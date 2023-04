Kviečia šokti kiaurą dieną

„gallery 1986“ erdvės. Norberto Tukajaus nuotr.

Balandžio 15 d. Vilniuje, Naujamiesčio rajone veikiančioje erdvėje „gallery 1986“ (Kauno g. 32), vyks elektroninės muzikos renginys „Solresol Day Dance“. Jo išskirtinumas – šokiai nuo pusiaudienio, 14 valandos.

Šokiams gros vietos ir užsienio atlikėjai: iš Sakartvelo kilęs prodiuseris Saphileaum, „afrofuturistinio skambesio specialistas“ Auntie Flo, psichodelinių garsų „generatoriai“ Alenas ir Indre Anicca bei „Solresol“ iniciatorius Simas Slabačiauskas.

S. Slabačiauskas, populiarios vakarėlių serijos „Smala“ bendraįkūrėjas, didžėjų dueto „12 inčų po žeme“ narys, apie savo naują idėją – „Solresol Day Dance“ – sako, jog „dieniniai šokiai klube buvo sena jo svajonė“.

Simas Slabačiauskas. Rengėjų nuotr.

Pastaruoju metu didžiąją laiko dalį Maljorkoje leidžiantis S. Slabačiauskas įkvėpimo semiasi iš balearic muzikos garsų, kurie atsigirdi jo kūrybinėse veiklose. Neseniai išleidęs savo pirmąjį singlą „Sun Jacuzzi“, remiksavęs Luko Pilkausko kūrinį „Lopšinė“, jis planuoja „saulėtus vasaros renginius po savo įkurtos muzikinės leidybos ir renginių platformos „Solresol“ skėčiu“.

Muzikinėje „Solresol Day Dance” programoje – iš Sakartvelo kilęs multimedijų menininkas Saphileaum, kuriantis ambient, techno, dub, tribal, tropical house stiliaus muziką. Jo diskografija per pastaruosius septynerius metus pasipildė krūva albumų ir singlų, tarp kurių – plačiai pasaulyje išpopuliarėję „Transpersonal Experience“, „Ornaments“, „The Traveller“, „Echoes of the Physical World“ bei „Ganbana“ įrašai.

Dienos šokiai truks iki vidurnakčio. Dienai persiritus į vakarą prie pulto stos antrasis (ir bene žinomiausias) vakaro svečias – iš Glazgo kilęs Auntie Flo, kurio kūryba išsiskiria unikaliu afrofuturistiniu skambesiu, o jo tiriamose muzikinėse kryptyse susilieja elektroninės ir world muzikos įtakos.

Auntie Flo muziką leidžia kompanijos „Kompakt“, „Permanent Vacation“, „Mule Musiq“ ir „Autonomous Africa“, jis kuria remiksus garsenybėmis vadinamiems Oumou Sangare, Chvrches, Nicolas Cruz, Baaba Maal ir kt. Ir pats pats Auntie Flo yra įkūręs leidybos kompaniją ir rengia vakarėlių seriją „Highlife“, į kurią kviečiasi žinomus elektroninės muzikos veikėjus Shackleton, Actress, Awesome Tapes from Africa ir kt.

Saulės įkvėpti šokiai elektroninės muzikos mylėtojus kviečia pramogauti visą dieną: po „gallery 1986“ stogu įsikurs Naujamiesčio gyventojams pažįstama restorano „Delta mityba” komanda, ekologiškas kanapių ūkis „Lynx”, kraftinių ledų gamintojai „CannaMama”. Veiks šviežių sulčių baras, arbatos bei kakavos kambarys, veganiškų skanėstų stendas.

Į renginio programą įtraukti ir didžėjai Simas Slabačiauskas, Indrė Anicca bei Alenas. Daugiau informacijos apie renginį – „gallery 1986“ „Facebook“ paskyroje.

„gallery 1986“ erdvės. Norberto Tukajaus nuotr.