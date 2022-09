Lietuvos paštas trečdaliu didina savo paštomatų tinklą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Augant „LP express“ paštomatų tinklo populiarumui, iki metų pabaigos jį siekiama beveik trečdaliu – iki 365 vienetų.

Apie tai pranešantis Lietuvos paštas nurodo matantis augantį tokios paslaugos poreikį: per pirmuosius septynis šių metų mėnesius per „LP express“ paštomatus išsiųstų siuntų kiekis buvo 9% didesnis, nei per tą patį 2021-ųjų laikotarpį.

Prieš 10 metų pradėtais naudoti šio tinklo paštomatais dabar aptarnaujama maždaug 70% visų „LP express“ siuntų.

Lietuvos pašto pranešime cituojama Asta Sungailienė, generalinė direktorė, tvirtina, kad „naudojimasis paštomatais ateityje neišvengiamai populiarės“, todėl paštomatų tinklas bus ir toliau plečiamas.

Bendrovė taip pat praneša, kad pastaruoju metu gyventojai paštomatus vis aktyviau naudoja ir kaip erdvę daiktams saugoti. Aiškinama, kad šią paslaugą pamėgo tiek smulkieji verslininkai ir daiktų mainymosi platformų vartotojai.

Skaičiuojama kad per pirmus septynis 2022 m. mėnesius „LP express“ paštomatų siūloma daiktų saugojimo paslauga, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pasinaudojo 40% daugiau klientų.

Taip pat pastebima, kad pastaruoju metu siuntų gabenimas paštomatais populiarėja mažesniuose miestuose. Jeigu 2021 m. 6 iš 10 daugiausiai siuntų sulaukusių paštomatų buvo Vilniuje, tai šįmet populiariausiųjų dešimtuke yra tik vienas sostinėje esantis paštomatas.

„Itin ženkliai“ išaugo naudojimasis „LP express“ paštomatais Telšiuose, Palangoje, Klaipėdoje, Gargžduose ir Kaune.

Šiuo metu per Lietuvoje veikiančius 285 Lietuvos pašto valdomo tinklo paštomatus vienu metu gali keliauti daugiau nei 44.000 siuntų.

VŽ rašė, kad intensyvią paštomatų plėtrą numato visos Lietuvoje veikiančios didžiosios siuntų bendrovės. O pernai 6,4 mln. Eur nuostolį patyręs Lietuvos paštas praėjusią gegužę paskelbė dėl besikeičiančios pajamų struktūros – mažėjančių tradicinių pašto paslaugų poreikio ir augančio paštomatų populiarumo ketinantis atleisti 600 darbuotojų.

