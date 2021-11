Viena didþiausiø migracijø á debesijà Baltijos ðalyse: „MV GROUP“ skaitmenizuojasi

Daugiau nei 1000 darbuotojų ir įmonių Baltijos šalyse ir Lenkijoje vienijanti „MV GROUP“ pradėjo naują vidinės skaitmenizacijos etapą. Įmonių grupė į debesų kompiuteriją iškelia savo verslo valdymo sistemą (VVS) – tam buvo pasirinktas „Microsoft Dynamics 365“ sprendimas.

„Iki šiol naudojome senesnę VVS, kuri pilnai veikė mūsų vidinėje (on-premises) infrastruktūroje. Tačiau turime ambicingų planų skaitmenizuoti vidines sistemas, atnaujinti dabartinius procesus – supratome, kad senoji VVS neleis planų įgyvendinti taip greitai ir efektyviai kaip mums norisi. Be to, įprasta pasaulinė tokio lygio sistemas atnaujinti kas penkerius metus. Todėl dar pernai pradėjome šį milžinišką skaitmenizacijos projektą – mūsų žiniomis tai didžiausia tokio sudėtingumo VVS migracija į debesiją Baltijos šalyse ir Lenkijoje“, – sako Seitumer Čurlu, „MV GROUP“ IT direktorius.

Pasak jo, bendrovė pirminiame etape rinkosi iš visų pagrindinių pasaulinių VVS tiekėjų: „Tai lyg vestuvės, nes pasirinkta platforma nulems mūsų skaitmenizacijos kelią bent dešimtmečiui. Išanalizavę visus pasiūlymus pasirinkome „Dynamics 365”, nes „Microsoft“ turi platų vietos partnerių tinklą, VVS pilnai lokalizuota ir pritaikyta Baltijos šalių rinkoms iš kalbos, įstatyminės ir teisinės pusių. Be to, jau seniai naudojame „Microsoft Office 365“ – tad abejų platformų integralumas buvo didelis pliusas.“

Bendrovė jau užbaigė pirmąjį – analizės – etapą, kuriame dalyvavo daugiau nei 180 įmonės atstovų. Jo metu buvo išsigryninti skaitmenizacijos poreikiai. Šiuo metu vyksta konkrečių pokyčių projektavimo etapas, o migraciją planuojama užbaigti 2024 metais.

„Džiaugiamės matydami tokius sudėtingus ir didelio masto skaitmeninės transformacijos projektus Baltijos šalyse. Debesijos pagrindu paremta „Dynamics 365“ organizacijoms šiandien suteikia tai, ko labiausia reikia – lankstumą, nes ši verslo valdymo sistema leidžia lengvai, programėlių principu pritaikyti ar išplėsti skirtingoms įmonės funkcijoms reikalingus funkcionalumus, bei efektyvumą – sistema turi galingus verslo analitikos įrankius, padedančius priimti duomenimis paremtus sprendimus“, – teigia Simonas Černiauskas, „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius.

Debesija – trečdaliu pigiau

„Didžioji dalis pasaulinių bendrovių pastaruoju metu dažniausiai nusprendžia rinktis debesijos pagrindu veikiančias VVS. Tačiau pastebime, kad Lietuvos verslas vis dar pakankamai neįvertina jų teikiamų naudų, turi įvairių nepagrįstų mitų ir gana dažnai labiau linkę pasitikėti vidine infrastruktūra (on-premises) paremtais sprendimais. Nepaisant to, norime būti savo srities lyderiais ir nusprendėme VVS pilnai iškelti iš vidinės infrastruktūros į debesų kompiuteriją. Jei lygini obuolius su obuoliais, galutinė kainos eilutė būna maždaug 30 proc. pigesnė debesijos naudai“, – pastebi S. Čurlu.

Sutaupyti leidžia mažesnis poreikis vidinei infrastruktūrai – nereikia investuoti į atnaujinimus, serverių priežiūrą ar jiems reikalingą elektros energiją. „Kitas svarbus momentas – saugumas. Mes tikrai neturime tokių resursų, kokius gali pasitelkti tokio dydžio organizacijos, kaip „Microsoft“ savo serverių ir produktų saugumui užtikrinti. Be to, bent keletą kartų per metus tokią VVS pasiekia ženklūs atnaujinimai – turime patirčių, kai galvojame, jog būtų gerai kažką patobulinti ir per eilinį atnaujinimą pastebime, kad norimos funkcijos jau atsirado pačios. Galų gale debesija suteikia daugiau mobilumo galimybių ir leidžia žmonėms saugiai dirbti iš bet kur – kas šių dienų kontekste yra itin svarbu.“

Kaip pastebi „MV GROUP“ atstovas, toks modelis taip pat suteikia daugiau lankstumo ir greičio: „Kartu su šiuo žingsniu standartizuojame tam tikrus procesus visos grupės mastu – norime dalį jų centralizuoti, kad ateityje kažką atnaujinus vienoje įmonėje, lygiai taip pat greitai atnaujinimus būtų galima įdiegti ir likusiose grupės bendrovėse. Taip ilgainiui atsisakysime įvairių „popierinių“ procesų, kol galiausiai liksime „paperless“ tipo organizacija.“

„MV GROUP“ – viena didžiausių verslo grupių Baltijos ir Lenkijos šalyse, vienijanti įmones, veikiančias 4 sektoriuose. Gamybos sektoriui atstovauja „Stumbro“, „Alitos“, „Anykščių vyno“ ir „Gubernijos“ gamyklos, prekių platinimu Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje užsiima „MV GROUP Distribution“ įmonės „Mineraliniai vandenys“, „MV Latvia“, „MV Eesti“, „MV Poland“, logistika – „MV GROUP Logistics“ įmonė, o mažmeninė prekyba vykdoma „Bottlery“ ir „Nespresso“ parduotuvėse. Grupėje Baltijos ir Lenkijos šalyse dirba daugiau nei 1000 darbuotojų.

Seitumer Čurlu, „MV GROUP“ IT direktorius.