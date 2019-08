JAV milžinė „AmerisourceBergen“ Vilniuje steigia paslaugų centrą

Pasaulinė sveikatos priežiūros paslaugų kompanija „AmerisourceBergen“, esanti didžiausių bendrovių sąrašo „Fortune 500“ 10 vietoje, plečia savo veiklą ir steigia paslaugų centrą Vilniuje. Jis įsikurs „Quadrum“ pastate.

Planuojama, kad duris jis atvers 2020 m. sausį ir bus atsakingas už finansus, biudžetą, apskaitą, skaitmeninius verslo sprendimus, klientų aptarnavimą ir žmogiškuosius išteklius. Per ateinančius penkerius metus bendrovė ketina jame sukurti 200 darbo vietų ir investuoti 30 mln. Eur.

Beje, Vilniuje nuo 2017 m. gruodžio veikia antrinė „AmerisourceBergen“ kompanija – logistikos įmonė „World Courier“. Ji įsikūrusi Savanorių prospekte ir turi 17 darbutojų. Darbo užmokesčio vidurkis įmonėje siekia apie 2.300–2.500 Eur.

„AmerisourceBergen“ nuolatos ieško naujų galimybių, skatinančių bendrovės augimą, plėtrą į naujas rinkas ir leidžiančių padidinti sveikatos paslaugų prieinamumą milijonams žmonių. Globalios plėtros didinimas yra svarbi šio darbo dalis, – sako Dougas Cookas, „AmerisourceBergen“ komercializacijos prezidentas. – Įsteigę „World Courier“ pardavimų ir logistikos padalinį, galėjome įvertinti gabius vietos specialistus, infrastruktūrą ir Vilniaus pasiekiamumą. Bendradarbiaudami su agentūra „Investuok Lietuvoje“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir kitomis įstaigomis, kurios mums labai padėjo, nusprendėme atidaryti naują „Amerisource Bergen“ biurą.“

Didžiausi darbdaviai

Agentūra „Investuok Lietuvoje“ leidžia suprasti, kad didelių kompanijų paslaugų centrai bent jau Vilniuje išlieka viena iš labai svarbių užsienio investicijų sričių. Dėl to Vilnius kryptingai siekia teigiamo įvaizdžio šioje srityje. Lietuvos sostinė jau penktus metus iš eilės per metinius Bendrųjų ir užsakomųjų paslaugų apdovanojimus (angl. Shared Services and Outsourcing Awards) pristatoma kaip viena geriausių vietų bendrosioms ir užsakomosios paslaugoms teikti. Čia jau veikia tokių kompanijų kaip „Western Union“, „Nasdaq“, „Booking.com“, „Cognizant“ ir „Moody’s“ paslaugų centrai.

JAV įmonės apskritai Lietuvoje įdarbina 30% visų paslaugų centrų darbuotojų ir yra didžiausi sektoriaus darbdaviai.

Anot „Investuok Lietuvoje“, minėtas bendroves čia atviliojo miesto infrastruktūra, palankios sąlygos verslui ir draugiškas vietos savivaldybės bei šalies vyriausybės požiūris. Bet svarbiausias veiksnys esą išlieka geri ir dar pigesni nei Vakarų Europoje informacinių technologijų specialistai.

Lietuvos gyventojai pirmauja Europos Sąjungoje pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių skaičių, net „Investuok Lietuvoje“ priduria, kad 80% jaunuolių Lietuvoje kalba anglų kalba, o daugiau kaip pusė visų lietuvių – dviem arba daugiau užsienio kalbomis. O Vilnius, kaip didžiausias šalies miestas, yra daugelio jaunųjų talentų gyvenamoji vieta – beveik 60% sostinės gyventojų yra nuo 20 iki 59 metų amžiaus.

Apie kompaniją

„AmerisourceBergen“ tiekia farmacinius produktus, siūlo paslaugas ir verslo sprendimus, gerinančius sveikatos paslaugų prieinamumą. Įmonės klientais yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir veterinarai bei galvijų augintojai. Įmonė turi 21.000 partnerių.

„AmerisourceBergen“ didžiausių JAV bendrovių sąraše „Fortune 500“ yra 10 vietoje, o jos metinė apyvarta siekia daugiau kaip 160 mlrd. USD. Bendrovės buveinė registruota Forge slėnyje (Valley Forge) Pensilvanijoje, o veikla vykdoma daugiau kaip 50-yje šalių.