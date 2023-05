Tarptautinė „Booker“ literatūros premija pirmą kartą skirta bulgarų rašytojui

Rašytojas Georgi Gospodinov ir vertėja Angela Rodel, tarptautinio „Booker Prize'2023“ laureatai. Kirsty Wigglesworth (AP / „Scanpix“) nuotr.

Bulgarų rašytojo Georgi'aus Gospodinovo romanas „Laiko slėptuvė“ (Time Shelter), kurį į anglų kalbą išvertė Angela Rodel, vaizduojantis „praeities kliniką“, buvo įvertintas kaip „puikus romanas apie Europą“.

50.000 GBP premija, kurią lygiomis dalimis dalijasi autorius ir vertėjas, kasmet skiriama už romaną ar apsakymų rinkinį bet kuria kalba, išverstą į anglų kalbą ir išleistą Jungtinėje Karalystėje arba Airijoje.

„Laiko slėptuvėje“ pasakojama apie „praeities kliniką“, kur taikomi eksperimentiniai Alzheimerio ligos gydymo metodai – siekiant atgaivinti pacientų atmintį iki menkiausių detalių atkuriama prabėgusių dešimtmečių aplinka. Tačiau su laiku į kliniką pradeda atvykti sveiki žmonės, norintys pabėgti nuo šiuolaikinio gyvenimo siaubo.

Vertinimo komisijos pirmininkė Leila Slimani, prancūzų ir marokiečių rašytoja, „Laiko slėptuvę“ apibūdino kaip „puikų romaną, kupiną ironijos ir melancholijos“.

„Tai labai gilus kūrinys, kuriame sprendžiamas šiuolaikinis ir filosofinis klausimas: kas su mumis nutinka, kai išnyksta mūsų prisiminimai?“, – L. Slimani cituoja „The Guardian“.

Pasak vertinimo komisijos pirmininkės, „sykiu tai puikus romanas apie Europą, žemyną, kuriam reikia ateities, kur praeitis iš naujo atrandama, o nostalgija yra nuodai“.

Romanistas, dramaturgas ir poetas G. Gospodinovas (g. 1968) – tarptautiniu mastu labiausiai pripažįstamas šiuolaikinis bulgarų rašytojas, jo kūryba verčiama į 25 kalbas. Bulgarijoje išleista jo „Laiko slėptuvė“ ilgą laiką pirmavo perkamiausių knygų sąraše bei pelnė „Strega“ premiją.

Pasak paties rašytojo, jo kūrybos įvertinimas padrąsina rašytojus ne tik iš jo šalies, bet iš visų Balkanų, neretai nejaučiančius anglakalbių dėmesio.

Romano vertėjas A. Rodel yra kilusi iš JAV, Minesotos valstijos, bet gyvena ir dirba Bulgarijoje. Jos poezijos ir prozos vertimai publikuojami literatūros žurnaluose ir antologijose. 2014 m. jai buvo suteikta Bulgarijos pilietybė už jos darbus ir indėlį į bulgarų kultūrą.

„Buvo tikrai sunku su Georgiu nuspręsti, kaip mes išversime ne tik tekstą, bet ir atmosferą, kontekstą... visus tuos socialistinius vaiduoklius, persekiojusius patį tekstą“, – sakė vertėja.

G. Gospodinovas sutiko, jog nebuvo lengva išversti tokią knygą, nes joje kalbama apie skirtingus XX a. dešimtmečius, joje yra daug „subtilių vietų, kur tam tikro laikotarpio žargonas taip pat turi skambėti teisingai“.

„Šioje naujoje praeities konstrukcijoje aktyvuojami įvairūs kalbos ir atminties sluoksniai“, – sakė jis.

Trumpajame šių metų sąraše, be laimėtojų, buvo Evos Baltasar romanas „Boulder“, iš katalonų kalbos išverstas Julios Sanches; Maryse Conde „The Gospel According to the New World“, iš prancūzų kalbos išverstas jos vyro Richardo Philcox; Cheono Myeong-kwan „Whale“, iš korėjiečių kalbos išverstas Chi-Young Kim; GauZ „Standing Heavy“, iš prancūzų kalbos išverstas Franko Wynne ir Guadalupės Nettel „Still Born“, iš ispanų kalbos išverstas Rosalindos Harvey.

Pernai tarptautinę „Booker“ literatūros premiją pelnė indų rašytoja Geetanjali Shree ir amerikiečių vertėja Daisy Rockwell už hindi kalba parašytą romaną „Smėlio kapas“ (Tomb of Sand). Šia premija yra apdovanoti Salmanas Rushdie už „Vidurnakčio vaikus“, Kazuo Ishiguro už „Dienos likučius“, Michaelis Ondaatje už „Anglą ligonį“, Arudhata Roy už „Mažmožių dievą“ ir kiti.

