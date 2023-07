Streikai Holivude „Emmy“ apdovanojimams uždegė raudoną šviesą

„Emmy“ apdovanojimų statulėlė. Marko Ralstono (AFP / „Scanpix“) nuotr.

JAV žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad dėl Holivudo aktorių ir scenaristų streikų šių metų „Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija bus atidėta.

Prestižiniai šių metų „Emmy“ apdovanojmai, vadinami televizijos „Oskarais“, buvo numatyti rugsėjį, bet gali būti nukelti net į sausį, pranešė dienraštis „Los Angeles Times“. Pramogų leidinys „Variety“ nurodo, kad filmų platintojai, gamintojai ir kiti su renginiu susiję asmenys jau informuoti apie sprendimą.

Su šiais ketinimais susipažinęs asmuo naujienų agentūrai AFP sakė, kad nauja „Emmy“ apdovanojimų ceremonijos data dar nėra galutinai nustatyta.

Šiuo metu Holivude streikuoja aktoriai ir scenaristai – tai pirmas toks industrijos dirbančiųjų streikas per pastaruosius 63 metus. Jei streikas tęstųsi ir „Emmy“ apdovanojimų ceremonijos metu, joje negalėtų dalyvauti Holivudo žvaigždės, o dėl to stipriai nukentėtų televizijos reitingai. Scenaristai taip pat negalėtų kurti scenarijaus šiai ceremonijai.

Anot pranešimų, JAV televizija „Fox“, turinti transliuoti šių metų „Emmy“ ceremoniją Jungtinėse Valstijose, siekia juos atidėti iki kitų metų sausio. Apdovanojimus organizuojanti Televizijos akademija norėtų, kad apdovanojimai būtų rengiami greičiau, nes sausį Holivude – intensyvus kino apdovanojimų sezonas.

Nei „Fox“, nei Televizijos akademija jokių komentarų kol kas nepateikia.

Pastarąjį kartą „Emmy“ ceremonija buvo atidėta 2001-aisiais, po rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių Niujorke.

Streikai iš esmės sustabdė visą JAV kino ir televizijos produkciją, išskyrus kelias išimtis, pavyzdžiui, realybės ir žaidimų šou.

Įsigaliojus streikuojančiųjų taisyklėms, Ekrano aktorių gildijos (SAG-AFTRA) ir Amerikos scenaristų gildijos (WGA) nariams neleidžiama reklamuoti savo filmų ir serialų.

Profsąjungų reikalavimuose daugiausia dėmesio skiriama mažėjančiam darbo užmokesčiui srautinio siuntimo eroje ir dirbtinio intelekto keliamai grėsmei aktorių karjeroms ir pragyvenimo šaltiniui.

75-osios „Emmy“ apdovanojimų nominacijos buvo paskelbtos šį mėnesį, likus kelioms valandoms iki kino studijų ir SAG-AFTRA derybų žlugimo.

Daugiausiai nominacijų, net 27, gavo HBO serialas „Palikimas“ (Succession), pasakojantis apie šeimą, kovojančią dėl žiniasklaidos imperijos kontrolės.

Po jo seka dar du HBO serialai – 24 apdovanojimams nominuota vaizdo žaidimo ekranizacija „Paskutiniai iš mūsų“ (The Last of Us) ir 23 apdovanojimams nominuotas satyrinis serialas „Baltasis lotosas“ (The White Lotus).

