VSD: konfliktus su Zuoku VP grupė spręsdavo nuolaidomis patalpų nuomai

Iškilusius konfliktus su Artūru Zuoku, politiku, buvusiu Vilniaus meru, VP grupė spręsdavo nuomos nuolaidomis Zuokų verslui – „Akropolyje“ įsikūrusiai drabužių parduotuvei, rodo Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) pateiktoje pažymoje teigiama, kad VP grupė palaikė santykius su p. Zuoku, tačiau savininkai „nesikišo į politinius reikalus, vadovavosi sveika verslo logika“ – skirtingai nei „MG Baltic“ vadovai. Saugumiečiai buvusio sostinės mero ir VP grupės santykius įvardija kaip prieštaringus.

Atviras konfliktas tarp p. Zuoko ir VP grupės kilo prieš daugiau nei dešimtmetį dėl Vilniaus m. savivaldybės ribojimų „Akropolio“ plėtrai. Jis buvo išspręstas 2007 m., jau baigiantis mero kadencijai. Tačiau po to VP grupė ir toliau palaikė santykius su politiku, daugiausia dėl NT projektų, paramos Jono Meko muziejui ir kt., rašoma pažymoje.

Zuokų valdoma UAB „BNA Ergo“ prekybos centre „Akropolis“ turi drabužių parduotuvę „United Colors of Benetton“.

Ponui Zuokui VSD teiginiai pasirodė staigmena. Jo teigimu, per 2007–2011 m. laikotarpį įmonei nuolaida „Akropolyje“ buvo padaryta vieną kartą – apie 4.000 Eur 6-ių mėnesių laikotarpiui.

„Nuolaida po 600 Eur per mėnesį buvo, nes „Akropolis“ paėmė mums priklausančios parduotuvės vieną vitriną reklamai šalia esančios parduotuvės. Be to, tuo laikotarpiu aš nebuvau meras. O kaip mero santykiai su VP savininkais buvo dalykiški ir gana priešingose stovyklose. Aš gyniau miesto interesus, jie kaip verslas savo“, – VŽ sako p. Zuokas.

Diana Dominienė, kai kurių VP grupės įmonių akcininkė, pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus patikėtinė, sako, jog VSD minimas konfliktas dėl „Akropolio“ plėtros nebuvo išspręstas, nes VP grupė nepastatė tokio aukščio pastato, kaip buvo iš pradžių suplanavusi.

