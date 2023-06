Kaip mažiau patyrusiam investuotojų susikurti investicijų portfelį

INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Investavimas domina vis daugiau gyventojų. INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės užsakymu bendrovės „Spinter“ šį balandį atlikto Gyventojų investavimo, taupymo ir kaupimo pensijai įpročių tyrimo duomenimis, kas ketvirtas gyventojas teigia, kad investuoja. Šis skaičius kone kasmet nuosekliai ūgteli.

INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad investavimas šiek tiek primena važiavimą dviračiu – kai išmoksti, įgūdžiai lieka ilgam. Mažiau patyrusiems investuotojams jis turi keletą patarimų.

Svarbu – strategija

Pasak V. Rūko, investuojantys gyventojai tikrai nėra pramuštgalviai, ieškantys adrenalino. Jie yra išmintingi taupytojai, žinantys, kad investavimas ilguoju laikotarpiu gali atnešti grąžą nepaisant trumpalaikių svyravimų. Bet reikėtų suprasti, kokios yra investicinio turto rūšys, kokios jų rizikos ir uždarbio galimybės.

„Investavimas visuomet susijęs su rizika – nuolat primenama visur, kur kalbama apie investavimą. Tai nėra vien tik formalus įspėjimas. Rizika gali išsipildyti. Net ir investuojantieji į viso pasaulio akcijas ar obligacijas gali patirti reikšmingų savo investicijų vertės svyravimų, kaip, pavyzdžiui, buvo pernai.

Tikimybė, kad visos pasaulio bendrovės bankrutuos arba nė viena valstybė negrąžins skolų – minimali ir dėl to nėra ko jaudintis. Tačiau taip gali atsitikti su pavienėmis įmonėmis ar valstybėmis. Todėl vienas svarbiausių dalykų yra išmintinga investavimo strategija“, – teigia V. Rūkas.

Anot jo, patirtis rodo, kad ilgalaikėje perspektyvoje didesnę įtaką investicinei grąžai turi investavimo strategija, negu laikas, kada įsigyjame investicinio turto, ar pavienių investicijų pasirinkimas.

„Galima laukti palankaus momento, kol turtas atpigs arba priešingai, rinktis „ant bangos“ esančių pavienių bendrovių akcijas, bet patarčiau verčiau laikytis nuoseklios strategijos renkantis turto klases, nes ilgalaikėje perspektyvoje jau maždaug po trejų metų strategija gali turėti didžiausios įtakos investavimo rezultatams“, – sako patyręs investicijų valdytojas.

V. Rūkas atkreipia dėmesį, kad nedaug patirties turintys investuotojai neretai dairosi tik potencialios didesnės grąžos, bet pamiršta tinkamai įvertinti rizikas. Iš mažos patirties kyla ir, galbūt, per didelis pasitikėjimas savo investavimo žiniomis – kad viską galima padaryti pačiam.

„Turbūt galima ir automobilį suremontuoti pačiam, ir elektros instaliaciją pakeisti, bet, matyt, saugiau, kai tai atlieka arba bent jau pataria profesionalai.

Žinoma, tikimasi, kad profesionalai patars, kur investuoti, kad per trumpą laiką būtų galima uždirbti didelį pelną. Bet, profesionalo požiūriu, pirmiausia reikia valdyti rizikas, kad būtų išvengta didelių nuostolių.

Investavime galima labai greita ir didelė grąža reiškia ir galimą labai didelį ir greitą nuostolį. Jeigu investicijos greitai uždirba, jos – labiau rizikingos“, – pasakoja INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas V. Rūkas.

Veiksmingi turto klasių deriniai

V. Rūkas įvardija tris pagrindines investicinio turto klases, kurios viduje gali būti skirstomos dar detaliau. Tai akcijos (arba nuosavybe paremtas turtas), obligacijos (arba skolinimu paremtas turtas) ir fizinis turtas, pavyzdžiui, pastatai, tiltai, saulės parkai ir panašiai.

Dalį šio turto galima įsigyti viešai ir tiesiogiai biržoje, pavyzdžiui, viešai platinamų įmonių akcijų ar Lietuvos valstybės obligacijų.

