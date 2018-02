Tarp savaitės reklamų – išradingi sveikinimai Lietuvai

Tarp savaitės reklamų šį kartą ne tik tradiciniai klipai, bet ir išradingi bendrovių sveikinimai Lietuvai šimtmečio proga.

Vienas jų – plačiai socialinėje erdvėje nuskambėjęs „Lietuvos geležinkelių“ sveikinimas su maestro Donatu Katkumi priešakyje.

Kaip skaičiuoja bendrovė, per ilgąjį savaitgalį „Lietuvos geležinkelių“ mašinistų gebėjimą galingus lokomotyvus paversti Tautišką giesmę grojančiais muzikos instrumentais iš viso įvertino daugiau kaip 1,4 mln. socialinių tinklų vartotojų ir šis skaičius vis auga.

Per tris paras socialiniuose tinkluose juo buvo pasidalinta daugiau kaip 15.000 kartų, be to, klipas sulaukė per 14.500 reakcijų.

Sveikinimo idėja ir scenarijus – pačių „Lietuvos geležinkelių“, techninį įgyvendinimą padėjo įgyvendinti komunikacijos agentūra „VIP Communications“.

„Tokių įspūdingų rodiklių pasiekėme visai nereklamuodami įrašo socialiniuose tinkluose“, – pasidžiaugia Mantas Dubauskas, „Lietuvos geležinkelių“ Komunikacijos vadovas.

Ir lauko reklamoje

Dar viena Šimtmečio dovana Lietuvai – vienoje judriausių Vilniaus miesto gatvių praeivius ir vairuotojus pasitinkantis išskirtinis visuomenės veikėjo, Nepriklausomybės akto signataro, gydytojo Jono Basanavičiaus portretas lauko reklamoje.

Tai lauko reklamos agentūros „JCDecaux Lietuva“ ir menininkės Jolitos Vaitkutės 100 kv. m. šventinis palinkėjimas.

„Tokia unikali galimybė pasitaiko tik kartą per šimtmetį, tad ilgai ieškojome prasmingos idėjos bei simboliškos vietos sinergijos. Jono Basanavičiaus gatvė ir 100 kv. m. ploto reklamos siena tapo vieta ir idėja, kuriai pritarėme iš karto“, – kalba Žaneta Fomova, „JCDecaux Lietuva“ vadovė.

Šis stendas vilniečius ir miesto svečius džiugins dvi savaites.

„Kauno Grūdai“ Lietuvos šimtmečio proga pristatė naują produktą – miltus su B grupės vitaminais. Kartu su naujuoju produktu, buvo parengta ir kampanija „Mamos įkvepia“. Joje dėmesio centre atsiduria mamos, kurios įkvėpė savo vaikus siekti didesnių tikslų. Reklamą kūrė agentūra „Love“.

Dar vienas Lietuvos istorija alsuojantis darbas – kūrybos studijos „Wide Wings“ pristatyta istorija apie Raimundą Drevininkaitį. Klipe sukasi istorija apie daugiau nei prieš 20 metų veterinarijos pirmakursį kartu su draugu Vaidu Kolega išdrįsusį nepaisyti sovietinių okupantų režimo ir slapta iškėlusi Trispalvę virš Šakių mokyklos stogo.

Ir kiti darbai

Tarp savaitės naujų reklamų – ir „Telesofto“ kampanija renginiui „Mobile World Congress“. Šis klipas kurtas Indonezijoje, Barselonoje ir Lietuvoje. Prie jo talkino Antonio Bechtle, agentūros „Bechtle & Milzarajs“ kūrybos vadovas ir partneris, reklamos mokyklos „The Atomic Garden“ dėstytojas.

Tarp naujų darbų ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto reklaminė kampanija, raginanti pasirinkti teisingą studijų kryptį.

Kviečiame reklamos agentūras, įmonių rinkodaros skyrius dalintis savo naujausiais reklaminiais klipais, spaudos darbais.