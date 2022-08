Ukrainiečiai atremia Rusijos puolimą keliomis kryptimis, Rusija skelbia sunaikinusi 45.000 Vakarų amunicijos

Šeštadienio įvykių juostą galite rasti čia.

20:12 Baigiame pildyti sekmadienio naujienų juostą

Naujausias žinias iš Ukrainos pranešime pirmadienų 7 val.

20:11 Ukrainiečiai atremia Rusijos puolimą keliomis kryptimis

Ukrainos kariuomenė sekmadienį atrėmė Rusijos puolimą keliomis kryptimis, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

„Slaviansko kryptimi apšaudymas užfiksuotas prie Dolgenkos, Bolšaja Komiševacha, Suligovkos, Ridnycho, Bogorodičnoje ir Krasnopolio. Netoli Vernopolio okupantai bandė įvykdyti užpuolimą. Ukrainos kariai nuslopino šį bandymą ir išstūmė priešą atgal. Netoli Bogorodyčnoje ir Dolynos priešo žvalgybinės kovos baigėsi okupantų nuostoliais ir atsitraukimu“, – rašoma sekmadienio suvestinėje, kurią cituoja „Unian“.

Kramatorsko kryptimi, kaip pažymėjo Generalinis štabas, priešas apšaudė iš tankų, statinių ir raketinės artilerijos Kramatorsko, Seversko, Verchnekamensko, Grigorovkos, Raigorodoko, Zvanovkos gyvenviečių rajonus. Oro smūgiai buvo vykdomi netoli Sporny.

„Priešas bandė pagerinti taktinę padėtį prie Verchnekamensko, tačiau nesėkmingai ir pasitraukė. Bachmuto kryptimi karinė ir civilinė infrastruktūra buvo apšaudoma Bachmuto, Soledaro, Konstantinovkos, Jakovlevkos, Pokrovskės, Veršinos, Kodemos ir Bachmuto kaimų vietovėse. Priešas dislokavo aviaciją prie Bachmuto, Soledaro ir Zaicevo. Netoli Belogorovkos priešo žvalgybos grupė bandė nustatyti mūsų karių gynybos sistemą. Grupė buvo aptikta ir nuginkluota. Priešas vykdė puolimo ir šturmo veiksmus Bachmuto, Zaicevės, Jakovlevkos ir Veršinos vietovėse, tačiau nesėkmingai ir pasitraukė. Prie Kodemos tęsiasi kovos“, – pranešė Generalinis štabas.

Avdijivkos kryptimi Rusijos pajėgos iš artilerijos ir tankų apšaudė Avdijivkos, Peskų, Ševčenkos, Netailovojės, Nevelskojės, Krasnogorovkos rajonus. Oro smūgiai buvo užfiksuoti prie Avdijivkos, Marinkos, Kamiankos ir Vladimirovkos.

Rusijos pajėgos bandė pralaužti Ukrainos karių gynybą Krasnogorovkos, Avdejevkos, Peskų ir Marinkos gyvenviečių kryptimis: „Kova tęsiasi.“

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošiasi pradėti kontrpuolimą pietuose, todėl Chersono ir Zaporižios sričių gyventojai raginami nedelsiant evakuotis, sakė laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.

19:30 Rusijos pajėgos telkia pastangas visiškai Donbaso kontrolei

Rusijos pajėgos telkia pastangas, kad visiškai kontroliuotų Luhansko ir Donecko sričių teritorijas, laiko užgrobtas Chersono srities teritorijas ir dalį Charkivo, Zaporižios ir Nykolajivo sričių, sekmadienį situaciją apibendrino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

„Priešas sutelkia pastangas, kad visiškai kontroliuotų Luhansko ir Donecko sričių teritorijas (...), sudarytų palankias sąlygas atnaujinti puolimą tam tikromis kryptimis, taip pat blokuotų Ukrainos jūrų komunikacijas Juodojoje jūroje“, – rašoma suvestinėje.

Generalinio štabo teigimu, išlieka grėsmė, kad Rusijos pajėgos surengs raketų smūgius į objektus visoje Ukrainos teritorijoje.

Pažymima, kad Volynės, Polesės ir Seversko kryptyse ypatingų pokyčių nėra. Rusai vykdė oro žvalgybą ir šaudė iš statinių ir raketų artilerijos į Gai ir Gremiacho gyvenvietes Černigivo srityje ir Novye Vyrki bei Mykolaivką Sumų srityje.

Charkivo kryptimi smogta iš oro ties Prišibu, Verchnij Saltovu ir Ryščevka, taip pat vykdyta žvalgyba bepilotėmis skraidyklėmis.

