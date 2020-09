Kai šiltame vandeny liūdesys limpa lyg smėlis prie padų. Aušros Barysienės nuotr.

Likus kelioms dienoms iki atostogų pabaigos, Moniką apėmė neįprasta melancholija: vasara tuoj baigsis, o ji ir vėl viską darė ne taip.

Per mažai deginosi saulėje, per mažai buvo jūros ir ežerų, laužų ir jų žėruojančiose anglyse keptų bulvių, suodinų pirštų, siekiančių pasikasyti dar vieną uodo įkandimą. Pritrūko žemuogių ant smilgos ir to geliančio jausmo, kai ankstų rytą iš palapin ...