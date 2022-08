„Ignitis grupė“ didina metų prognozę ir siūlo 0,624 Eur dividendus

Darius Maikštėnas, „Ignitis grupė“ vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Ignitis grupė“ pirmąjį pusmetį skaičiuoja beveik ketvirčiu geresnį rezultatą, tačiau pastebi itin išaugusius grynojo apyvartinio kapitalo srautus. Gerinama visų metų perspektyva ir siūlomi 0,624 Eur dividendai.

„Visas energetikos sektorius Europoje susiduria su ypač dideliais iššūkiais – augančios gamtinių dujų ir elektros energijos kainos lemia vis didesnį apyvartinio kapitalo poreikį, dėl ko tenka vis daugiau lėšų skolintis. Tai, kad laiku investavome į žaliąją gamybą Lenkijoje bei toliau investuojame Lietuvoje ir visame regione, padeda subalansuoti rinkos spaudimą“, – bendrovės pranešime cituojamas Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas.

AB „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA pirmąjį 2022 m. pusmetį siekė 206,5 mln. Eur, 23,4% daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Geresnį rezultatą daugiausiai lėmė bendrovės atsinaujinančios energetikos („žaliosios gamybos“) segmentas – Lenkijoje veiklą pradėjęs Pomeranijos vėjo parkas ir geresni veikiančių pajėgumų rezultatai.

Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA sudarė beveik 60% grupės bendro 2022 m. I pusm. rezultato, o pelno dalis didėjo iki 92,3%.

Neigiamas poveikis užfiksuotas energijos tiekimo ir tradicinės energijos gamybos („sprendimų klientams“ ir „lanksčiosios gamybos“) segmentuose.

2022 m. I pusm. sprendimų klientams segmente užfiksuotas 4,7 mln. Eur koreguotas EBITDA nuostolis, o lanksčiosios gamybos segmento rezultatas sumažėjo dvigubai – iki 8,2 mln. Eur.

Be to, dėl ekstremalios situacijos energijos rinkose reikšmingai didėjo grupės grynasis apyvartinis kapitalas. Jis, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., didėjo 67% ir siekė 812,5 mln. Eur. Augimą daugiausiai lėmė mažesnės energijos kainos nustatytos reguliuojamų vartotojų tarife, lyginant su faktinėmis rinkos kainomis (reguliaciniai skirtumai), taip pat gamtinių dujų pirkimų iš „Gazprom“ sustabdymas, kurias nuo 2022 m. balandžio įmonių grupė pakeitė SkGD kroviniais. Dėl to didėjo gamtinių dujų atsargos.

Grynojo apyvartinio kapitalo augimas lėmė neigiamą laisvąjį pinigų srautą – 247,2 mln. Eur. Tik maža papildomo grynojo apyvartinio kapitalo dalis buvo finansuojama išaugusiu koreguotu EBITDA, didžioji jo dalis buvo finansuojama papildomomis paskolomis.

Tam užsitikrinome papildomas kredito linijas su bankais, kurių bendra suma siekia apie 500 mln. Eur. Dėl to grynoji skola didėjo iki 1,2 mlrd. Eur.

Verslo plėtra

Nuo 2021 m. pabaigos žaliosios gamybos naujų projektų portfelis plėtėsi papildomais 750 MW iki 2.2 GW. Tai daugiausiai lėmė plyno lauko investicijų portfelio, kuris didėjo apie 730 MW iki 900 MW, plėtra.

Taip pat pradėjome pirmojo Lietuvoje hibridinio saulės parko (22 MW, Tauragės saulės elektrinė) vystymą, o Silezijos vėjo parkas (50 MW) Lenkijoje pasiekė statybų etapą. Taip pat „Moray West“ jūrinio vėjo projektas (850–900 MW), kuriame valdome mažumos akcijų paketą (5 %), artimiausiais mėnesiais turėtų pasiekti galutinius vystymo etapus.

Tinklų segmente įmonių grupė pradėjo masinį skaitiklių diegimą. 2022 m. I ketv. sulaukėme ir išbandėme pirmuosius skaitiklius, o juos įdiegėme 2022 m. II ketv. Netrukus po to pradėjome ir masinį skaitiklių diegimą. Šį procesą ketinama užbaigti iki 2025 m. pab.

Grąža akcininkas ir 2022 m. prognozė

Pagal dividendų politiką, už 2022 m. I pusm. siūlome išmokėti 0,624 Eur dividendą už akciją, iš viso – 45,2 mln. Eur.

Jei juos patvirtins visuotinis akcininkų susirinkimas, metinis dividendinis pajamingumas (pirmadienio užsidarymo kaina) sieks 6,3% (antrą pusmetį išmokėti 0,6 Eur akcijai dividendai).

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 29 d.

Atsižvelgdami į stiprius žaliosios gamybos segmento rezultatus 2022 m. I pusm., tikimės, kad 2022 m. Koreguotas EBITDA sieks 360–420 mln. Po pirmojo šių metų ketvirčio bendrovė didino prognozę iki 330-360 mln. Eur.

