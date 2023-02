Šiaulių bankui ir „Invaldai INVL“ leista sujungti mažmeninius verslus

Verslo centras „Sqveras“.

Konkurencijos taryba leido Šiaulių bankui netiesiogiai įsigyti bendrovės „Invalda INVL“ mažmeninius investicinių fondų valdymo ir pensijų fondų valdymo verslus Lietuvoje bei „INVL Life“ gyvybės draudimo verslą trijose Baltijos šalyse ir perimti vienvaldę šių verslų kontrolę.

Taip pat duotas leidimas įsigyti „INVL Financial Advisors“ valdomą turtą, trečiadienį pranešė taryba.

Šiaulių bankas ketina netiesiogiai – per naujai steigiamą įmonę „SB Asset Management“ – įsigyti „Invaldos INVL“ mažmeninius investicinių fondų valdymo ir pensijų fondų valdymo verslus Lietuvoje.

Be to, netiesiogiai, per gyvybės draudimo bendrovę „SB draudimas“, įsigyti „INVL Life“ per Lietuvos, Latvijos ir Estijos filialus vykdomą gyvybės draudimo verslą.

Kad būtų galima minėtus verslus valdyti ir administruoti, Šiaulių bankas planuoja įsigyti finansų maklerių įmonės „INVL Financial Advisors“ valdomą turtą, reikalingą šiam verslui.

Pernai lapkritį pranešta, kad Šiaulių bankas bei „Invalda INVL“ pasirašė 40,2 mln. Eur vertės mažmeninio verslo jungimo sutartį.

Skelbta, jog verslai jungiami siekiant sukurti naują finansų rinkos dalyvį, didinantį konkurenciją užsienio kapitalo institucijų dominuojamoje rinkoje. Sandorį užbaigti planuojama 2023 metų pabaigoje.