Dalis turto klasių pasiekiama privačiai. Tarkime, butą perkame ar indėlį dedame privačiai. Taip pat viešai nėra prieinamos dalies įmonių akcijos ir obligacijos. Tačiau investuoti į visą šį turtą galima per profesionalų valdomus investicinius fondus.

„Šiuo metu matome dvi populiarias investavimo kryptis – biržoje esančias investicijas, kurias vis daugiau investuotojų, tiek daugiau, tiek ir mažiau patyrusių, pasiekia per indeksinius fondus ar ETF‘us.

Antroji kryptis – alternatyvusis turtas, tai yra, toks turtas, kuris gali būti įgyjamas privačiose rinkose, bet galimybė šias rinkas pasiekti mažiau patyrusiems ir mažiau lėšų turintiems investuotojams yra ribota. Tai gali būti tiek privačių įmonių – ir startuolių, ir didelių, žinomų bendrovių – akcijos, tiek privatus skolinimas, ar realusis fizinis turtas, pavyzdžiui, vėjo ar saulės energijos parkai, nekilnojamojo turto objektai“, – pastebi V. Rūkas.

Anot INVL investicijų valdytojo, investuotojams yra naudingi įvairių turto klasių deriniai. Pavyzdžiui, gali skambėti paradoksaliai, tačiau vien obligacijų (kurios laikomos mažiau rizikinga investicija) portfelis gali būti rizikingesnis negu portfelis, sudarytas iš ketvirtadalio akcijų (kurios laikomos rizikingesne investicija) ir likusios dalies obligacijų. Be to, akcijos suteikia aukštesnės grąžos potencialą.

„Man patinka simbolinė Talmudo principais paremta investavimo strategija. Talmudas sako – padalinkite investicijas į tris dalis. Trečdalį skirkite žemei, trečdalį investuokite į verslus, o trečdalį laikykite saugiai. Išverčiant į šiuolaikinio investuotojo kalbą tai reiškia tris pagrindines turto klases – akcijas (verslas), tikrąjį turtą (žemė) ir obligacijas (saugus laikymas).

Taip pat riziką padeda valdyti ir tai, jeigu investuotojas savo portfelyje turėti tiek viešų, tiek privačių alternatyvių investicijų. Dėl savo savybių alternatyvus turtas kitaip reaguoja į rinkas veikiančius ekonominius veiksnius ir tai padeda diversifikuoti riziką“, – sako V. Rūkas.

Papildžius portfelį alternatyviojo turto klasėmis, galima tikėtis palankesnio rizikos ir grąžos santykio.

Alternatyvusis turtas – ne tik profesionalams

Įprastai alternatyvaus turto fondai prienami tik profesionaliems, informuotiems investuotojams – investicinių, pensijų fondų valdytojams, šeimos biurams ar labai turtingiems asmenims. Bet INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė jau antrą neprofesionaliems investuotojams skirtą alternatyviųjų investicijų fondą, į kurį galima investuoti nuo 5 000 eurų. Šiuo metu vyksta pirmasis fondo vienetų platinimo etapas.

„INVL alternatyvių investicijų fondas II“ suteikia galimybę mažiau patyrusiems investuotojams pasiekti privačias alternatyviąsias turto klases – investuoti į privačias įmones, įmonių privačios skolos instrumentus bei tikrąjį turtą, tokį kaip žemė, miškai, infrastruktūra. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc. jau atskaičius administravimo mokesčius.

„INVL grupė į privačias rinkas investuoja, o taip pat ir valdo kai kurias privačias investicijas jau ne vieną dešimtmetį. Esame vieni pirmųjų investicijų valdytojų Lietuvoje ir turime patirties, žinome rinkos poreikius. Kodėl gi nepasiūlius alternatyvių investicijų platesniam žmonių ratui, kuriems aktualu į jau turimą investicijų portfelį įterpti ir dalį alternatyvaus turto?

Be to, Lietuvoje žmonės nuolat domisi galimybėms investuoti į miškus, žemės ūkio paskirties žemę ar privačias įmones, tačiau pradinės investicijos suma įprastai jiems per aukšta. Taip ir kilo idėja sukurti fondą, kur galima investuoti palyginti mažesnes sumas“, – teigia INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas.