18:51 Ukrainiečiai stengiasi stumtis link Iziumo

Maksimas Strelnikovas, Iziumo miesto tarybos deputatas, sako, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kovotojams šiek tiek pasisekė Charkivo regione.

Pasak jo, Ukrainos kariuomenė daro pažangą kovoje su Rusijos okupantais ir juda link Iziumo.

„Kariuomenė yra pakilios nuotaikos. Išsekę, bet vis dar turi jėgų nugalėti priešą. Yra laimėjimų, negaliu apie juos kalbėti, bet mūsų kariuomenė laikysis Iziumo kryptimi“, – teletilto metu pažymėjo M. Strelnikovas, jį cituoja „Unian“.

Aplink Iziumą sutelktos svarbios Rusijos pajėgų komunikacinės linijos.

Penktadienį Charkivo srities valstybinės administracijos pirmininkas Olehas Sinehubovas paskelbė, kad iš okupantų buvo išvaduota dar viena regiono gyvenvietė – Dmitrovkos kaimas. Tuo pat metu Ukrainos kariuomenė pašalino rusiškos technikos ir okupantų pėstininkų.

18:43 Situacija Bachmute prastėja

Padėtis Bachmute blogėja, bet humanitarinės krizės nėra, tikina Aleksandras Marčenka, miesto mero pavaduotojas, praneša suspilne.media.

„Padėtis blogėja. Vis dažniau ir dažniau apšaudoma. Per pastarąją parą žuvo trys civiliai gyventojai. Sudegė keturi namai. Ryte vėl prasideda apšaudymas. Tačiau dėl apšaudymo remonto brigados kasdien taiso tinklo plyšius“, – sakė A. Marčenka.

Jis pridūrė, kad dalyje miesto nėra elektros. Remonto komandos negali nuvykti į žalos vietą dėl nuolatinio apšaudymo.

Pasak A. Marčenkos, per apšaudymą buvo sunaikinta šiukšles išvežanti įmonė. Šiuo metu yra parengta pakaitinė transporto priemonė, nes per savaitę buvo visiškai užpildyti visi mieste esantys šiukšlių konteineriai.

„Apskritai humanitarinės katastrofos nėra. Tačiau parduotuvėse kainos yra gana didelės. Rinka, ligoninės ir vaistinės dirba. Teikiama humanitarinė pagalba“, – pažymėjo A. Marčenka.

18:38 Ekspertas: artimiausiu metu galima tikėtis ukrainiečių smūgio Kryme

Valerijus Riabychas, „Defense Express“ karinis ekspertas, pastebi, kad Rusijos pajėgos į Krymą perkėlė dalį karių.

„Priešas manė, kad puolimas tęsis pietuose. Iš šiaurinės krypties į Chersono sritį perkeliamos priešo pajėgos ir priemonės, dalis jų taip pat atitraukta į okupuotą Krymo teritoriją. Okupantai rimtai žiūri į informaciją. Neatmetu galimybės, kad artimiausiu metu turėtume tikėtis smūgio, taip pat ir Kryme“, – „Espresso“ apie ukrainiečių galimas kontratakas sakė V. Riabychas.

Jo manymu, Rusijos pajėgos rimtai įvertino Ukrainos vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado sprendimą ir duotą užduotį pradėti kontrpuolimo operaciją.

„Priešas Naujosios Kachovkos rajone kuria rezervą, kad galėtų operatyviai persikelti į dešinįjį Dnipro krantą ir vykdyti veiksmus Krivoj Rogo kryptimi arba smogti į šiaurę“, – kalbėjo V. Riabychas.

18:35 Sevastopolyje pratęstas „geltonas“ terorizmo pavojaus lygis

Po sprogimo prie Juodosios jūros laivyno būstinės Sevastopolyje įvestas aukštas terorizmo pavojaus lygis galios dar savaitę – iki rugpjūčio 14 d. 18.00 val., sakoma sekmadienį miesto valdžios interneto svetainėje.

Sevastopolis – Rusijos okupuoto Krymo uostamiestis pusiasalio pietuose.

Kaip rašo „Interfax“, pavojaus lygis pirmą kartą nustatytas po liepos 31-osios, kai ankstų rytą vadavietės teritorijoje sprogo dronas. Šeši žmonės buvo sužeisti, o būstinės pastato siena iš dalies sugriauta.

„Geltona“ yra antrasis nustatytos skalės lygis. Iš viso jų yra trys: aukštas – „mėlyna“, aukštas – „geltona“ ir kritinis – „raudona“.

18:29 „Amnesty International“ apgailestauja dėl ataskaitos sukelto „sielvarto ir pykčio“

Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ šeštadienį sakė „labai apgailestaujanti dėl sielvarto ir pykčio“, kilusių jai užfiksavus su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis kovojančių Ukrainos gynėjų įtariamus tarptautinės teisės pažeidimus.

