„Susisiekimo paslaugos“ atliko nemažai darbų, kad vilniečiai ir atvykstantys dirbti į sostinę vietoj kelionių automobiliu rinktųsi viešąjį transportą. Šiuo metu Vilniuje važiuoja per 300 naujų viešojo transporto priemonių, 6 iš 10 Vilniaus gatvėmis riedančių autobusų yra visiškai nauji, o iš viso atnaujinta daugiau nei pusė viešojo transporto parko.

Planuojama, jog per 2020 m. sostinės autobusų parkas pasipildys dar 120 naujų autobusų ir 8 troleibusais. Įgyvendinus šį ambicingą viešojo transporto atnaujinimo etapą, parke neliks senesnių nei 7 metų autobusų, o Vilnius taps kone jauniausią autobusų parką turinčia ES sostine.

Kad kelionė viešuoju transportu užtruktų trumpiau, sostinėje atsiranda vis daugiau A juostų. Jų tinklas Vilniuje šiuo metu sudaro 36 km, o per artimiausius metus planuojama ir toliau plėsti viešojo transporto juostų tinklą, taip pat A juostas atskirti nuo automobilių srauto, kas mieste daroma jau šiuo metu, pavyzdžiui, Ukmergės gatvėje.

Skatinamas multimodalumas

Vilniuje, kaip ir daugelyje kitų užsienio sostinių bei miestų, yra skatinamas multimodalumas: siekiama sudaryti sąlygas derinti kuo daugiau keliavimo būdų – investuojama į keliones pėsčiomis, aktyviai gerinama dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra, tiesiami nauji dviračių ir pėsčiųjų takai.

Gerėjant infrastruktūrai, vis labiau pastebima ir sostinės gyventojų judumo įpročių kaita. Dažnas į susitikimą darbo metu ar sporto klubą važiuoja ne automobiliu, o paspirtuku, dviračiu, vakare iki miesto centro nebe važiuoja, o eina pėsčiomis.

Per pastaruosius 4 m. Vilniuje nutiesta ir atnaujinta per 50 km dviračių takų, dar per 20 km jungčių suplanuota įrengti kitąmet. Pristatomi ir kiti darnaus judumo būdai, tokie kaip, pavyzdžiui, elektrinių paspirtukų dalijimosi paslauga, vykdoma edukacija apie darnaus judumo naudas, organizuojamos smagios akcijos, skatinančios išbandyti įvairius automobiliui alternatyvius keliavimo būdus.

Sostinėje sėkmingai veikia jau keturios „Statyk ir važiuok“ aikštelės. 2019 m. spalį, palyginti su 2017 m. tuo pačiu mėnesiu, šiose aikštelėse lankytojų skaičius išaugo 17 kartų. 2019 m. spalio mėn. fiksuotas rekordinis per visą laikotarpį lankytojų skaičius – 4,7 tūkstančio.

Svarbi pačių įmonių nuomonė

Siekiant surinkti informaciją apie tai, kaip vilniečiai atvyksta į darbą bei mokymo įstaigas, užmegzti tiesioginę diskusiją su verslo įmonėmis apie judumo įpročius ir pasikeitimus Vilniuje, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2017 m. atlieka kasdieninių keliavimo įpročių apklausas. Per mažiau nei 3 metus apklausta per 6,3 tūkst. darbuotojų 314 skirtingų įmonių, taip pat – daugiau nei 2,8 tūkst. studentų.

„Nagrinėdami ir įmonėms pristatydami jų darbuotojų rezultatus, įvertiname, kokie bendri veiksmai gali padėti darbuotojams pasirinkti darnesnius būdus atvykti į darbą. Tai gali būti ir tam tikros viešojo transporto tvarkaraščio korekcijos, dviračių ar pėsčiųjų takų probleminių vietų sprendimas, įmonės darbo laiko liberalizavimas, dviračių ar paspirtukų saugojimo vietų ir persirengimo vietų įrengimas ar kitos priemonės. Dauguma įmonių nuomodamos parkavimo vietas, kaip tai įprasta jau ilgą laiką, net nesusimąsto apie alternatyvias darbuotojų keliavimo galimybes.

Atlikdami apklausas įmonėse užmezgame dialogą, kuris naudingas abiems pusėms – įmonės pasidalina savo situacija, stiprybėmis, tam tikrais nesklandumais, o mes reaguojame, keičiame, ką galime pakeisti, taip pat pasidaliname patarimais. Kartais pakanka tokių smulkmenų, kaip pavyzdžiui, rekomendacija įmonėse turimuose ekranuose rodyti realius viešojo transporto atvykimo laikus. Džiugu tai, jog sąmoningumas ir noras skatinti judėti darniau verslo pasaulyje tikrai auga“, — tyrimų metu įžvelgtas tendencijas apibūdino M. Bielinytė.

Medžiaga parengta pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ užsakymą.

