VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

Festivalių savaitgalis, o jie vyksta visoje Lietuvoje: Nidoje – Thomo Manno, Žagarėje – Vyšnių, Anykščiuose – „Devilstone“, Dzūkijoje – „Čiulba ulba“ ir kiti. Be to, liepos 15 d. Lietuva mini legendinio „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą 90-metį.