„Nors visiškai laikomės savo išvadų, apgailestaujame dėl sukelto skausmo“, – sakoma organizacijos pareiškime.

„Jokie mūsų užfiksuoti Ukrainos pajėgų veiksmai niekaip nepateisina Rusijos pažeidimų“, – priduriama jame.

Ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje „Amnesty International“ paminėjo incidentus 19-oje miestų ir miestelių, kai ukrainiečių pajėgos tikriausiai sukėlė pavojų civiliams, įrengdamos bazes gyvenamuosiuose rajonuose.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Amnesty International“ išvadas prilygino bandymui suversti kaltę aukoms.

„Amnesty International“ ataskaita išprovokavo įtūžį Ukrainoje. Organizacijos padalinio Ukrainoje vadovė atsistatydino, apkaltinusi šią grupę atkartojant Kremliaus propagandą.

17:27 Švedija jungiasi prie Ukrainos karių mokymo programos

Švedijos gynybos ministerija paskelbė, kad ji prisijungs prie šalių, dalyvaujančių Ukrainos karių mokymuose Jungtinėje Karalystėje, sąrašo.

Švedijos vyriausybės spaudos tarnybos duomenimis, kariniai instruktoriai mokys Ukrainos kovotojus ir Jungtinėje Karalystėje bus nuo 2022 m. rugpjūčio 12 d. iki gruodžio 31 d.

„Švedija dalyvauja šiame darbe, o švedų instruktoriai prisidės prie Ukrainos gynybos pajėgumų stiprinimo“, – sakė Peteris Hultqvistas, Švedijos gynybos ministras.

Pasak „Sky News“, Švedijos, Kanados ir Nyderlandų sprendimą prisijungti prie programos pasveikino JK gynybos sekretorius Benas Wallace'as.

Pagal Didžiosios Britanijos vadovaujamą mokymo programą per kelias savaites bus apmokyta iki 10.000 Ukrainos karių. Programoje dalyvauja apie 1.050 britų karių.

17:23 Nuo karo pradžios sugriauta 3,5 mln. ukrainiečių namų

Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusijos okupantai iš daugiau kaip 3,5 mln. ukrainiečių atėmė būstą, skelbia Ukrainos prezidento inicijuota labdaros organizacija „United24“.

Pasak jos, per apšaudymą okupantai 60 kartų dažniau taikosi į civilius objektus nei į karinę infrastruktūrą.

„Šiandien Mariupolyje, Charkive, Černigive, Bučoje, Sjevjerodonecke ir Lysičanske sugadinta arba sunaikinta daugiau kaip 50% gyvenamojo fondo. Be namų liko daugiau kaip 3,5 mln. ukrainiečių“, – teigia „United24“.

Visoje Ukrainoje Rusijos pajėgos taip pat apgadino daugiau kaip 830 sveikatos priežiūros įstaigų, 2.129 švietimo įstaigas ir daugiau kaip 530 kultūros ir meno objektų.

17:08 Rusija: sunaikinta 45.000 tonų NATO siųstos amunicijos

Netoli Mykolajivo sunaikintas arsenalas su 45.000 tonų NATO šalių siųstų šaudmenų, sekmadienį pranešė Igoris Konašenkovas, Rusijos Gynybos ministerijos atstovas, rašo „Interfax“.

Be to, buvo sunaikinti penki šaudmenų sandėliai, vienas iš jų – netoli Dačnės Donecko srityje.

Ministerijos atstovas taip pat pranešė, kad netoli Chasov Jaro kaimo (apsišaukėliškoje Donecko liaudies respublikoje) buvo sunaikintas raketų „žemė-oras“ sistemos „Buk-M1“ paleidimo įrenginys.

Agresorės gynybos ministerija taip pat teigia nukovusi 300 Ukrainos karių.

„Rusijos priešlėktuvinės gynybos priemonės per naktį numušė aštuonis Ukrainos bepiločius orlaivius Krasnojės, Červonij Jaro, Dibrovnės, Petropavlovkos vietovėse Charkivo srityje, Staromykhailivkos, Rivnės, Malinovkos ir Donecko miestuose. Vienas daugkartinio raketų paleidimo sviedinys taip pat buvo perimtas netoli Kamenkos, Charkivo srityje“, – sakė I. Konašenkovas.

Jis teigė, kad nuo specialiosios karinės operacijos pradžios iš viso sunaikinti 263 orlaiviai, 145 sraigtasparniai, 1.701 bepilotis orlaivis, 362 priešlėktuvinės raketų sistemos, 4.262 tankai ir kitos šarvuotos kovos mašinos, 789 kovinės mašinos MLRS, 3.273 lauko artilerijos ir minosvaidžių patrankos ir 4.756 specialiosios karinės transporto priemonės.

