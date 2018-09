IT dilema vadovui: pirkti ar samdyti

Vadovai Lietuvoje pradeda suprasti, kad verslo ir informacinių technologijų santykiai grįsti simbioze: verslas privalo skaitmenizuotis ir kelio atgal nebėra. Kas bus geriausias Jūsų verslo pagalbininkas šiame procese – samdomas IT specialistas, ar įmonė teikianti IT priežiūros ir vystymo paslaugas? Tomaš Jankovski, Atea IT paslaugų padalinio vadovas, sako, kad vienareikšmiško atsakymo nėra, tačiau aišku, jog tvarkinga IT infrastruktūra – verslo progreso katalizatorius.

Pasak, p. Jankovski, ne pirmus metus bendraujant su potencialiais klientais, akivaizdžiai išryškėja tendencija, kad įmonės dažniau renkasi verstis iš savų resursų arba turimus resursus mėgina derinti su atskiroms užduotims perkama IT įmonių pagalba. Anot pašnekovo, dėl to kyla nemažai bėdų.

„Dažnai iš to paties specialisto reikalaujama išmanyti daugybę IT sričių. Vis dėlto, vienas žmogus negali būti stiprus visose IT infrastruktūros srityse, prisiimti atsakomybę už tinklą, paštą, duomenų bazes, virtualizavimą ir pan. Ką jau kalbėti apie atvejus, kai vienintelis įmonės turimas IT specialistas suserga, laikotarpį, kai jis atostogauja, ar sumano keisti darbą. Neretai pasitaiko, kad darbuotojui nusprendus tęsti karjerą kitoje bendrovėje, nėra tinkamai suplanuojamas ir žinių perdavimo procesas“, – pasakoja p. Jankovski.

Visų galų meistras

Vadovai dažnai pernelyg primityviai suvokia IT funkcijų sampratą – mano, kad IT yra viskas, kas bent kiek susiję su kompiuteriais ir programomis.

„Tada visą IT atiduoda vienam žmogui – IT specialistui – ir reikalauja, kad jis minimaliomis sąnaudomis užtikrintų, kad „viskas veiktų“. Suprantama, pažangus IT sistemų vystytojas anksčiau ar vėliau mes tokį darbą, kuriame privalo taisyti sugedusius kompiuterius. Kita vertus, kruopštus techninės įrangos inžinierius neturės tiek kompetencijos, kad padėtų įmonei įšokti į skaitmeninės ekonomikos traukinį. Panašiai kaip ir rinkodara, IT susideda iš daug skirtingų, specifinių įgūdžių reikalaujančių sričių, kuriose nuolat vyksta pokyčiai. Vienam žmogui, kuris privalo atlikti kasdienius darbus, tiesiog neįmanoma su tais pokyčiais suspėti. Įsivaizduokite, kaip vienam IT specialistui tvarkytis įmonėje, kurioje dirba 50 darbuotojų, kuri turi keletą biurų ar prekybos taškų, užsiima elektronine prekyba, naudoja keletą skirtingų IT sistemų ir įrenginius jungia į tinklą? – klausia p. Jankovski.

Kayla Smith, verslui IT paslaugas siūlančios kompanijos „Catmandu“ specialistė, sako, kad pasitikėjimas visų galų meistru kelia nemažai problemų, daugiausia dėl to, kad toks žmogus dažniausiai išmano visko po truputį, bet nieko iš esmės.

„Kiekviena minutė, kai įmonėje kas nors neveikia taip, kaip turėtų, neša nuostolius. Dalis kompanijų į IT mėgina investuoti kaip įmanoma mažiau. Pasitaiko, kad bendrovės IT ūkį prižiūri kažkurio darbuotojo sūnėnas, naktimis žaidžiantis „Anthem“, arba vaikinas iš gretimos laiptinės, mokantis krapštytis su kompiuteriu. Tai – didžiulė klaida, neįsivaizduojate, kiek ji gali kainuoti“, – rašo ekspertė.

Ponas Jankovski priduria, kad idealiu atveju įmonės IT specialistas turėtų gebėti įvertinti visą bendrovės IT ūkį, žinoti, kur reikia pasitempti, kurti planus, kaip vystyti IT infrastruktūrą ir juos įgyvendinti.

„Tačiau, iš visų galų meistro sunku tikėtis tinkamų tobulinimo rekomendacijų. Kai viską prižiūri vienas žmogus, dažnai vienos sritys būna sutvarkytos kone idealiai, o kitos dėl kompetencijų trūkumo apleistos“, – konstatuoja p. Jankovski.

Kaltų nėra

Tokios situacijos itin pažįstamos pradedančiosioms smulkioms įmonėms ar vidutinio verslo (SVV) bendrovėms, kurių motyvacija samdyti vieną, už visas IT operacijas atsakingą darbuotoją, suprantama – pradedantis, nedidelis verslas mėgina sutaupyti.

„Kuriant verslą ne visada yra galimybių dalį biudžeto atseikėti IT infrastruktūrai, investuoti, kad ji būtų tvarkingai sukurta ir palaikoma. Kai tam nėra galimybių arba noro, pasirenkamas kitas variantas: smulkiems darbams samdomos skirtingos įmonės, bent kiek IT dalykus išmanančių darbuotojų prašoma kuruoti vieną ar kitą šios srities aspektą.

