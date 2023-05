GENERAL FINANCING BANKAS: indėlių rinkoje – nauja tendencija

GENERAL FINANCING BANKO valdybos narys Valdas Bernatavičius.

Lietuvos gyventojai jau kurį laiką augina šalies finansų įstaigose sukauptą terminuotųjų indėlių portfelį, ir ši tendencija, naujausiais Lietuvos banko duomenimis, nesiliauja. Ją nulėmė itin dinamiška situacija rinkoje – praėjusiais metais infliacija mušė rekordus, Europos centrinis bankas (ECB) keliskart didino bazines palūkanų normas. Bankai ėmė didinti indėlių palūkanas, ir terminuotieji indėliai vėl tapo gyventojams patraukliu taupymo instrumentu.

Kaip pažymi GENERAL FINANCING BANKO valdybos narys Valdas Bernatavičius, augančios ECB palūkanos pastūmėjo ir Lietuvos komercinius bankus kelti terminuotų indėlių palūkanų normas. „Galbūt tai ir lėmė, kad iki šiol buvęs palyginti stabilus Lietuvos gyventojų terminuotų indėlių balansas pradėjo gana sparčiai augti – vis daugiau lietuvių supranta, kad neverta laikyti visų savo lėšų nieko neuždirbančiose einamosiose sąskaitose, o terminuotasis indėlis dažnai yra geresnė taupymo alternatyva“, – sako V. Bernatavičius.

Lietuvos banko kovo mėnesio duomenimis, Lietuvos finansų įstaigose gyventojai laikė 21,2 mlrd. Eur indėlių, iš jų 17 mlrd. Eur – einamosiose sąskaitose. Kovo mėn., palyginus su vasario mėn., terminuotųjų indėlių padaugėjo 235 mln. Eur (6,2 %), o einamųjų indėlių sumažėjo daugiau nei 150 mln. Eur. Iš viso terminuotieji indėliai kovo pabaigoje sudarė 4 mlrd. Eur.

Lietuvos bankas, pateikdamas indėlių rinkos rodiklius, rekomenduoja gyventojams aktyviau domėtis ir naudotis įvairiomis finansinėmis paslaugomis bei pažymi, kad indėliai yra viena paprasčiausių ir saugiausių taupymo priemonių.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Rinkos dalyvių lūkesčiai

V. Bernatavičius atkreipia dėmesį į įdomią tendenciją – už ilgesnio periodo (3-5 metų) indėlius palūkanų normos tapo mažesnės nei už 12 mėn.

„Tai signalizuoja apie rinkos dalyvių lūkesčius, kad ECB palūkanų normos kėlimas netruks amžinai, infliacija bus suvaldyta, ECB politika keisis, taigi, ilgesniu laikotarpiu tikimasi palūkanų normos mažėjimo. Tačiau tai tėra lūkesčiai, neįmanoma tiksliai prognozuoti, kada tai įvyks. Tikėtina, kad reikia sulaukti grynosios infliacijos (t.y. infliacijos, atmetus nepastovias energijos ir maisto kainas) mažėjimo didžiosiose euro zonos šalyse, ir tada galima tikėtis pokyčių ECB politikoje“, – komentuoja GENERAL FINANCING BANKO atstovas.

Šiemet infliacijos kreivė pamažu krypsta žemyn, o ekonomistai diskutuoja, ar infliacijos mažėjimas – ECB monetarinės politikos rezultatas, ar galbūt palūkanų kėlimas tėra lėšų perskirstymo politika, o infliacija mažėja savaime, sako V. Bernatavičius. Tačiau, anot jo, mažėjanti infliacija kol kas lietuvius nuteikia pozityviai, nes vartotojų pasitikėjimas, nors ir lėtai, tačiau šiemet kopia į viršų.

Patrauklios indėlių palūkanos

GENERAL FINANCING BANKAS priiminėti gyventojų indėlius pradėjo prieš trejus metus, kai tapo banku, ir nuo pat pradžių mokėjo patrauklias palūkanas už terminuotuosius indėlius. GENERAL FINANCING BANKO terminuotųjų indėlių palūkanos ir šiuo metu yra vienos aukščiausių rinkoje, tą patvirtina Lietuvos banko skelbiami duomenys. Pavyzdžiui, šis bankas siūlo 3,75 proc. metines palūkanas sudarant terminuotojo indėlio sutartį 12-24 mėn. laikotarpiui, ne mažesnei nei 1000 Eur sumai. Palūkanos išmokamos terminuotojo indėlio sutarties pabaigoje.

„Mažieji (specializuoti) bankai bei kredito unijos yra labiau priklausomi nuo terminuotų indėlių, kadangi turi mažiau finansavimosi šaltinių nei didieji, todėl tikėtina, kad ir toliau šie rinkos dalyviai išlaikys konkurencingas palūkanų normas“, – pažymi V. Bernatavičius ir primena, kad net ir ECB palūkanoms esant neigiamoje zonoje šie bankai už indėlius mokėjo gana nemažas palūkanas.

Nauja taupymo priemonė

Šiemet kovą GENERAL FINANCING BANKAS pasiūlė gyventojams naują taupymo instrumentą – taupomąją sąskaitą. Tokioje sąskaitoje galima kaupti palūkanas bei laisvai disponuoti sąskaitoje esančiomis santaupomis su galimybe sąskaitą bet kada papildyti, o prireikus – santaupas pasiimti, nenutraukiant sutarties. Neprarandant palūkanų už einamąjį mėnesį, lėšas galima išsiimti iki 3 kartų per mėn. Be to, tokios sąskaitos sutartis neterminuota, tad nėra jokių ilgalaikių įsipareigojimų.

GENERAL FINANCING BANKO siūlomos taupomosios sąskaitos metinė palūkanų norma siekia 2,5 proc., ji taikoma sąskaitoje sukauptai sumai nuo 500 iki 150.000 Eur. Palūkanos už praėjusį mėnesį įskaitomos kito mėnesio 1 d. Palūkanų dydį Bankas peržiūri ir gali pakeisti kartą per mėnesį.

„Tai, kad jaučiamas nemenkas klientų susidomėjimas taupomąja sąskaita, veikiausiai parodo, jog šalia einamųjų sąskaitų ir įprastų terminuotųjų indėlių žmonėms reikalingos ir naujos, lanksčiau savo finansus planuoti padedančios taupymo priemonės. Taip pat tai iliustruoja gerėjantį gyventojų finansinį raštingumą“, – mano V. Bernatavičius.

GENERAL FINANCING BANKO valdybos narys Valdas Bernatavičius.