VŽ primena, kad nei Ukraina, nei Rusija savo pačių nuostolių neskelbia, o nepriklausomai patikrinti skaičių šiuo metu neįmanoma.

16:20 Radiacijos lygis aplink Zaporižią normalus

Oleksandras Staruchas, Zaporižios regioninės karinės administracijos pirmininkas, teigia, kad radiacinis fonas pačioje Zaporižios atominės elektrinės (AE) teritorijoje ir Energodaro mieste yra normalus.

„Norėčiau visus nuraminti, kad matavimai atliekami pačioje aikštelėje ir Energodare. 8-12 mikrorentgenų – taip, kaip ir turėtų būti. Tačiau tai nereiškia, kad šie okupantai negali ko nors padaryti“, – per telemaratoną sakė O. Staruchas, kurį cituoja „Unian“.

Jis taip pat įvertino, kad tarptautinių organizacijų veiksmingumas dėl Rusijos okupantų veiksmų Zaporižios AE yra labai mažas, nes jos nevykdo joms pavestų funkcijų.

„Situacija reikalauja realaus atsako, o ne tarptautinių organizacijų, kurios yra už tai atsakingos, susirūpinimo“, – sakė jis.

15:07 Ukrainoje sulaikyta daugiau kaip 1.600 diversantų

Nuo karo Ukrainoje pradžios buvo sulaikyta daugiau kaip tūkstantis žmonių, kurie, tikėtina, dalyvavo sabotažinėje veikloje, paskelbė šalies Vidaus reikalų ministerija.

„Per 164 karo Ukrainos teritorijoje dienas buvo sulaikyta daugiau kaip 1.600 asmenų, galimai dalyvavusių ardomojoje veikloje. Savo „Facebook“ paskyroje dažnai rašau apie sabotažininkų bendrininkus“, – nacionalinio teletilto metu sakė Jevhenas Jeninas, vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas.

Pasak jo, kolaborantai ir diversantų bendrininkai sutinka bendradarbiauti su rusais už 5.000-10.000 grivinų (apie 130-260 Eur). Už tam tikrą mokestį išdavikai teikia informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas, kelio užkardas, taip pat informuoja apie raketų dislokavimo vietas.

Kolaborantams gresia 15 metų kalėjimo.

Anksčiau Ukrainos saugumas išaiškino verslininkus, kurie pardavinėjo Ukrainos pasus Rusijos diversantams už 4.000 USD.

14:33 Ukrainiečiai nukovė aukšto rango FSB karininką

Ukrainoje nukautas aukšto rango Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūnas Nikolajus Gorbanas. Jis buvo Rusijos specialiųjų tarnybų centro pulkininkas leitenantas, skelbia „Unian“.

Apie tai savo „Telegram“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas Anatolijus Stefanas.

„Rusijos FSB specialiosios paskirties centro pulkininkas leitenantas Nikolajus Gorbanas žengė „geros valios žingsnį“ – oficialiai denacifikuotas ir demilitarizuotas. Šlovė tautai, mirtis priešams!“ – pažymėjo A. Stefanas.

Ukrainiečių žurnalistas Antonas Pavliuška pažymėjo, kad N. Gorbanas buvo nukautas rugpjūčio 2 d. Jis kariavo Sirijoje ir turi du „Drąsos ordinus“.

14:25 Pirmos ukrainietiškų grūdų siuntos pristatymas į Libaną atidėtas

Pirmoji ukrainietiškų grūdų siunta iš Odesos pagal svarbų susitarimą dėl Maskvos jūrinės blokados Juodojoje jūroje atšaukimo sekmadienį turėjo būti atgabenta į Libaną, bet jos pristatymas buvo atidėtas, pranešė vienas libaniečių ministras ir Ukrainos ambasada.

Vėlavimo priežastis kol kas neaiški. Informacija jūrų eismą stebinčioje svetainėje „Marine Traffic“ rodo, kad Siera Leonėje įregistruotas krovinių laivas „Razoni“ yra išmetęs inkarą Viduržemio jūroje netoli Turkijos.

Plačiau skaitykite čia.

14:15 K. Volkeris: Rusija jau panaudojo 50% savo išteklių

Rusija kare jau panaudojo 50% savo išteklių, sako Kurtas Volkeris, buvęs JAV ambasadorius NATO ir buvęs specialusis atstovas Ukrainoje.

Ukrainos žurnalistams jis kalbėjo, kad kariaudama Maskva prarado nemažai išteklių, todėl perėjo prie mažiau tikslių ginklų naudojimo, rašo tsn.ua.