„Tokio metodo rizika – komandai, o ypač naujiems darbuotojams, sunku susigaudyti, kas už ką atsakingas, ir rasti paaiškinimų, kodėl buvo priimtas vienas ar kitas sprendimas“, – pasakoja p. Jankovski.

Per mažų nebūna

Anot eksperto, egzistuoja stereotipas, kad didžiosioms IT įmonėms nėra įdomu dirbti su mažais klientais, tačiau jis neteisingas.

„Negaliu sutikti su tokiais stereotipais. Pavyzdžiui tarp savo klientų turime įmonių, kuriose yra vos du vartotojai“, – atskleidžia pašnekovas.

Taip pat neretai verslas apskritai aiškiai nesupranta, kiek ir kokių IT pasaugų jam reikia.

„Didesnės įmonės vis dažniau stengiasi investuoti į duomenų saugumą, to dar negalėčiau pasakyti apie SVV, kuris, be to, kur kas rečiau ieško rekomendacijų ir dar rečiau jų laikosi. Dažnai tokį mąstymą lemia žmogiškasis faktorius. Vadovai numoja ranka: taigi dabar viskas veikia. Kaip ir daugelis, verslas mokosi iš savų klaidų ir iškilusius trikdžius ar susikaupusias bėdas sprendžia tik tada, kai jos trukdo dirbti ar sukelia nuostolių. Tačiau šiais laikais, kai konkurentai nuolat lipa ant kulnų, šis procesas visai nenaudingas – netgi labai žalingas“, – kalba ekspertas.

Geriau pirkti paslaugas

SVV bendrovėms, kurios suvokia, jog tvarkinga ir pažangi IT infrastruktūra ne tik garantuoja sklandžią įmonės veiklą, bet ir turi potencialo skatinti progresą, p. Jankovski patartų paslaugas pirkti iš kvalifikuotų tiekėjų.

„Kai įmonė pasisamdo specialistą, dažnai nutinka taip, kad ji tiesiog neišnaudoja jo gebėjimų ir žinių pagal paskirtį bei kompetenciją. Kitas kraštutinumas – kai šiek tiek IT žinių turintis žmogus apkraunamas daug kompetencijos reikalaujančiais darbais. Tokio sprendimo ir pastangų rezultatas – darbai vykdomi ne taip, kaip reikia, o taip kaip gaunasi“, – scenarijus piešia ekspertas.

IT paslaugų paketus teikiančių įmonių netrūksta. Ponas Jankovski vardija aspektus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis partnerius.

„Mažos vietinės įmonės dažniausiai gali pasiūlyti konkurencingą, žemą kainą, taip pat verslą žavi tuo, kad dirbant jaučiamas žmogiškas ryšys, garantuojamas individualus požiūris. Nedidelio IT verslo trūkumai tokie patys, kaip bet kokios mažos įmonės: jos paprastai turi ribotus resursus ir mažiau kompetencijos negu didelės korporacijos. Kompanijos, kurios teikia platų paslaugų spektrą ir technologijų adaptacijos kultūrą, gali pasigirti platesne kompetencija, jos pasirūpina dokumentacija. Svarbu ir tai, kad vienam specialistui susirgus ar atostogaujant, su klientu dirba kitas ekspertas – vadinasi, neeikvojamas brangus kliento laikas. Visgi, didelėse įmonėse daugiau procedūrų, mažiau lankstumo“, – pasakoja ekspertas.

Akcentas – ne kainai

Ponas Jankovski pataria, kad apsisprendus paslaugas pirkti iš kitų įmonių, visų pirma, svarbu aiškiai nuspręsti ir sutarti, už kokius darbus jos galėtų būti atsakingos.

Anot jo, svarbiausia – nebijoti klausti ir tartis su potencialiais IT paslaugų tiekėjais.

„Pavyzdžiui, mes dažnai padedame savo klientams susivokti kokiose IT srityse įmonei reikia pagalbos. Atliekame pirmojo kontakto paslaugą visiems įmones vartotojams, identifikuojame problemas ir tada galime patikėti jas atitinkamam specialistui ar įmonei, – pavyzdį pateikia specialistas. – Svarbu surasti patikimą partnerį, kuris supras verslo problematiką – padės bendrovei nuspręsti kas yra būtina, o kam nereikia teikti aukščiausio prioriteto, nors turėti patartina. Būtų gerai, kad renkantis IT partnerius, lemiamu faktoriumi netaptų paslaugos kaina. Kur kas svarbiau išsiaiškinti, kiek vertės už ją gaunate ir kaip nuosekliai partneris padės įsisavinti IT procesus, kurie jums teiks konkurencinio pranašumo. Tai priklauso nuo keleto faktorių: kiek specialistų turi partneris, kokia jų kompetencija, kaip jis užtikrina žmonių pakeičiamumą, kaip garantuoja žinių perdavimą, kokios įmonės jau yra patikėjusios savo IT infrastruktūra šiam partneriui“.