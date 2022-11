Prašo Seimo stabdyti žiniasklaidos savireguliacijos instituto pertvarką, kritikuoja LRT

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Daugiau kaip 100 žiniasklaidos priemonių, joms atstovaujančios asociacijos bei daugiau kaip 500 žurnalistų vienijančios profesinės sąjungos kreipėsi į visas Seimo frakcijas, prašydamos nesvarstyti ir nepriimti Kultūros komiteto teikiamų projektų, kuriais siūloma pertvarkyti žiniasklaidos savireguliacijos institutą – Visuomenės informavimo etikos komisiją (VIEK).

Tam prašoma užkirsti kelią, nes projektai pakoreguoti tik pagal visuomeninio transliuotojo LRT pasiūlymus, neįsiklausius į kitas organizacijas ir eliminuojant Seimo darbo grupėje parengtą kompromisinį VIEK pertvarkos modelį, priimtiną Lietuvos žurnalistų ir leidėjų organizacijoms.

Jei būtų pritarta Kultūros komiteto pateiktoms Visuomenės informavimo pataisoms, kurios pakoreguotos tik pagal LRT pasiūlymus, nuo 2023 m. gegužės 1 d. VIEK keistųsi iš pagrindų. Ją sudarytų 9 nariai – 3 Medijų tarybos atstovai, 1 – LRT, 2 – žurnalistų sąjungų ir 3 atstovai iš Visuomenės informavimo etikos asociacijos (VIEA), t. y. taip, kaip siūlo LRT, ir komisijoje nebeliktų daugumos žiniasklaidos organizacijų atstovų.

Būtent todėl susivienijusi žiniasklaida prašo parlamento grįžti prie Seimo darbo grupėje sutartos VIEK pertvarkos koncepcijos, pagal kurią šią komisiją sudarytų VIEA deleguojamų organizacijų atstovai, 1 LRT ir 3 Medijų tarybos atstovai.

Žiniasklaidos nuomone, būtent šis darbo grupėje sutartas modelis atstovauja šalies visos žiniasklaidos interesams, o ne pagal LRT norus patobulinta koncepcija, pabrėžiama išplatintame pranešime.

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininko Dainiaus Radzevičiaus teigimu, apmaudu, kad lapkričio 9 d. Kultūros komitetas, svarstydamas VIEK pertvarkos projektą, nepaisė gerosios teisėkūros praktikos ir, galima sakyti, net gudravo.

„Dalies pasiūlymų interesų grupėms net nebuvo leista pristatyti – išimtinė teisė suteikta tik Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai pristatyti bei argumentuoti savo pasiūlymus, kuriems iškart buvo pritarta balsuojant. Tuo tarpu kiti pasiūlymai net nebuvo svarstyti, nes nebebuvo jokios prasmės tai daryti, pritarus LRT siūlymams. Demokratinėje valstybėje, ypač svarstant žiniasklaidos savireguliacijos klausimus, neturi būti tenkinami kurios nors vienos grupės pasiūlymai. Juolab neturėtų būti rengiami pasirodymai Seimo Kultūros komitete su jau iš anksto numatytais aktoriais ir sprendimais, kitas organizacijas traktuojant tik kaip šou žiūrovus“, – sako D. Radzevičius.

Pasak Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA) pirmininkės Linos Bušinskaitės, aplinkybės, kuriomis priimtas sprendimas dėl naujos VIEK koncepcijos, neabejotinai silpnina žiniasklaidos savireguliacijos institutą ir savivaldą.

„Maža to, kyla ir didžiulė rizika pagrindinėms žiniasklaidos vertybėms – žodžio laisvei ir nepriklausomumui, nes iš savireguliacijos eliminuojama dauguma žiniasklaidos organizacijų, kurios nebeturės teisės dalyvauti komisijos veikloje, nagrinėjančioje skundus dėl žiniasklaidos etikos. Be to, tai diskredituoja ir Seimo darbo grupės veiklą, kurioje nuo praėjusių metų gegužės dirbo žurnalistus, visuomenės informavimo rengėjus ir skleidėjus vienijančių organizacijų atstovai, parengę kompromisinį VIEK pertvarkos modelį. Būtent šis projektas ir turėtų būti pateiktas Seimo nariams apsispręsti, o ne koks nors kitas“, – sako L. Bušinskaitė.

