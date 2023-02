LB bendrovei „SHIFT Financial Services LT“ panaikino mokėjimo įstaigos licenciją

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas (LB), atlikęs bendrovės „SHIFT Financial Services LT“ patikrinimą, nustatė, kad ši mokėjimo įstaiga šiurkščiai ir sistemingai pažeidinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.

Atsižvelgusi į pažeidimų pobūdį ir kitas aplinkybes, LB valdyba panaikino UAB „SHIFT Financial Services LT“ mokėjimo įstaigos licenciją, skelbiama LB pranešime žiniasklaidai.

Pasak LB, patikrinimo metu buvo nustatyta, šios bendrovės taikytos vidaus kontrolės priemonės, susijusios su kliento tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, nebuvo pakankamos ir neatitiko reikalavimų.

Be to, rimtų trūkumų nustatyta UAB „SHIFT Financial Services LT“ operacijų stebėsenos sistemoje, nurodo Lietuvos centrinis bankas.

„Taikomos priemonės neleido laiku ir efektyviai nustatyti įtartinų operacijų, atlikti jų tyrimo. Įstaiga praktikoje neužtikrino tinkamo pinigų perlaidų stebėsenos, neanalizavo neįprastų kliento perlaidų, nesiėmė tinkamų priemonių nustatyti tokių perlaidų lėšų kilmės, neatliko vidaus tyrimų dėl įtartinos kliento veiklos ar perlaidų ir apie tokius atvejus nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT)“, – pažeidimus vardija LB.

UAB „SHIFT Financial Services LT“ nebuvo paskyrusi valdybos nario, atsakingo už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, neužtikrino, kad būtų laikomasi šios srities vidaus kontrolės procedūrų.

LB yra ne kartą atkreipęs licencijuotų finansų rinkos dalyvių dėmesį į atitikties, ypač pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, svarbą.

„Šiai sričiai centrinis bankas ir toliau skirs ypatingą dėmesį“, – nurodoma LB pranešime.