„Rusija jau panaudojo apie 50% šiais ginklais apmokytos savo kariuomenės. Jų kariniai pajėgumai smarkiai sumažėjo. Tai gerai, bet dabar jie pradėjo naudoti ne tokius tikslius ginklus ir daugiau smūgiuoja į civilius taikinius. Bet, kita vertus, jie pataiko mažiau“, – pažymėjo jis.

Be to, anot jo, Rusija neturi galimybių kurti naujų ginklų, nes neturi pakankamai mikroschemų ar kitų technologijų. Dabar jie kovoja maksimaliai išnaudodami savo galimybes.

„Tuo pat metu Ukraina turi didelius pajėgumus savo sandėlyje, daug žmonių, kurie pasirengę kovoti už savo šalį, galimybę gauti ginklų iš už šalies ribų. Laikas bėga ne Rusijos naudai“, – apibendrino jis.

Jo vertinimu, Rusijos vyriausybė, ypač prezidentas Vladimiras Putinas, nenori skelbti visuotinės mobilizacijos, nes tai gali destabilizuoti padėtį šalyje.

„V. Putinas taip pat surinko daug žmonių iš regionų karui Ukrainoje. O Maskvos, Sankt Peterburgo ir pasienio teritorijų beveik neliečia, kad sukurtų iliuziją, jog viskas gerai. Jei įvyks visuotinė mobilizacija, tai jam sukels naujų problemų“, – sako K. Volkeris.

13:55 M. Podoliakas: mums reikia priešlėktuvinių sistemų

Ukrainai reikia tiekti kuo daugiau modernių ginklų ir šalis tikisi aktyvaus Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo dalyvavimo sprendžiant šį klausimą, interviu „Tagesspiegel“ sako Mychailas Podoliakas, Ukrainos prezidento patarėjas.

Jis pabrėžė, kad šaliai reikia tolimojo nuotolio artilerijos ir daugkartinio paleidimo raketų sistemų, kurios leistų veiksmingai likviduoti priešo logistikos ir aprūpinimo sandėlius. Be to, pabrėžė M. Podoliakas, reikia daugiau bepiločių orlaivių.

„Priešlėktuvinės sistemos, tokios kaip IRIS-T, kurias Vokietija paskelbė esanti pasirengusi tiekti, padės geriau apsaugoti mūsų miestus nuo atakų iš oro erdvės. Jų reikia daugiau, kad apsaugotume bent jau Kyjivą, Charkivą, Dniprą, Nikolajyvą ir Odesą“, – sakė jis.

M. Podoliakas paaiškino, kad Ukrainai reikia padidinti šarvuočių skaičių, kad, Rusijai atsitraukus, galėtų judėti giliau į priešo kontroliuojamas teritorijas.

Patarėjas taip pat teigė, kad viena iš priežasčių, dėl kurių buvo nutrauktos derybos su Rusija, buvo okupantų žiaurumai Bučoje. Pasak jo, Rusija nori šešiems mėnesiams įšaldyti konfliktą, kad į fronto liniją galėtų įtraukti naujų karių ir ginklų.

„Jei Vakarai pavargs nuo karo, Rusija vėl smogs iš visų jėgų“, – pareiškė M. Podoliakas.

13:44 Ukraina: į Zaporižios AE naktį paleistos dar trys raketos

Praėjusią naktį Rusijos pajėgos vėl paleido raketas į Zaporižios atominę elektrinę (AE) ir pataikė tiesiai į aikštelę, esančią šalia elektrinės panaudoto branduolinio kuro sausosios saugyklos, sekmadienį pranešė valstybinė energetikos kompanija „Energoatom“.

Kompanijos ataskaitoje teigiama, kad dėl priešo raketų atakų buvo sugadinti trys radiacijos stebėsenos jutikliai aplink AE teritoriją. Todėl laiku nustatyti ir reaguoti į radiacinės situacijos pablogėjimą ar radiacijos nuotėkį iš panaudoto branduolinio kuro konteinerių kol kas neįmanoma.

„Šį kartą stebuklingai pavyko išvengti branduolinės katastrofos, tačiau stebuklai negali tęstis amžinai. Būtina skubiai nutraukti Rusijos branduolinių teroristų veiksmus ir išgelbėti Ukrainą bei pasaulį nuo branduolinės katastrofos. Todėl dar kartą pabrėžiame būtinybę skubiai išvesti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos civilinio branduolinio objekto – Zaporižios AE – teritorijos ir nustatyti demilitarizuotą zoną šalia didžiausios Europoje atominės elektrinės“, – ragina „Energoatom“ atstovai.

Plačiau skaitykite čia.

