Vestuvės per pandemiją: ar įmanoma susikurti išskirtinę šventę?

Panašu, kad ir šiais metais vestuvės vyks su tam tikrais pandemijos padiktuotais apribojimais. Nors tai jaukia įsimylėjėlių planus, sukurti gražiausią gyvenimo šventę padeda ir išmaniosios technologijos. Kokie išmanūs sprendimai palengvins šventės organizavimą ir nustebins svečius, pranešime žiniasklaidai pasakoja „Bitės Profai“.

„Nors anksčiau vestuvių organizatoriams buvo įprasta dažnai susitikti su jaunavedžiais, už dekoracijas, maistą atsakingais partneriais, tik prasidėjus pandemijai vestuvių organizavimo procesas visiškai persikėlė į virtualią erdvę. Vėliau, pandemijai nesitraukiant, pradėjome organizuoti beveik virtualias vestuves – kai didžioji dalis svečių ceremoniją stebi per ekraną. Visos pastaruosius metus organizuotos vestuvės buvo ir transliuojamos šventėje negalintiems dalyvauti svečiams. Tikėtina, kad tai taps įprasta ir karantinui pasibaigus“, – pasakoja Aistė Kniuraitė, įmonės „Pinjata“ vestuvių planuotoja.

4 kartus pigesnės vestuvės

Karantino metu, kai apribojimai renginiams vis kinta, gali būti sunku sklandžiai organizuoti šventę. Vestuvių planuotoja Aistė pasakoja, kad, jei prieš karantiną planuoti vestuves žmonės pradėdavo prieš metus, tai karantino metu, kai situacija šalyje taip greitai keičiasi, mažas vestuves susiplanuoti galima ir per kelias savaites. Be to, šiuo metu karantino sąlygų padiktuotos mažos vestuvės kainuoja apie 3-4 kartus mažiau nei anksčiau vidutiniškai kainavusi šventė.

Organizuojantiems vestuves lengviau susiplanuoti darbus ir biudžetą gali padėti ir įvairūs išmanūs sprendimai, pavyzdžiui, programėlė „Wedding Happy“ („Android“ ir „iOS“).

„Programėlėje vestuvių planavimo užduotys skirstomos pagal jų tipus (drabužiai, maistas ar dekoracijos). Pradiniame lange visada matysite, ką dar turite nuveikti, taip pat dienų skaičių iki šventės. Programėlėje patogiai galėsite sekti šventei skirtą biudžetą, pasižymėti, kuriems partneriams esate sumokėję avansą ir pan.“, – pasakoja „Bitės Profė“ Lina Štrafėlaitė.

Išmaniųjų įrenginių ekspertė priduria, kad panašiomis funkcijomis naudositės ir programėlėje „LadyMarry“ („Android“ ir „iOS“). Priešingai nei „Wedding Happy“, ją galėsite įsijungti ir kompiuterio naršyklėje ir dar patogiau planuoti darbus.

Vestuvių puslapis – sutaupys ir nustebins

Laikantis karantino reikalavimų, kvietimus į vestuves daug paprasčiau įteikti virtualiai. Anot jau dešimtmetį Lietuvoje ir užsienyje vestuves planuojančios A. Kniuraitės, virtualūs kvietimai leidžia nemažai sutaupyti – nebelieka spaudos ir siuntimo kaštų. Visgi kvietimas el. paštu kai kurioms poroms gali pasirodyti nepakankamai įdomu ir šventiška. Kokias alternatyvas galime rinktis?

„Vienas iš būdų nustebinti svečius – susikurti specialiai vestuvėms skirtą internetinę svetainę. Tai suasmeninta erdvė, kurioje galėsite dalintis visa su vestuvėmis susijusia informacija. Turėsite galimybę sukurti kvietimus kiekvienam svečiui atskirai, o vėliau nukreipti į pagrindinį puslapį su bendra informacija“, – pažymi L. Štrafėlaitė.

nuotrauka::1 left

Vestuvių svetainę galite sukurti „WedSites“ platformoje, kurioje dar iki šventės svečiai turės galimybę keistis žinutėmis ar dalintis nuotraukomis. Tiesa, nesijaudinkite, kad į ją užklys nekviesti asmenys – svetainę apsaugosite slaptažodžiu. Ši platforma taip pat suteikia galimybę puslapį susikurti lietuvių kalba, kad naudojimasis išmaniu sprendimu nesukeltų nepatogumų svečiams.

Sukurti vestuvių svetainę galite pasinaudoję ir kitomis puslapių kūrimo platformomis – „Wix“ ar „Site123“. Visgi „WedSites“ platforma – specializuota būtent vestuvių šventei.

Nuotolinė ceremonija – ir karantinui pasibaigus?

Dėl karantino suvaržymų vestuvių ceremonijoje šiuo metu gali dalyvauti tik penki asmenys: jaunieji, du liudytojai ir fotografas. Artėjant vasarai ir švelnėjant karantinui, tikėtina, kad vestuvėse galės dalyvauti kiek daugiau artimųjų: visgi, nemaža dalis svečių vis tiek ceremoniją stebės per ekraną.

Vis tik technologijos siūlo šiokią tokią alternatyvą – šventėje artimiesiems dalyvauti bent jau virtualiai.

„Dažniausiai jaunavedžiai transliuoja tik pačią vestuvių ceremoniją, kuri ir yra svarbiausias tos dienos akcentas. Kai kurie tęsia transliaciją ir po ceremonijos, kol jaunavedžiai dar prie santuokos rūmų ar bažnyčios – tai galimybė svečiams dar kartą juos pasveikinti. Įprastai transliacijai naudojamos geriausiai visiems pažįstamos platformos: „Zoom“ ir „Google Meet“ ar transliacija vykdoma socialiniuose tinkluose „Facebook“ ar „Youtube“, – pasakoja vestuvių organizatorė A. Kniuraitė.

Visgi specialiai vestuvių šventei sukurta platforma „LoveCast“ gali padėti įgyvendinti daugiau išmanių sprendimų – svečiai galės parašyti sveikinimus, siųsti animuotus paveikslėlius, ar netgi virtualiai „mėtyti“ žiedlapius po ceremonijos. Pagrindines funkcijas platforma suteikia nemokamai, o norintiems papildomų galimybių paslauga kainuos apie 80 eurų.

Negalintys dalyvauti vestuvių ceremonijoje, galės vėliau peržiūrėti šventės vaizdo įrašą. Jis išsaugomas kartu su sveikinimų knyga ir bendru dalyvių susirašinėjimu vestuvių metu. Verta paminėti, kad norint naudotis šia platforma svečiams nereikia diegti atskiros programėlės į išmaniuosius ar televizorius – užtenka atidaryti nuorodą.

Daugiau apie išmanius sprendimus šventėms galite sužinoti iš didžiųjų miestų „Bitės“ salonuose įsikūrusių „Bitės Profų“. Išmaniųjų technologijų ekspertai konsultuoja nemokamai nepriklausomai nuo to, kokio tinklo paslaugomis naudojatės. Daugiau naudingų patarimų ir įdomių naujienų ieškokite „Bitės Profų“ puslapyje www.bite.lt/profai.