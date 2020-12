Lyderystės ir atsakomybės skatinimas, iš kurio išlošia ir darbuotojai, ir darbovietė

„Blue Bridge“ personalo direktorė Alma Reketienė.

Naujų žinių įsisavinimas, kasdienė patirties bei užduočių apykaita tarp komandos narių sudaro plačias galimybes rinktis karjeros kryptį. „Vidiniai mokymai, investicijos į darbuotojų tobulėjimą ir profesionalus grįžtamojo ryšio suteikimas – tai pagrindas, ant kurio formuojasi kultūra, kurioje skatinama atsakomybė ir lyderystė – dvi to paties medalio pusės“, – sako „Blue Bridge“ personalo direktorė Alma Reketienė, pasakodama apie tai, kodėl IT įmonėje „Blue Bridge“ lyderystės skatinimas yra ne tik personalo valdymo strategijos, bet visos organizacijos kultūros dalis.

Lyderystė ugdoma suteikiant pasitikėjimą kiekvienam

Kaip pasakoja A. Reketienė, sąlygos, kurios motyvuoja darbuotojus ugdyti savo stipriąsias puses, valdyti savo karjerą ir ugdyti lyderiui reikalingas savybes, negali būti apibrėžiamos vien formaliomis procedūromis. Šios galimybės turi būti užkoduotos pirmiausia organizacijos kultūros DNR.

„Blue Bridge“ grupės įmonėse viena iš kertinių vertybių yra pasitikėjimas. Ši vertybė tampa ir tam tikru įrankiu arba „treniruokliu“, kuris padeda realaus darbo sąlygomis kasdien ugdyti savo, kaip darbuotojo, atsakomybę“, – pasakoja pašnekovė ir atkreipia dėmesį, kad svarbiausi šios bei kitų vertybių nešėjai ir ambasadoriai yra vadovų komanda.

„Suprantame, kad dirbti pasitikėjimo kultūroje pirmiausia reiškia dirbti su vadovais, kurie nebijo ir moka deleguoti užduotis, o už klaidas nebaudžia, bet skatina mokytis ir judėti pirmyn. Būtent tokia kultūra yra vienas labiausiai pasiteisinusių veiksnių ugdant ir stiprinant darbuotojų lyderystę ir įgalinant juos prisiimti atsakomybę ne tik už savo darbus, bet ir už savo tobulėjimo bei karjeros kelią“, – paaiškina pašnekovė.

Tarp lyderystės dedamųjų – ir grįžtamojo ryšio teikimas vadovams

Kita svarbi lyderystę skatinančios kultūros dalis – atviras grįžtamasis ryšys. Kaip pažymi Alma Reketienė, „Blue Bridge“ grupės įmonėse skatinamas ne tik vadovų grįžtamasis ryšys darbuotojams, bet ir atvirkščiai – darbuotojai skatinami suteikti grįžtamąjį ryšį vadovams.

„Kad ir kaip teoriškai gražiai skambėtų ši idėja, tokią grįžtamojo ryšio teikimo kryptį tikrovėje gali būti sunku palaikyti ir, kaip rodo mūsų patirtis, geriausiai tai padeda padaryti tik asmeniniai pavyzdžiai. Stebėdami kaip kolegos teikia grįžtamąjį ryšį savo vadovams ir tai, kad už šį grįžtamąjį ryšį padėkojama, o ne baudžiama, kiti darbuotojai taip pat įgauna pasitikėjimo ir vidinės drąsos ne nutylėti pastebėtus iššūkius, bet juos spręsti, vystyti atvirą dialogą su vadovais. Pastebime, kad būtent ši mūsų kultūros savybė kai kada stebina naujus darbuotojus, kadangi neretas ankstesnėse darbovietėse yra susidūręs su neigiamu požiūriu į grįžtamojo ryšio ar juolab kritikos teikimą“, – neslepia pašnekovė ir priduria, kad darbuotojai taip pat skatinami susipažinti su klientų apklausų rezultatais ir semtis patirties iš kolegų, kurių darbas gauna ypač aukštus klientų įvertinimus.

Galimybė mokytis ir darbe, ir siekiant retų sertifikatų

Galimybė nuolat mokytis iš skirtingos patirties ir net kitos specializacijos kolegų, yra kitas itin svarbus „Blue Bridge“ grupės kultūros bruožas, pastebi pašnekovė. Toks patirties perėmimas iš kitų kolegų vyksta ir formaliai, ir neformaliai.

Viena inovatyviausių iniciatyvų skirta aktyviam mokymuisi darbo vietoje – skirtingų inžinerinių komandų sujungimas į bendras pajėgas. „IT inžinieriai ir architektai daugiau dirbantys prie sprendimų struktūros dirba kartu su specialistais, atliekančiais priežiūros darbus. Tokiu būdu kuriama žinių ir patirties sinergija – kolegos ne tik įgauna naujų kompetencijų, praktiškai mokosi vieni iš kitų padėdami atlikti darbus, bet ir iš pirmų lūpų sužino apie įvairius priežiūros bei projektinių darbų niuansus, taigi – gauna ir teorinį naujos srities pagrindą“, – pasidalija „Blue Bridge“ personalo direktorė A. Reketienė.