13:17 Vakarai įtariai žiūri į šiltėjančius Turkijos ir Rusijos santykius

Šeši Vakarų šalių pareigūnai „Financial Times“ sakė, kad jiems kelia susirūpinimą penktadienį po keturias valandas trukusio susitikimo Sočyje Turkijos ir Rusijos vadovų duotas pažadas plėsti bendradarbiavimą prekybos ir energetikos srityse.

Jos įspėja apie didėjantį pavojų, kad NATO valstybę narę gali ištikti baudžiamosios atsakomosios priemonės, jei ji padės Rusijai išvengti sankcijų.

Plačiau skaitykite čia.

12:29 Ukrainoje – tik vienas regionas, nesulaukęs smūgių

Nuo Rusijos invazijos pradžios Černivcių regione neužfiksuotas nė vienas raketos smūgis, ir tai vienintelė teritorija Ukrainoje, kuri nebuvo atakuota, praneša Ukrainos Vidaus reikalų ministerija.

Tuo pat metu yra regionų, kuriuose užfiksuota tūkstančiai raketų atakų, pažymėjo Jevhenas Jeninas, vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Luhansko sritis buvo apšaudyta keturis tūkstančius kartų.

„Jei kalbėtume apie tuos regionus, kurie labiausiai kenčia nuo Rusijos apšaudymų, tai Donecko regionas, kuris buvo apšaudytas daugiau nei 3.000 kartų, Luhansko regionas – 4.000 kartų, Nikolajyvo regionas – 700 kartų. Lieka vienas regionas, kuris, ačiū Dievui, dar nenukentėjo – Černivcių“, – sakė J. Jeninas.

Kaip anksčiau pranešė „Unian“, šeštąjį plataus masto invazijos į Ukrainą mėnesį Rusijos okupantams pavyko užimti tik pietrytinį Peskų gyvenvietės pakraštį Donecko srityje. Priešų pajėgos surengė keletą nesėkmingų antžeminių atakų, bandydamos pralaužti Ukrainos gynybinę liniją Avdejevkos-Donecko rajone.

11:53 Atakuotas Slavianskas

Rusijos okupacinės pajėgos smogė Slaviansko, esančio Donecko srityje, centrui. Apie tai savo „Facebook“ puslapyje pranešė meras Vadimas Liachas.

„Sekmadienis, rugpjūčio 7 d. Po kelių ramių dienų vėl apšaudomas miestas. Šį kartą buvo apšaudytas privatus sektorius beveik Slaviansko centre. Laimei, sužeistųjų ir aukų nebuvo. Pasirūpinkite savimi! Laikykitės. Mes esame kartu!“ – rašė jis.

11:50 Ukrainos statistika apie Rusijos praradimus

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio šabo duomenimis, per pastarąją parą žuvo dar 300 Rusijos karių, nuo karo pradžios iš viso 42.200.

VŽ primena, kad nei Ukraina, nei Rusija savo pačių nuostolių neskelbia, o nepriklausomai patikrinti skaičių šiuo metu neįmanoma.

Generalinis štabas atnaujino Rusijos praradimų statistiką:

Nukauta apie apie 42.200 (300 per pastarąją parą) karių,

tankai – 1.805 (+3);

šarvuotos kovos mašinos – 4.055 (+4);

artilerijos sistemos – 958 (+3);

daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai – 260 (+0);

priešlėktuvinės gynybos sistemos – 132 (+5);

orlaiviai – 223 (+0);

sraigtasparniai – 191 (+0);

bepiločiai orlaiviai – 750 (+6);

sparnuotosios raketos – 182 (+0);

laivai – 15 (+0);

ransporto priemonės ir autocisternos – 2.978 (+8);

specialioji įranga – 86 (+1).

11:40 Iki šiol atkovota 1.060 Ukrainos gyvenviečių

Nuo Rusijos invazijos pradžios buvo atkovota daufiau nei tūkstantis Ukrainos gyvenviečių.

„Iš viso jau išlaisvinta 1.060 gyvenviečių, iš kurių absoliučią daugumą reikia iš esmės atkurti, išminuoti ir pastatyti socialinius objektus“, – šeštadienį vakarinio vaizdo kreipimosi metu kalbėjo Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas. Jį cituoja „Unian“.

Plačiau skaitykite čia.

11:30 Atakuotas Kramatorskas

Rusijos pajėgos smogė Kramatorsko pramoninei zonai, savo „Facebook“ paskyroje pranešė miesto, esančio Donecko srityje, meras Oleksandras Gončarenko.

„Neramus rytas Kramatorske – smūgis į pramoninę zoną. Jie taip pat apšaudė kaimyninį Slavianską, pataikydami į privatų sektorių. Laimei, aukų nebuvo“, – rašė jis.