Pernai startavęs pirmasis toks INVL alternatyvių investicijų fondas pritraukė per 500 dalyvių ir 5 mln. eurų investicijų. Šio fondo investicijos jau baigiamos formuoti ir jau rodo rezultatus. Nuo fondo investavimo pradžios pernai liepą iki 2023 m. I ketv. pabaigos jo grąža siekia 4,3 proc. (2023 m. I ketv. apžvalga).

Kur įsigyti fondo vienetų

„INVL alternatyvių investicijų fondo II“ vienetus planuojama išplatinti pirmojo etapo metu iki šių metų lapkričio 30-osios, tačiau fondo vienetų platinimas bus stabdomas, jeigu 8 mln. eurų pavyks pritraukti anksčiau. Taip pat fondas vėliau gali surengti antrą platinimo etapą. Bet kuriuo atveju pritrauktų lėšų suma negalės viršyti 8 mln. eurų.

„INVL alternatyvių investicijų fondas II“ per kolektyvinio investavimo subjektus numato trečdalį lėšų paskirti privačiam kapitalui – investuojant į Baltijos šalių ir pasaulio įmones. Kitą trečdalį – privačiai skolai tiek regione, tiek pasaulyje – išaugus palūkanų normoms ši turto klasė atveria naujų galimybių.

Likusias lėšas ketiname nukreipti į tikrąjį turtą – miškus, žemės ūkio paskirties žemę bei infrastruktūrą. Praėję metai parodė, kad ši turto klasė linkusi geriau išsaugoti stabilią vertę aukštos infliacijos laikotarpiu.

Tad toks turto klasių derinys mums atrodo subalansuotas rizikos ir grąžos prasme“, – sako V. Rūkas.

Fondas veiks 10 metų su galimybe veiklos laikotarpį pratęsti dar dvejiems metams. Fondo dalyvių galimybė pasitraukti iš fondo anksčiau laiko bus ribota. Be to, investuotojai, norintys įsigyti „INVL alternatyvių investicijų fondo II“ vienetų, negali būti įgiję tiek žemės, kad bendras jų ir (arba) susijusių asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų didesnis kaip 50 ha ir miškų ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 150 ha.

Fondo platinimo mokestis sieks iki 2 proc. – kuo anksčiau investuojama ir kuo didesnė suma, tuo mokestis – mažesnis. Pavyzdžiui, iki liepos 31 dienos investuojant nuo 5000 iki 9999 eurų bus taikomas 0,5 proc. platinimo mokestis, o 10 tūkst. eurų ir daugiau – mokestis netaikomas. Vėliau platinimo mokestis palaipsniui didės, bet neviršys 2 proc. Fondo valdymo mokestis – 1,5 proc. nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio. Fondą platina pati INVL grupė. Informaciją, kaip įsigyti fondo vienetų, apie fondo strategiją, su investavimu susijusias rizikas, su tvarumu susijusią informaciją ir kitus aktualius klausimus, bei fondo taisykles ir kitus dokumentus rasite www.invl.com/aif2 arba bet kuriame INVL biure.

Svarbi informacija:

Investicijos į „INVL alternatyvių investicijų fondo II“ (toliau – Fondas) investicinius vienetus yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis Fondo taisyklėse ir prospekte. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo arba net prarasti visas investuotas lėšas. Fondo valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) negarantuoja investicijų pelningumo.

Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą investuoti, turėtų pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti Fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti Fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kuriuos galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com/aif2 ar nemokamai gauti Valdymo įmonės klientų aptarnavimo vietose.

Fondas didesniąją turto dalį investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, energetiką ir infrastruktūrą, tikrąjį turtą (nekilnojamasis turtas, miškai, žemė), privačią skolą ir kitas alternatyvaus turto klases (toliau – Alternatyvieji KIS), gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į Alternatyviuosius KIS, ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką, Fondo turtas, laikantis diversifikavimo reikalavimų, gali būti investuojamas investicinių fondų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, investicinius vienetus ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus). Investuojant Fondo turtą pirmenybė bus teikiama kitiems Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams.

Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc. Valdymo įmonė atkreipia investuotojų dėmesį, kad faktiniai Fondo investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o Valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad Fondo veiklos tikslai bus pasiekti.

Fondas veikia kaip uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, todėl investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus yra apribota.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Fondo investicinius vienetus ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas ar bet kokias kitas finansines priemones. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar jo dalis.

