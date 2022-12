L. Iržikevičienė paskirta „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialo vadove

Leda Iržikevičienė, „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialo vadovė. Organizacijos nuotr.

Vienai didžiausių Šiaurės regiono finansų grupei „OP Financial Group“ priklausantis verslo bankas „OP Corporate Bank“ paskyrė Ledą Iržikevičienę Lietuvos filialo vadove. Pareigas ji pradės eiti nuo 2023 m. sausio 2 d.

„Lietuvos filialo vairą patikime finansų ir vadybos profesionalei, patyrusiai lyderei. Tikime, kad jos vadovaujama komanda sėkmingai kurs ilgalaikius santykius ir vertę klientams, dar labiau sustiprins banko pozicijas rinkoje bei aktyviai atstovaus banką šalies verslo bendruomenėje ir visuomenėje“, – sako Matias Huhtala, „OP Corporate Bank“ Baltijos šalių vadovas, šiuo metu einantis ir Lietuvos filialo direktoriaus pareigas.

L. Iržikevičienė pastaruosius penkerius metus ėjo tarptautinės teisės firmos „Sorainen“ administracijos vadovės (COO) pareigas ir dirbo valdyboje. Anksčiau L. Iržikevičienė daugelį metų dirbo „Nordea“ banke vadovaujančiose pozicijose, buvo banko Baltijos šalių finansų vadovė (CFO), valdybos narė, taip pat ėjo įvairias pareigas SEB banke. L. Iržikevičienė yra asociacijos „Lyderė“ valdybos narė bei mentorė.

Ji yra baigusi Vilniaus universitetą, vadovų magistrantūrą „BMI Executive Institute“, studijavo „London Business School“ ir verslo mokykloje INSEAD.

„OP Corporate Bank“ Lietuvoje dirba daugiausia su didžiosiomis ir pirmaujančiomis vidutinėmis įmonėmis. Lietuvos banko duomenimis, „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialas yra šeštas didžiausias bankas šalyje pagal valdomą turtą, kuris trijų ketvirčių pabaigoje sudarė 1.245 mlrd. Eur. Bankas valdo trečią didžiausią lizingo portfelį šalyje, kuris baigiantis trečiajam ketvirčiui siekė 493 mln. Eur.

„OP Corporate Bank“ yra didžiausios Suomijos finansinių paslaugų grupės „OP Financial Group“ dalis. „OP Financial Group“ trečiojo ketvirčio pabaigoje valdė 99 mlrd. Eur paskolų portfelį, per tris ketvirčius grupė uždirbo 2,4 mlrd. Eur pajamų ir 940 mln. Eur pelno iki mokesčių. „OP Corporate Bank“ veikia ir namų rinka laiko Suomiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją. „OP Financial Group“ dirba vidutiniškai 13.000 darbuotojų, iš kurių 52 specialistai – Lietuvoje.

