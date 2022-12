Rusija gamtinių dujų eksportą šiemet sumažino beveik perpus

Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Rusija gamtinių dujų eksportą vamzdynais už NVS ribų 2022-aisiais eksportuos 46% mažiau nei praėjusiais metais – 100,9 mlrd. kubinių metrų, skelbia Vokietijos visuomeninis transliuotojas „Deutsche Welle“, cituodamas koncerno „Gazprom“ vadovą Aleksejų Milerį.

Tai mažiausios eksporto apimtys nuo „Gazprom“ suformavimo pradžios – net ir 1990 metais šis eksportas siekė 110 mlrd. kubų.

Tiekimas vien tik į Europos Sąjungą sunyko 58% – nuo 146 mlrd. kubų pernai iki maždaug 61 mlrd. kubų šiemet.

Rusijos verslo leidinys „Kommersant“ tvirtina, kad kitąmet Rusijos gamtinių dujų eksportas gali sumenkti iki 75 mlrd. kubų su sąlyga, jei į Kiniją jis sieks 25 mlrd. kubų, o tiekimas į Turkiją ir ES išliks šių metų lygyje.

Anot jo, šiuo metu „Gazprom“ į ES tiekia apie 68 mln. kubinių metrų dujų per parą – tik per Ukrainą, ir šių apimčių kol kas neįmanoma gerokai padidinti, nebent būtų vėl įjungtas per Baltarusiją nutiestas tranzitinis dujotiekis „Jamalas-Europa“ arba padidintas tranzitas per Ukrainą, o tai mažai tikėtina, esant dabartinei geopolitinei padėčiai.

Rusiją pagal dujų tiekimą į ES pirmąkart aplenks JAV, kurios šiemet jų į Europą eksportavo apie 56 mlrd. kubų suskystintų pavidalu.

Mažėjant dujų eksportui, „Gazprom“ priverstas mažinti gavybą. Šiemet ji bus penktadaliu kuklesnė pernai pernai, turėtų siekti 412,6 mlrd. kubų. Tai bus naujas gavybos antirekordas, „pagerinantis“ 2015-aisiais užfiksuotą (418,5 mlrd. kubų).