Šalia šios iniciatyvos ir kitų, skirtų aktyviam žinių ir patirties dalijimuisi organizacijos viduje: „Pavyzdžiui, patyrę inžinieriai sistemingai moko savo kolegas naujų kompetencijų, reikalingų darbui, tam yra skiriamas ir papildomos laikas. Kita tobulėjimo sritis – nuolatinis žinių apsikeitimas tarp IT inžinierių ir vadybininkų. Kadangi technologijų pasaulis nuolat kinta, be IT profesionalų pagalbos, vadybininkai turėtų patys nuolat mokytis ir domėtis įvairiomis sritimis. Dabar šis procesas supaprastinamas – žmonės, kurie yra tam tikros srities profesionalai, pasidalija šiomis žiniomis su visa komanda. Kiekvieną savaitę turime ir vidinius mokymus, kurių metu kolegos pristato savo srities bei darbo ypatybes ir tokiu būdu padeda visam kolektyvui plėsti žinių lauką“, – pasakoja pašnekovė.

Formaliam tobulėjimo laukui priklauso ir investicijos į darbuotojų mokymus, lankymąsis didžiausiose technologijų konferencijose. „Kadangi darbuotojų turimi sertifikatai taip pat yra visos įmonės konkurencinis pranašumas, apmokame ir skatiname darbuotojus siekti ne tik bazinių, jų darbui reikalingų sertifikatų, bet ir labai retų sertikatų. Per visą organizacijos istoriją turėjome ne vieną darbuotoją, kuris išlaikė itin sudėtingus testus ir buvo ne tik geriausias tam tikros specialistas įmonėje, bet ir vienas geriausių Lietuvoje“, – sako A. Reketienė.

Ugdyti savo stipriąsias puses skatina mobilumas organizacijos viduje

Kaip pažymi A. Reketienė, lyderystės skatinamas negali apsiriboti vien naujų žinių ar patirties suteikimu, jis turi atsispindėti ir per realias karjeros mobilumo galimybes darbovietėje. „Tobulėjimo galimybės negali būti tik gražiu šūkiu. Tai taip pat turi būti kasdienė, lengvai įrodoma organizacijos realybė. Kiekvienam darbuotojui turi būti prieinamos galimybės keisti savo veiklos sritį ir net specializaciją“, – akcentuoja pašnekovė.

Užtikrinant sąlygas vertikaliam ir horizontaliam mobilumui, kaip pastebi pašnekovė, laimi ne tik darbuotojas, bet ir darbovietė, nes tai leidžia išlaikyti talentingiausius, įvairios patirties turinčius talentus: „Tą įrodo ir mūsų patirtis, nes per visą organizacijos istoriją turime daugiau nei dešimt įkvepiančių pavyzdžių, kai žmonės pakeičia savo specializaciją mūsų organizacijos viduje, pareina dirbti į aukštesnes pareigas arba į kitą sritį ir toliau sėkmingai tęsia karjerą pasiekdami itin gerų rezultatų.“

Tarp sąlygų, įgalinančių darbuotojų mobilumą, pašnekovė įvardija vadovų požiūrį ir personalo valdymo skyriaus politiką. „Pavyzdžiui, mes suteikiame šioje srityje daug laisvės – stimulas pokyčiams gali ateiti ne tik iš paties darbuotojo, bet ir iš kitų vadovų arba personalo skyriaus. Darbuotojas gali pats formuoti savo karjerą, pereiti į kitą skyrių ar net pakeisti specializaciją, pavyzdžiui, IT inžinierius tapti vadybininku. Perėjimo įgalinimas iš šalies gali atrodyti sudėtingai, tačiau jį palengvina aiškūs reikalavimai vienai ar kitai pozicijai ir, žinoma, pasitikėjimas tarp darbuotojo ir vadovo. Iš savo vadovų komandos tikimės, kad jie įsiklausys į savo darbuotojus ir tinkamai reaguos, jei vienas iš komandos narių užsimins, kad nori išbandyti savo jėgas kitoje srityje“, – paaiškina pašnekovė.

Vidinė naujų vadovų atranka – kai dėl lyderystės ugdymo išlošia visi

Kaip pastebi „Blue Bridge“ personalo direktorė Alma Reketienė, vienas iš veiksnių, kurie įkvepia visą komandą nebijoti atsakomybės prisiėmimo bei stiprinti lyderystės įgūdžius, tai vidinė vadovų paieška.

„Apskritai, neretai naujo kandidato paieškas į bet kurias pozicijas pradedame savo įmonės viduje. Stengiamės pastebėti, kurie iš specialistų norėtų pokyčių, turi pakankamai žinių ir pareigoms tinkamas žmogiškąsias savybes. Būtent tokiu būdu pirmiausia ieškome vadovų“, – pasakoja A. Reketienė.

Kaip paaiškina pašnekovė, tokia tradicija susiklostė istoriškai – „Blue Bridge“ grupės įmonėse vadovaujančias pareigas dažnai užima šioje įmonėje karjerą pradėję specialistai, o iš to, kaip pastebima, išlošia ne tik darbuotojai, bet ir visa įmonė. „Siekiame, kad mūsų vadovų komanda puoselėtų mūsų įmonės vertybes ir kaip profesionalai būtų užaugę įmonės kultūroje. Todėl vidinė vadovų atranda leidžia, viena vertus, suteikti darbuotojams naujas karjeros galimybes, kita vertus, žvelgiant iš verslo perspektyvos, turėti kompetentingiausius, su įmonės kultūra, darbo procesais ir komanda geriausiai pažįstamus, efektyviai dirbančius vadovus“, – pasakoja „Blue Bridge“ personalo direktorė.