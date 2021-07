Per pastarąją parą sulaikyta 60 neteisėtų migrantų

Arno Strumilos („15min“) nuotr.

Nuo sekmadienio ryto iki pirmadienio ryto, pirminiais duomenimis, sulaikyta 60 neteisėtai Baltarusijos ir Lietuvos sieną kirtusių migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Jos teigimu, šeštą parą iš eilės migrantų skaičius neviršijo 100.

Tačiau premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad situacijos pasienyje su Baltarusija tikrai negalima vadinti gerėjančia.

„Aš tikrai susilaikyčiau nuo tokių vertinimų, nes klausimas, ką su kuo norime palyginti. Jei lyginsime dieną su diena, yra dienų, kai skaičius mažesnis, tačiau mes turime prisiminti, kad vien per liepos mėnesį žmonių, kurie nelegaliai kirto sieną, yra daugiau nei per visą birželio mėnesį, o per visą birželio mėnesį atitinkamai buvo daugiau nei per visus mėnesius nuo metų pradžios kartu sudėjus“, – pirmadienį interviu Lietuvos radijui sakė I. Šimonytė.

Iš viso pasienyje su Baltarusija iki šiol sulaikyti 1.676 užsieniečiai, daugiausia – Druskininkų savivaldybės ribose (518), Ignalinos rajone (316), Varėnos (313), Šalčininkų (234).

Neteisėti migrantai jau anksčiau buvo apgyvendinti Alytaus miesto ir rajono, Ignalinos, Varėnos bei Lazdijų rajonų savivaldybių suteiktose patalpose.

Sulaikytųjų apgyvendinimas vyksta ir VSAT Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, Pasieniečių mokykloje Medininkuose bei VSAT užkardose, o nelydimi nepilnamečiai perkeliami į Pabėgėlių priėmimo centrą Rukloje.

Sulaikytiems užsieniečiams atliekami testai dėl COVID-19, o kol laukiama rezultatų, šie asmenys izoliuoti.

Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuotas Migracijos departamentas.

Vyriausybė dėl smarkiai išaugusios neteisėtos migracijos į Lietuvą yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.

Šiemet į Lietuvą atvykusių neteisėtų migrantų skaičius yra daugiau kaip 20 kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 805. Taip pat sulaikyti 195 Kongo, 121 Kamerūno, 77 Gvinėjos, 68 Irano bei kitų šalių piliečiai.

Dalies migrantų pilietybes pasieniečiai dar tikslina, nes daugelis jų neturi dokumentų. Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai.

Be to, pasieniečiams padeda pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ bei Estijos pareigūnai.

Minsko režimas tvirtina migrantų Baltarusijos teritorijoje nebestabdantis dėl Europos Sąjungos sankcijų.

