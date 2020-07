10 valandų Neringa liks be elektros: nepertraukiamą „Bitės“ ryšį užtikrins mobilios komandos

Liepos 13 dieną, pirmadienį atjungus elektros tiekimą Kuršių Nerijai „Bitės“ tinklo komanda pasitelks papildomus pajėgumus, elektros akumuliatorius ir užtikrins, kad „Bitės“ ryšys ir įprastos paslaugos Neringoje veiktų kaip įprasta. Dėl planinių ESO remonto darbų visoje Kuršių Nerijoje net 10-iai valandų bus atjungtas elektros tiekimas, o ryšio paslaugų veikimą užtikrinančios stotys tiek ilgai be papildomo elektros tiekimo veikti negalėtų.

„Nutraukus elektros tiekimą Neringai, per kelias valandas išsikrautų ir atsarginiai bazinių stočių akumuliatoriai – tokiu atveju jos tiesiog nustotų veikti ir visas pusiasalis liktų be „Bitės“ ryšio. Puikiai suprantame, kad 10-iai valandų be mobiliojo interneto ar balso skambučių palikti vieną populiariausių Lietuvos atostogų krypčių per patį sezono piką – negalime. Dedame visas pastangas ir per itin trumpą laiką dėl vykdomų elektros darbų mobilizavome mūsų tinklo komandą, kad visos „Bitės“ paslaugos veiktų be sutrikimų, o neringiškiams ir poilsiautojams diena be elektros praeitų kuo lengviau“, – sako Darius Martusevičius, „Bitės“ tinklo direktorius.

Kuršių Nerijoje kokybišką ryšį užtikrina 9 „Bitės“ 4G/4G+ ryšio stotys. Šiuo metu „Bitės“ tinklo komanda ryšio stotis aprūpina papildomais elektros akumuliatoriais, vėliau atvyks papildomi ekipažai, kurie pasitelkę mobilius elektros generatorius užtikrins, jog akumuliatoriai neišsikrautų.

„Papildomi akumuliatoriai stotims be elektros energijos leis veikti 4-8 valandas, todėl visą pirmadienį prie mūsų bazinių stočių budės technikų komanda ir periodiškai juos pakraus mobiliais elektros generatoriais, kol ESO užbaigs planuojamus remonto darbus ir atstatys elektros tiekimą. Taip pat bendradarbiaujame ir su ESO, kurie ieško galimybių į kelis objektus pristatyti savo generatorius. Tikimės, kad „Bitės“ technikų pastangomis pavyks užtikrinti nepertraukiamą bazinių stočių darbą ir paslaugas mūsų klientams. Tiesa, dėl nenumatytų aplinkybių išlieka šiokia tokia rizika, kad ryšio kokybė neringiškiams ir kurorto svečiam gali laikinai suprastėti, dėl to prašysime klientų supratingumo“, – teigia D. Martusevičius.

Neringos gyventojams ir svečiams rekomenduojama savo išmaniuosius įrenginius pasikrauti iš anksto, dar sekmadienio vakarą, bei pasirūpinti išorinėmis baterijomis.

ESO informuoja, kad liepos 13 dieną, nuo 6 val. ryto iki 16 val. popiet, bus vykdomi virš Kuršių marių einančios 110 kV oro linijos perjungimo ir Juodkrantės bei Klaipėdoje esančių transformatorių pastočių sujungimo darbai. Dėl to Kuršių Nerijos elektros vartotojams nebus tiekiama elektra ESO skirstymo tinkle.

