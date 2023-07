Pagramančio regioniniame parke – naujas apžvalgos bokštas

Pagramančio apžvalgos bokštas. VSTT nuotr.

Liepos 21 d. Pagramančio regioniniame parke, Žemaitijoje, atidaromas Akmenos ir Jūros upių santakos apžvalgos bokštas. „Kolekcionuojantiems“ apžvalgos bokštus Lietuvoje tai bus 34-asis objektas. Tuo metu žadėto įspūdingo apžvalgos bokšto Nemuno deltos regioniame parke lankytojai bent artimiausiais metais nesulauks.

Nuo bokšto regyklos atsiveria nuostabaus grožio panorama į dviejų upių santaką, rašoma Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie Aplinkos ministerijos pranešime.

Kylant aukštyn į bokštą, santaka atsiveria trimis lygiais: nuo vandens, pažintinio tako bei apžvalgos bokšto. Apačioje matyti vinguriuojančios upės Akmena ir Jūra, aukštėliau – upių slėniai bei santaka, palypėjus dar aukščiau saugoma teritorija apžvelgiama nuo 12 m pakylos.

Apžvalgos tilto ilgis – beveik 65 metrai.

Akmenos ir Jūros upių santakos apžvalgos bokštas įrengtas šalia Pagramančio regioninio parko lankytojų centro (Malūno g. 2, Ringių kaimas, Tauragės rajonas).

Modernioje lankytojų centro ekspozicijoje „Almančios rėvos“ pateikiama informacija apie regioninio parko vertybes, lankomus objektus, turistinius maršrutus, galima užsisakyti ekskursiją po Pagramančio regioninį parką, įsigyti saugomų teritorijų produkto ženklo gaminių, suvenyrų.

Lankytojų centras iki rugsėjo 30 d. dirba ir savaitgaliais, nuo 10 iki 15 val.

Saugomose teritorijose tai yra 23-asis apžvalgos bokštas, visus juos galima rasti čia, arba naujoje VSTT paruoštoje aplikacijoje SAUgoma ir TAU.

Akmenos ir Jūros upių santakos apžvalgos bokštas pastatytas įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“, finansuojamą Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.

Uostadvaryje bokšto nebus

Apžvalgos bokštai tarp keliautojų Lietuvoje labai populiarūs, šiuo metu jų yra 33. Aukščiausias iš jų – 2019 m. atidarytas Birštono apžvalgos bokštas, jo apžvalgos aikštelė įrengta 45 metrų aukštyje, o pats bokštas siekia 51 metro aukštį.

Tuo metu laukusiems 30 m aukščio apžvalgos bokšto „Burė“ Nemuno deltos regioniniame parke, nuo kurio matytųsi dalis Rusnės salos, Nemuno atšaka Atmata, Krokų lanka, Ventės ragas, Kuršių marių platybės ir Kuršių nerijos juosta su kopomis – liūdnesnės žinios: burė neišsiskleidė.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, burės formos apžvalgos bokštas Uostadvaryje nebus įrengiamas dėl lėšų stokos – pradinė bokšto statybų vertė siekė 800.000 Eur, tačiau vėliau išaugo iki 2,2 mln. Eur. Be to, projektas nebūtų spėtas užbaigti iki Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų skyrimo sąlygose numatyto termino – 2023 metų pabaigos.

VŽ rašė, jog toks VSTT sprendimas supykdė Šilutės valdžią – Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono savivaldybės meras, teigia, jog tai – „tarnybos neveiklumo pasekmė, dėl kurios regione prarandama turizmo vystymo galimybė“.

Apžvalgos bokštas „Burė“ Nemuno deltos regioniniame parke. VšĮ „Studija 501“ vizualizacija.

Pasak V. Laurinaičio, sprendimas dėl bokšto „Burė“ statybų Nemuno deltos regioniniame parke priimtas prieš septynerius metus, todėl pikta, kad tiek laiko neužteko idėjai įgyvendinti:

„Pykstu, kad saugomų teritorijų tarnyba nuo 2016 metų, kai buvo pasirašyta sutartis, nesugebėjo per septynis metus pastatyti bokšto. Netelpa galvoje. (...) Visa bendruomenė pikta. Labai blogai, tikrai negalvojau, kad per septynis metus neįmanoma tokio objekto pastatyti. Baseiną per dveejus metus pastatėme už 6,6 mln.“, – teigė V. Laurinaitis.

VŽ primena, jog VSTT Uostadvaryje ketino pastatyti įspūdingą apžvalgos bokštą. Pagal architektų iš VšĮ „Studija 501“ sumanymą, 30 m aukščio bokštas Nemuno deltos kraštovaizdyje turėjo iškilti it milžiniška laivo burė. Deja, bokšto vizualizacija liko tik vizija.

2021 m. VSTT su UAB „Kavesta“ pasirašė bokšto statybos sutartį, pagal kurią statybos terminas buvo 15 mėnesių, tad naujasis apžvalgos bokštas turėjo iškilti iki 2022 metų vasaros.

Tačiau 2022 m. pradžioje sutartis buvo nutraukta, laiku nepradėjus darbų.

Pakartotinai skelbiant viešuosius pirkimus, buvo siūlomos 2–3 kartus didesnės kainos, nei buvo numatyta projektui įgyvendinti. Priežastys – išaugusios statybų, energetikos, medžiagų kainos.

Pagramančio apžvalgos bokštas. VSTT nuotr.