Metų CEO: kaip atrodo statistinis įmonės vadovas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Verslo žinios“ dvyliktą kartą renka Metų CEO – lyderį, per metus sukūrusį daugiausia vertės darbuotojams, akcininkams bei visuomenei.

Šiais metais Metų CEO rinkimuose dalyvauja 812 bendrovių. Susipažinti su jomis galite ČIA.

Nugalėtojas paaiškės besibaigiant rudeniui – lapkričio 22 d. metinės konferencijos „Verslas 2023“ metu.

Daugiausia (43%) įmonių yra iš prekybos sektoriaus, pramonės – 24%, transporto – 14%. Beveik kas antra bendrovė veikia Vilniaus apskrityje (46%), Kauno – 22%, Klaipėdos – 10%.

Vienas iš ryškesnių skirtumų, kuris mažai keičiasi palyginti su ankstesniais metais – tai Lietuvos organizacijose ir toliau matomos tendencijos, kad vadovaujamas pareigas dažniau eina vyrai.

[infogram id="5dfc6041-241a-4d0b-958a-bf7f91b95dc8" prefix="0pa" format="interactive" title="Metų CEO 2022: statistinis vadovo paveikslas"]

Leda Iržikevičienė, teisės firmos „Sorainen“ administracijos vadovė, asociacijos „Lyderė“ valdybos narė, teigia, kad šiuo atveju reikšmingą vaidmenį atlieka nusistovėję stereotipai.

„Omenyje turiu ne tik su lytimi, bet ir su lyderyste susijusius stereotipus, vadovui taikomus lūkesčius ir kriterijus“, – sako pašnekovė.

Pasak jos, įmonės vadovui yra reikalingos lyderystės kompetencijos, kurias abi lytys yra vienodai pajėgios įgyti ir taikyti, o vadovo kompetencijų turintis žmogus iš esmės gali vadovauti bet kokioje industrijoje veiklą vykdančiai įmonei.

„Ekonominis sektorius, kuriame daugiausia dirba vyrai (pavyzdžiui, statybos sektorius ar inžinerijos, IT sritys), stereotipiškai gali būti laikomos vyrišku. Iš to kyla išsibalansavimo tendencijos vadovų lygmenyje. Dažnai šis išsibalansavimas atsiranda dar renkantis profesiją, kai tam tikras sritis pasirenka kur kas mažiau moterų. Todėl stereotipų, tokių kaip profesijų skirstymas į „vyriškas“ ir „moteriškas“, atsisakymas turi būti svarbi švietimo sistemos pokyčių dalis. Šie pokyčiai visuomenėje neįvyksta per naktį, jie reikalauja kryptingo ir nuoseklaus darbo“, – VŽ teigė L. Iržikevičienė.

[infogram id="8cdb5e30-9d7b-49f3-b7c4-940c12e72299" prefix="BFy" format="interactive" title="Metų CEO 2011-2021 m."]

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.