Liepos 21 d. Rusijos pajėgos iš „Iskander“ apšaudė Kramatorską, sunaikino mokyklą ir 85 privačius namus. Iš po sugriautos mokyklos griuvėsių buvo ištraukti trijų žuvusiųjų kūnai, primena „Unian“.

11:23 Britų žvalgyba: Rusijos armija vienaip ar kitaip neteko 16 vadų

Prasti Rusijos ginkluotųjų pajėgų rezultatai lėmė, kad nuo karo pradžios greičiausiai buvo atleisti mažiausiai šeši Rusijos kariniai vadai, sekmadienio apžvalgoje savo tvirterio paskyroje paskelbė Jungtinės Karalystės žvalgyba.

„Labai tikėtina, kad Rusijos Rytų ir Vakarų karinių apygardų vadai neteko savo vadaviečių. Iš Rytų karinės apygardos vado pareigų 2022 m. gegužės mėn. buvo atleistas generolas pulkininkas Aleksandras Čaiko. Generolas pulkininkas leitenantas Aleksandras Žuravlevas, vadovavęs Vakarų karinei apygardai nuo 2018 m., nedalyvavo 2022 m. liepos 31 d. Sankt Peterburge vykusioje Rusijos karinio jūrų laivyno dienoje ir labai tikėtina, kad jį pakeitė generolas leitenantas Vladimiras Kočetkovas“, – rašoma JK žvalgybos pranešime.

Pasak jos, vėliau buvo atšauktas generolas Aleksandras Vladimirovičius Dvornikovas, kuriam buvo pavesta vadovauti operacijai Ukrainoje, o generolas Sergejus Surovikinas iš generolo Genadijaus Valerjevičiaus Židko perėmė vadovavimą Pietinei pajėgų grupei.

Prie šių atleidimų prisidėjo ir mažiausiai 10 Rusijos generolų, žuvusių mūšio lauke Ukrainoje. Tikėtina, kad bendras poveikis vadovavimo nuoseklumui prisideda prie Rusijos taktinių ir operatyvinių sunkumų, mano JK žvalgybininkai.

10:56 Ukrainos uostus paliko 4 pakrauti laivai

Pagal liepos 22 d. Turkijoje pasirašytą susitarimą dėl grūdų eksporto koridoriaus iš Odesos ir Černomorsko uostų Ukrainoje išplaukė dar 4 laivai.

„Mustafa Necati“ gabena 6.000 tonų saulėgrąžų aliejaus ir vyksta į Italiją;

„Star Helena“ gabena 45.000 tonų saulėgrąžų žiedynų ir vyksta į Kiniją;

„Glory“ gabena 66.000 tonų kukurūzų ir atvyks į Stambulą;

„Riva Wind“ gabena 44.000 tonų kukurūzų ir vyksta į Iskenderuną Turkijoje.

Šeštadienį dar 3 laivai išplaukė iš Odesos ir Černomorsko uostų.

Plačiau skaitykite čia.

10:29 Rusija: Zaporižios AE kritinė infrastruktūra apsaugota

Zaporižios atominės elektrinės (AE) kritinė infrastruktūra nenukentėjo, sako Michailas Mizincevas, Rusijos nacionalinio gynybos valdymo centro (NAMC) vadovas, kurį cituoja „Interfax“.

Rusija teigia, kad šeštadienį jos kontroliuojamos AE apšaudymą vykdė Ukrainos pajėgos. Šios tikina, kad itin svarbią elektrinę atakavo Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija privalo būti patraukta atsakomybėn už šį „teroro aktą“.

Pasak M Mizincevo, per AE apšaudymą buvo apgadintos dvi aukštos įtampos elektros linijos ir vandentiekis, daugiau nei 10.000 Zaporižios srities gyventojų liko be elektros ir vandens tiekimo.

„Įvykus avarijai Zaporižios AE, įvyktų pasaulinė technogeninė katastrofa, kuri pagal radioaktyviosios taršos mastą gerokai viršytų Černobylio ir Fukušimos atominių elektrinių avarijų padarinius“, – sekmadienį spaudos konferencijos metu kalbėjo A. Mizincevas.

09:58 Priverstinė mobilizacija okupuotose teritorijoje

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba teigia, kad Rusijos pajėgos okupuotose teritorijose pradėjo naują mobilizacijos etapą, skelbia „Unian“.

Pasak Ukrainos žvalgybos, formuojami Rusijos okupacinių pajėgų 2-ojo armijos korpuso (Luhanske) struktūriniai motorizuotųjų šaulių batalionai, o esamų batalionų kovinis pajėgumas atkuriamas.

Batalioną sudaro apie 700 karių.

