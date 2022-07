Apie ką iš tiesų yra skaitmeninė transformacija – vadovo požiūrį ar technologijas?

Tam, kad organizacijos technologijas gebėtų pasitelkti sėkmingai, pirmiausia pokytis turi įvykti vadovo viduje. „The New Leadership Playbook for the Digital Age“ tyrimo duomenys parodė, kad 82 proc. respondentų yra įsitikinę, kad siekiant organizacijos sėkmės, jų vadovai privalo būti technologiškai išprusę. Tačiau tik 10 proc. apklausos dalyvių išreiškė pasitikėjimą savo lyderiu jiems padėti naviguoti skaitmeniniame amžiuje. „Harvard Business School Global Research Centers“ atlikta apklausa parodė, kad patys lyderiai supranta, jog gebėjimas keistis (angl. k. adaptibility) yra pati svarbiausia vadovo savybė šiandien (71 proc.). Kitos aukštai įvardintos savybės buvo kūrybingumas, smalsumas, komfortas nestabilioje aplinkoje (angl. k. comfort with ambiguity). Tačiau tik pusė apklausos dalyvių įvardijo, kad jie ar jų vadovai turi tinkamus įgūdžius valdyti organizaciją skaitmeniniame amžiuje.