Naujos eros kibirkštis, vedanti „Maserati“ pirmyn

Sodri „Azzurro Astro“ atspindi „Levante Hybrid“ dvilypę asmenybę.

Prieš keletą metų rinkoje pasirodę hibridiniai automobiliai buvo puikūs degalų sąnaudų prasme. Kuriant juos pagrindinis tikslas buvo efektyvus degalų vartojimas. Tačiau aistra vairuoti ir mėgautis variklio simfonija niekada nebuvo šių modelių prioritetų viršuje. Laimei, „Maserati“ nusprendė tai pakeisti.

Inovacijų ir istorijos harmonija

Pirmasis gamintojo hibridinis modelis — sportiškas sedanas „Ghibli“. Jis buvo pasirinktas neatsitiktinai. Tai nėra pirmas kartas, kai pasitelkdami šį modelį „Maserati“ laužo nusistovėjusias taisykles. 2013 metais „Ghibli“ buvo pirmasis gamintojo modelis su dyzeliniu V6 varikliu. Tačiau jau tada „Maserati“ į rinkos poreikius sureagavo pagal savo deklaruojamas vertybes. Inžinieriai sukūrė specialią išmetimo sistemą, kuri dyzeliniam „Ghibli“ leido skambėti taip lyg jis turėtų galingą V8 variklį.

Tuo tarpu 2020 metais „Ghibli“ tapo pirmuoju „Maserati“ su hibridine jėgaine. Be sumažėjusių degalų sąnaudų ir emisijų, pagrindinis tikslas liko tas pats – išsaugoti geriausias „Maserati“ savybes, suteikti varikliui daugiau galios ir sukurti naują stilių.

Dvilypė asmenybė

Naujas variklis buvo sukurtas „Maserati“ inovacijų laboratorijoje, Modenoje. 2 litrų „Maserati Ghibli“ varikliui padeda 48 voltų elektros variklis ir baterija. Pastarasis taip pat veikia kaip srovės keitiklis, todėl stabdant ar automobiliui lėtėjant riedėjimo energija paverčiama elektra ir taip įkraunama baterija. Sukaupta energija padeda automobiliui efektyviau pajudėti iš vietos ir tai daryti tyliai.

Tuo tarpu nuspaudus akseleratorių iki galo elektrinis variklis turi kitą užduotį. Jis padeda benzininiam varikliui pasiekti maksimalią 330 AG galią ir 100 km/val. ribą kirsti per 5,7 sekundės. Per šias kelias akimirkas automobilio saloną užpildo su niekuo nesupainiojamas „Maserati“ garsas, kuriam naujų natų pridėjo speciali išmetimo sistema su rezonatoriais. Negana to, naujoji jėgainė yra 80 kg lengvesnė nei dyzelinė, o gale sumontuotos baterijos, leido pasiekti optimalesnį svorio pasiskirstymą. Toks sprendimas buvo pirmasis šiame rafinuotų sportinių sedanų segmente. Tobula tvarumo ir vairavimo aistros pusiausvyra.

nuotrauka::1 nocrop

Patobulinimai be kompromisų

Puikiai „Ghibli“ modelyje pasiteisinusi hibridinė jėgainė dabar montuojama ir viename populiariausių „Maserati“ modelių – „Levante“. Nuo šiol pirmasis gamintojo SUV senamiesčių gatvelėmis gali riedėti elegantiškai ir beveik be garso. Tik vairuotojas gali spręsti, kada tinkamas laikas orą užpildyti „Maserati“ būdingu gausmu ir mėgautis jausmu, kurio negali suteikti joks kitas hibridinis SUV.

Gamintojui būdinga ieškoti galios ir geriausių dinaminių savybių, tačiau „Levante Hybrid“ liko toks pat praktiškas kaip ir modeliai su įprastais varikliais. Lengvesnis variklis ir gale sumontuota baterija leido pasiekti tobulą balansą. Taip pat „Levante“ svorio centras tapo žemesnis, todėl posūkiuose jį galima valdyti su didžiuliu pasitikėjimu. Tuo tarpu bateriją inžinieriams pavyko sumontuoti taip, kad bagažinės erdvė išliktų tokia pati.

Naujos stiliaus detalės

Iš tolo „Levante Hybrid“ gali pasirodyti kaip modelis su įprastu varikliu. Tačiau „Maserati“ pasinaudojo savo itališko stiliaus skoniu ir sukūrė unikaliai atrodantį hibridinį SUV. Pirmieji „Levante Hybrid“ modeliai turės specialią trijų sluoksnių metalizuotą „Azzurro Astro“ spalvą. Kaip ir šio automobilio dvasia, taip ir išvaizda turės ne vieną veidą. Šešėlyje šios spalvos automobilis atrodys techniškas ir santūriai pilkas, tačiau saulės šviesoje išryškės jo dangaus mėlynumo atspalvis. Kaip ir „Masearti Ghibli Hybrid“ modelyje, čia gausu mėlynų elementų, kurie komplektuojami tik su hibdriniais modeliais.

Ši spalva padeda paryškinti trigubas aušinimo groteles ant sparnų, stabdžių apkabas ir atnaujintą Maserati logotipą ant galinio statramsčio. Salone ypatingą žinią apie naują erą atspindės mėlynos siūlės apmušaluose. Tuo tarpu odinis sportinis vairas, aliumininės pavarų svirtelės po vairu ir galingi stabdžiai leis iš naujo suprasti, kad hibdridiniai gamintojo modeliai spinduliuoja ta pačia „Maserati“ dvasia.

Įkrauta ateitis

Vis dėlto nauja „Maserati“ era nesibaigia tik su hibridiniais „Ghibli“ ir „Levante“ modeliais. Kol skaitote šias eilutes, gamintojas nuodugniai bando du visiškai naujus modelius, kurie turės ne tik hibridines, bet ir pilnai elektrines jėgaines.

Vienas iš jų – „Maserati GranTurismo“. 12 metų gamintas modelis bus pakeistas iš esmės, nes jis taps pirmuoju gamintojo elektromobiliu. Tęsiant GT tradicijas, šis kupe bus skirtas kelionėms, kur svarbiausia ne galutinis tikslas, o mėgavimasis stilingu vairavimu. Kol kas dar nežinoma, kada įvyks visiškai elektrinio „GranTurismo“ premjera, tačiau šiuo metu modelis jau yra galutinių bandymų stadijoje. Prototipiniai modeliai bandomi ne tik „Maserati“ inovacijų laboratorijose ir keliuose, bet ir lenktynių trasose. Todėl „GranTurismo“ turėtų laukti azartiškų ir tuo pačiu aplinkai draugiškų automobilių megėjai.

Kita artėjanti naujiena – „Maserati Grecale“. Tai yra kiek mažesnis nei „Levante“ SUV modelis. Nors bandymuose jis paslėptas po specialiu kamufliažu, drąsias formas ir elegantiškas linijas pastebėti galima jau dabar. Prototipinis modelis šiuo metu intensyviai bandomas bendro naudojimo keliuose ir bekelėje. Testai vyksta įvairiomis oro sąlygomis, kad iki serijinės gamybos būtų surinkta kuo daugiau duomenų. „Maserati Grecale“ bus surenkamas Cassino gamykloje, į kurią kompanija jau investavo 800 mln. eurų. Planuojama, kad naujojo modelio premjera įvyks 2021 metų pabaigoje.

nuotrauka::2 nocrop

