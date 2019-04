Trys sėkmės raktai startupams: mentorystė, teisinė bazė, komandos valdymas

Stiprėjanti Lietuvos startuolių ekosistema pasiruošusi sutikti Lietuvos vienaragį, t.y. verslą, kurio vertė pasiekia 1 mlrd. Eur, teigia „Startup Lithuania“ vadovė Roberta Rodokienė. Tačiau pritraukti didesnes nei 50 mln. Eur investicijas pasiseka vos keliems startuoliams iš kelių šimtų. Svarbiausius startuolių verslo plėtros sėkmės elementus verslininkai ir investuotojai aptarė kovo mėn. „Rise Vilnius“ vykusiame renginyje, kuriame buvo pristatyta nauja nemokama platforma TGS Baltic UP HUB, jauniems verslininkams suteikianti galimybę naudotis teisininkų parengtais ir investuotojų patvirtintais dokumentais bei teisinėmis konsultacijomis.

Pasak projekto sumanytojo, advokatų kontoros TGS Baltic partnerio Vidmanto Drizgos, startuoliai Lietuvoje turi visas galimybes pritraukti stambias investicijas, jei ne iš Lietuvos, tai iš užsienio fondų, kurie šiuo metu sukaupę kelis šimtus milijonų eurų perspektyvioms idėjoms paremti. Nors aplinkybės verslams augti palankios, startuoliai nėra pasiruošę. Absoliučiai daugumai jų stinga verslo planavimo, finansų valdymo žinių, validžios, investuotojams priimtinos teisinės bazės.

„Didelė jauno verslo sėkmės dalis yra pasirengimas. Tačiau apie bazinius pasirengimo investicijoms klausimus pradedama mąstyti per vėlai. Iš patirties galime teigti, kad investavimui teisiškai pasiruošęs verslas tris kartus paspartina sandorio su investuotuoju procesą. Taip pat matome, kad pradedantis verslas gan retai naudojasi įvairiais akseleratoriais, platformomis ar mentoriais, kurie padeda ne tik įgyti žinių, tačiau ir suburti naudingų pažinčių ratą. Turime visus teisinius įrankius, reikalingus verslui pasiruošti investicijoms, tad nusprendėme nemokamai jais pasidalyti su perspektyviais verslais ir taip prisidėti prie Lietuvos vienaragių gimimo. Tam sukūrėme platformą TGS Baltic UP HUB, kur galima rasti investuotojų patvirtintus dokumentus, registruotis konsultacijoms su profesionalais, susipažinti su būsimais investuotojais“, – sako V. Drizga, pristatydamas internetinę svetainę uphub.tgsbaltic.com.

Mentorystė ir teisinis pasirengimas investicijų pritraukimo šansus didina kartais

Pasak TGS Baltic advokato padėjėjo Andriaus Urniežiaus, tinkamą teisinę bazę turintis startuolis statistiškai pritraukia 2-3 kartais daugiau investicijų, o kartu su mentoriais konsultuodamasis apie verslo plėtrą startuolis 68 proc. dažniau pritraukia investicijas, nei pasikliaudamas tik savo jėgomis (Shikhar Ghosh, Harvard Business Review, 2017). „Statistika byloja, kad mentorystė ir teisinis pasirengimas investicijų pritraukimui kardinaliai pakeičia investuotojo požiūrį į verslą. Teisinis pasiruošimas apima ne tik steigimo dokumentus, akcininkų ar investavimo sutartis, bet ir santykius su verslo partneriais, t.y. standartinių B2C IR B2B sutarčių turėjimą. Pasirengę visus šiuos dokumentus startuoliai investuotojams pademonstruoja, kad tikrai turi aiškų verslo planą, struktūrą, atsakomybę, be to, žino, verslo veikimo principus“, – sako TGS Baltic advokato padėjėjas, projekto startuoliams TGS Baltic UP HUB bendraautorius A. Urniežius.

Jam antrina rizikos kapitalo fondo „Contrarian Ventures“ valdybos pirmininkas Rokas Pečiulaitis teigdamas, kad dažniausia dėl investicijų besikreipiančių verslų problema yra jų nestruktūruotumas ir rinkos poreikių neatliepimas. „Mes investuojame į 1 procentą startuolių, kurie į mus kreipiasi. Dažniausiai startuoliai yra nepasirengę, neturi aiškaus verslo plano, negali pagrįsti, kaip monetizuos savo idėją, kokie bus verslo plėtros etapai. Dabar tai labai paprasta išspręsti, tad belieka naudotis sukurtais įrankiais“, – sako R. Pečiulaitis.

Kvalifikuotą komandą galima išlaikyti ir teisinėmis priemonėmis

Kvalifikuotos komandos branduolio išlaikymo ir jų kompetencijų ugdymo planas yra vienas iš kriterijų, į kurį investuotojai atkreipia dėmesį, skirdami finansinę paramą. „Tūkstantmečio karta nepasižymi pastovumu ir lojalumu verslo įmonėms. Ji yra linkusi išbandyti save skirtingose bendrovėse ir skirtingose srityse. Išlaikyti kūrybingą ir kvalifikuotą tūkstantmečio kartos atstovą startuolyje yra nemenkas iššūkis, ypač įvertinus faktorių, kad jauni verslai neturi finansinių galimybių tai padaryti“, – teigia A. Urniežius. Jis pasiūlo teisinį įrankį šiai problemai spręsti – tai opcionų sutartis. „Opcionai, kitaip tariant įmonės akcijų suteikimas darbuotojams, padidina jų motyvaciją stengtis dėl verslo rezultatų, didinti verslo pelningumą, prisidėti prie verslumo kompetencijų ugdymo“, – priduria jis.

R. Pečiulaitis antrina teigdamas, kad netinkama komanda ar kvalifikuotų darbuotojų išlaikymo iššūkiai lemia 23 proc. startuolių nesėkmę: „Rinkos poreikių neatliepimas lemia daugiau nei 40 procentų jaunų verslų bankrotą, netinkamas finansų valdymas – 30 procentų, komandos valdymas yra trečia didžiausia startuolių problema, kuri lemia verslo pabaigą“.

Pasitikti vienaragį Lietuva pasiruošusi, belieka startuoliams susikoncentruoti į vadybinį, finansinį ir teisinį verslo parengimą investicijų pritraukimui. Šiam tikslui pasiekti sukurta nemokama platforma startuoliams TGS Baltic UP HUB, kuri padės verslo idėją paversti finansinei sėkmei pasirengusiu verslu.