Žvalgybos duomenimis, du autobusai su vyrais, kurių dauguma – krovėjai, iš Luhansko turgaus buvo išvežti per 40 minučių. Alčevske vyrai buvo išvežti viduryje gatvės: „Gyventojai pasipiktinę, vyrai slapstosi.“

Vyriausioji žvalgybos valdyba pažymi,a kad daugelyje vietovių tebevyksta visiška priverstinė mobilizacija. Pavyzdžiui, Chrustalnyj miesto gatvėse padaugėjo patrulių, o vyrai be jokio paaiškinimo vedami į karinę įskaitą. Toliau vykdomi reidai į įmones ir komercines įstaigas, kuriose dirba karinei tarnybai tinkami vyrai.

„Tuo pat metu tarp jau mobilizuotų vyrų plinta nepasitenkinimas dėl siaubingo okupacinės kariuomenės vadovybės požiūrio į vietinį personalą. Ypač plinta informacija, kad rusams išduodamos modernios neperšaunamos liemenės ir šalmai, o vietiniams išduodama 1941-1945 m. pavyzdžio amunicija“, – pridūrė žvalgybos tarnyba.

09:22 Verbuoja į karą

Esami Rusijos kariniai daliniai ir Rusijos nacionalinė gvardija („Rosgvardija“) toliau verbuoja savanorius, kad sustiprintų esamus karinius dalinius, pastebi JAV įsikūręs Karo tyrimų institutas (Institute for the Study of War, ISW).

„Rosgvardija“ paskelbė darbo skelbimus šauliams ir vairuotojams Ingušijos Respublikoje, siūlydama 45.000-50.000 rublių (apie 750-820 USD) pradinį mėnesinį atlyginimą su reikalavimu būti pasirengusiems dalyvauti „specialiojoje karinėje operacijoje“ Ukrainoje.

Plačiau skaitykite čia.

08:50 Nužudytas prorusiškas pareigūnas

Promaskvietiška rusų okupuoto Chersono regiono valdžia pranešė apie pareigūno nužudymą.

Kachovkos rajono, esančio maždaug už 80 km į rytus nuo Chersono miesto, administracijos vadovo pavaduotojas Vitalijus Huras, kuris šeštadienį buvo pašautas, ligoninėje mirė, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.

Naujienų agentūra TASS citavo rusų primestos Chersono administracijos vadovo pavaduotojos Jekaterinos Gubarevos pranešimą „Telegram“ kanalu, kad V. Huras „nuo sužeidimų mirė“.

Pranešime sakoma, kad V. Huras buvo užpultas savo namuose, į jį kelis kartus šauta.

Birželio mėnesį tame pačiame rajone buvo nužudytas kitas Maskvos paskirtas pareigūnas. Skelbta, kad jo automobilyje buvo padėta bomba.

Per kelis pastaruosius mėnesius buvo pranešta apie keletą mėginimų nužudyti prorusiškų administracijų pareigūnus Ukrainos srityse, okupuotose Rusijos pajėgų nuo invazijos pradžios vasario gale.

08:40 Puola keliomis kryptimis

Šeštadienį rusų pajėgos bandė pralaužti Ukrainos pajėgų gynybą Donecko srityje, Spartako–Avdijivkos, Veseloje– Peskų ir kelių kitų gyvenviečių kryptimis, tačiau Ukrainos kariai padarė didelių nuostolių ir juos nustūmė atgal, apibendrindamas rugpjūčio 6-ąją sekmadienį pranešė šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Voluinės ir Polesės kryptimis padėtis nepasikeitė: išliko grėsmė, kad iš Baltarusijos teritorijos ir oro erdvės gali būti vykdomi Rusijos pajėgų raketų ir oro smūgiai.

Seversko kryptimi priešas vykdė artilerijos atakas prie Janžulovkos, Mykolajivkos ir tilto Černigivo srityje, taip pat prie Novaja Hutos Sumų srityje.

O Charkovo kryptimi Rusijos pajėgos „aktyvių puolamųjų operacijų nevykdė“ tačiau pasitelkė patrankų ir raketų artileriją, kad bombarduotų Prudyankos, Duvankos, Zolochivo ir dar 27 gyvenvietes. Taip pat vykdė oro antskrydžius netoli Aukštutinio Saltovo, Lebedinų ir Husarovkos.

„Priešas puola keliais frontais vienu metu“, – apibendrina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

08:00 ES smerkia Rusijos karinius veiksmus aplink Zaporižios AE

ES užsienio politikos vadovas Josephas Borrellis apkaltino Rusijos karius „rimtai ir neatsakingai pažeidus atominės saugos taisykles“.

„Ir tai dar vienas pavyzdys, kaip Rusija nepaiso tarptautinių normų. Tarptautinė atominės energetikos agentūra turi gauti priėjimą“, – „Twitter“ šeštadienį parašė J. Borrellis.

AP / „Scanpix“ nuotr.